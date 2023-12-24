https://uz.sputniknews.ru/20231224/svo-ukrainskiye-voyska-obstrel-donetsk-gorlovka-41725379.html

СВО: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

СВО: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили снаряды калибром 155 миллиметров, применяемые странами НАТО

2023-12-24T15:49+0500

2023-12-24T15:49+0500

2023-12-24T15:49+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Украинские войска в воскресенье выпустили 13 снарядов, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке. Об этом рассказало в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщает РИА Новости.Ведомство также сообщило, что украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке и три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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