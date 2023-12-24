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Узбекистан может привлечь индийские технологии в различные отрасли экономики
Узбекистан может привлечь индийские технологии в различные отрасли экономики
Узбекские дипломаты в Дели провели переговоры в Министерстве коммерции и промышленности Индии
2023-12-24T11:32+0500
2023-12-24T11:32+0500
2023-12-24T11:32+0500
узбекистан
индия
сотрудничество
дели
экономика
импорт
рынок
товары
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Узбекистан заинтересован в привлечении индийских технологий, инновационных решений, инвестиций, знаний и навыков в фармацевтическую, текстильную, кожевенно-обувную промышленность, сферу информационных технологий, здравоохранения, образования и другие отрасли, сообщает ИА "Дунё".Об этом говорили на встрече сотрудники посольства Узбекистана в Дели и представители Министерства коммерции и промышленности Индии. Стороны обсудили перспективы дальнейшей активизации сотрудничества в этих направлениях.В свою очередь, начальник главного управления министерства Маниш Чадха отметил, что, несмотря на то, что объем взаимной торговли из года в год растет, существует значительный неиспользованный потенциал. В ходе встречи представили подробную информацию о реализуемых в Узбекистане реформах, проектах сотрудничества с представителями деловых кругов зарубежных стран, созданной благоприятной среде для инвестиционной деятельности, предлагаемых льготах и преференциях, промышленном и экспортном потенциале.Стороны также обсудили организационные вопросы по проведению очередного заседания Узбекско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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узбекистан индия технологии отрасли экономика дипломаты дели переговоры министерство коммерции и промышленности индии встреча
узбекистан индия технологии отрасли экономика дипломаты дели переговоры министерство коммерции и промышленности индии встреча
Узбекистан может привлечь индийские технологии в различные отрасли экономики
Узбекские дипломаты в Дели провели переговоры в Министерстве коммерции и промышленности Индии.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik.
Узбекистан заинтересован в привлечении индийских технологий, инновационных решений, инвестиций, знаний и навыков в фармацевтическую, текстильную, кожевенно-обувную промышленность, сферу информационных технологий, здравоохранения, образования и другие отрасли, сообщает ИА "Дунё"
.
Об этом говорили на встрече сотрудники посольства Узбекистана в Дели и представители Министерства коммерции и промышленности Индии.
Стороны обсудили перспективы дальнейшей активизации сотрудничества в этих направлениях.
В свою очередь, начальник главного управления министерства Маниш Чадха отметил, что, несмотря на то, что объем взаимной торговли из года в год растет, существует значительный неиспользованный потенциал.
"Поэтому Дели принимает последовательные меры по оживлению движения товаров между странами, в том числе для импорта на индийский рынок фруктов, овощей и сухофруктов, минеральных удобрений, шелка, кожано-обувной и другой промышленной продукции из Узбекистана", — говорится в сообщении.
В ходе встречи представили подробную информацию о реализуемых в Узбекистане реформах, проектах сотрудничества с представителями деловых кругов зарубежных стран, созданной благоприятной среде для инвестиционной деятельности, предлагаемых льготах и преференциях, промышленном и экспортном потенциале.
Стороны также обсудили организационные вопросы по проведению очередного заседания Узбекско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.