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Узбекистан может привлечь индийские технологии в различные отрасли экономики

Узбекистан может привлечь индийские технологии в различные отрасли экономики

Узбекские дипломаты в Дели провели переговоры в Министерстве коммерции и промышленности Индии

2023-12-24T11:32+0500

2023-12-24T11:32+0500

2023-12-24T11:32+0500

узбекистан

индия

сотрудничество

дели

экономика

импорт

рынок

товары

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Узбекистан заинтересован в привлечении индийских технологий, инновационных решений, инвестиций, знаний и навыков в фармацевтическую, текстильную, кожевенно-обувную промышленность, сферу информационных технологий, здравоохранения, образования и другие отрасли, сообщает ИА "Дунё".Об этом говорили на встрече сотрудники посольства Узбекистана в Дели и представители Министерства коммерции и промышленности Индии. Стороны обсудили перспективы дальнейшей активизации сотрудничества в этих направлениях.В свою очередь, начальник главного управления министерства Маниш Чадха отметил, что, несмотря на то, что объем взаимной торговли из года в год растет, существует значительный неиспользованный потенциал. В ходе встречи представили подробную информацию о реализуемых в Узбекистане реформах, проектах сотрудничества с представителями деловых кругов зарубежных стран, созданной благоприятной среде для инвестиционной деятельности, предлагаемых льготах и преференциях, промышленном и экспортном потенциале.Стороны также обсудили организационные вопросы по проведению очередного заседания Узбекско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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