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https://uz.sputniknews.ru/20231224/tashkent-premera-obnovlennyy-balet-schelkunchik-41727798.html
Как прошла премьера нового балета "Щелкунчик" в Ташкенте — 13 сказочных фото
Как прошла премьера нового балета "Щелкунчик" в Ташкенте — 13 сказочных фото
Премьера обновленного балета "Щелкунчик" прошла на сцене ГАБТ имени Алишера Навои
2023-12-24T16:34+0500
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узбекистан
россия
культура
спектакль
театр
сказка
новый год
премьера
фотолента
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За более чем 200-летнюю историю постановок сюжет "Щелкунчика" претерпел различные интерпретации, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Впервые спектакль показали в Ташкенте в 1993 году. Эта версия исполнялась на сцене Большого театра в течение тридцати лет. В 2023 году для артистов Национального балета Узбекистана поставили новую версию этого балетного спектакля. Создал новую постановку "Щелкунчика" известный российский хореограф Максим Петров. Он стремился сохранить традиционную праздничную тему спектакля и погрузить героев в мир волшебства.По словам организаторов, спектакль уникален тем, что является результатом совместного творчества известных российских постановщиков и художественного коллектива ГАБТ имени Алишера Навои при участии Детского хора музыкальной школы имени Успенского, детского хорового и танцевального ансамбля "Булбулча" и Национального симфонического оркестра под управлением Алибека Кабдурахманова.Какое волшебство происходило на сцене театра — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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ташкент обновленный балет щелкунчик премьера сцена габт имени алишера навои фото фотолента
ташкент обновленный балет щелкунчик премьера сцена габт имени алишера навои фото фотолента

Как прошла премьера нового балета "Щелкунчик" в Ташкенте — 13 сказочных фото

16:34 24.12.2023 (обновлено: 16:36 24.12.2023)
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В Ташкенте прошел премьерный показ обновленной версии балета "Щелкунчик" на оригинальную музыку Петра Ильича Чайковского.
За более чем 200-летнюю историю постановок сюжет "Щелкунчика" претерпел различные интерпретации, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Впервые спектакль показали в Ташкенте в 1993 году. Эта версия исполнялась на сцене Большого театра в течение тридцати лет.
В 2023 году для артистов Национального балета Узбекистана поставили новую версию этого балетного спектакля.
Создал новую постановку "Щелкунчика" известный российский хореограф Максим Петров. Он стремился сохранить традиционную праздничную тему спектакля и погрузить героев в мир волшебства.
"Переосмысленный спектакль позволил зрителям перенестись в мир чудес и фантазий, наполненный танцами снежинок, путешествием в Ледяное царство и встречей с Щелкунчиком", — говорится в сообщении.
По словам организаторов, спектакль уникален тем, что является результатом совместного творчества известных российских постановщиков и художественного коллектива ГАБТ имени Алишера Навои при участии Детского хора музыкальной школы имени Успенского, детского хорового и танцевального ансамбля "Булбулча" и Национального симфонического оркестра под управлением Алибека Кабдурахманова.
Какое волшебство происходило на сцене театра — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"

На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета &quot;Щелкунчик&quot; - Sputnik Узбекистан
1/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"

© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета Щелкунчик - Sputnik Узбекистан
2/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета Щелкунчик - Sputnik Узбекистан
3/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета Щелкунчик - Sputnik Узбекистан
4/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета Щелкунчик - Sputnik Узбекистан
5/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета Щелкунчик - Sputnik Узбекистан
6/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета Щелкунчик - Sputnik Узбекистан
7/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета Щелкунчик - Sputnik Узбекистан
8/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета Щелкунчик - Sputnik Узбекистан
9/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета Щелкунчик - Sputnik Узбекистан
10/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета Щелкунчик - Sputnik Узбекистан
11/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНа сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета Щелкунчик - Sputnik Узбекистан
12/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои прошла премьера обновленного балета "Щелкунчик"
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

Известный российский хореограф Максим Петров на премьере обновленного балета "Щелкунчик"

Известный российский хореограф Максим Петров на премьере обновленного балета &quot;Щелкунчик&quot; - Sputnik Узбекистан
13/13
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

Известный российский хореограф Максим Петров на премьере обновленного балета "Щелкунчик"

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