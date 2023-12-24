https://uz.sputniknews.ru/20231224/tashkent-premera-obnovlennyy-balet-schelkunchik-41727798.html

Как прошла премьера нового балета "Щелкунчик" в Ташкенте — 13 сказочных фото

Как прошла премьера нового балета "Щелкунчик" в Ташкенте — 13 сказочных фото

Премьера обновленного балета "Щелкунчик" прошла на сцене ГАБТ имени Алишера Навои

2023-12-24T16:34+0500

2023-12-24T16:34+0500

2023-12-24T16:36+0500

узбекистан

россия

культура

спектакль

театр

сказка

новый год

премьера

фотолента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/18/41728298_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_697b99ea963ee4748f80f813647b958f.jpg

За более чем 200-летнюю историю постановок сюжет "Щелкунчика" претерпел различные интерпретации, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Впервые спектакль показали в Ташкенте в 1993 году. Эта версия исполнялась на сцене Большого театра в течение тридцати лет. В 2023 году для артистов Национального балета Узбекистана поставили новую версию этого балетного спектакля. Создал новую постановку "Щелкунчика" известный российский хореограф Максим Петров. Он стремился сохранить традиционную праздничную тему спектакля и погрузить героев в мир волшебства.По словам организаторов, спектакль уникален тем, что является результатом совместного творчества известных российских постановщиков и художественного коллектива ГАБТ имени Алишера Навои при участии Детского хора музыкальной школы имени Успенского, детского хорового и танцевального ансамбля "Булбулча" и Национального симфонического оркестра под управлением Алибека Кабдурахманова.Какое волшебство происходило на сцене театра — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент обновленный балет щелкунчик премьера сцена габт имени алишера навои фото фотолента