Как прошла премьера нового балета "Щелкунчик" в Ташкенте — 13 сказочных фото
16:34 24.12.2023 (обновлено: 16:36 24.12.2023)
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В Ташкенте прошел премьерный показ обновленной версии балета "Щелкунчик" на оригинальную музыку Петра Ильича Чайковского.
За более чем 200-летнюю историю постановок сюжет "Щелкунчика" претерпел различные интерпретации, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Впервые спектакль показали в Ташкенте в 1993 году. Эта версия исполнялась на сцене Большого театра в течение тридцати лет.
В 2023 году для артистов Национального балета Узбекистана поставили новую версию этого балетного спектакля.
Создал новую постановку "Щелкунчика" известный российский хореограф Максим Петров. Он стремился сохранить традиционную праздничную тему спектакля и погрузить героев в мир волшебства.
"Переосмысленный спектакль позволил зрителям перенестись в мир чудес и фантазий, наполненный танцами снежинок, путешествием в Ледяное царство и встречей с Щелкунчиком", — говорится в сообщении.
По словам организаторов, спектакль уникален тем, что является результатом совместного творчества известных российских постановщиков и художественного коллектива ГАБТ имени Алишера Навои при участии Детского хора музыкальной школы имени Успенского, детского хорового и танцевального ансамбля "Булбулча" и Национального симфонического оркестра под управлением Алибека Кабдурахманова.
Какое волшебство происходило на сцене театра — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
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© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
2/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
3/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
4/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
5/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
6/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
7/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
8/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
9/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
10/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
11/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
12/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Известный российский хореограф Максим Петров на премьере обновленного балета "Щелкунчик"
13/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Известный российский хореограф Максим Петров на премьере обновленного балета "Щелкунчик"