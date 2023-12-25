https://uz.sputniknews.ru/20231225/novyy-god-podarki-ekspert-rekomendatsii-41788270.html
Что не стоит дарить на Новый год— эксперты
Что не стоит дарить на Новый год— эксперты
Топ самых неуместных подарков возглавляют кастрюли и носки.
2023-12-25T22:06+0500
2023-12-25T22:06+0500
2023-12-25T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
новый год
подарки
коллеги
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На Новый год неуместными считаются подарки, которые напоминают людям о быте и "рассеивают" атмосферу праздника, сообщают РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов."(Неуместным подарком считается - ред.) все, что забирает нас от праздника и возвращает нас в быт. Кастрюли, сковородки, например. Детям какие-то учебники или что-то, что связано со школой, то есть как бы с их "работой". Мужчины очень устали от носков", — отметила специалист по этикету Элеонора Басманова.В свою очередь бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева рассказала, что подарок нужно выбирать, исходя из того, кому он предназначен — близким или малознакомым людям, коллегам или родным. "Если своим деловым соратникам, партнерам и так далее, то подарки должны быть деловыми. То есть это какие-то деловые аксессуары: ручки, блокноты, изделия из кожи, допустим, портмоне, кошельки, какие-то картхолдеры возможно. То есть подарок не должен вторгаться в личную сферу", — объяснила она.В заключение она добавила, что диапазон подарков для близких гораздо шире, но напомнила, что относиться к их желаниям и увлечениям нужно более внимательно.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новый год подарки эксперты
новый год подарки эксперты
Что не стоит дарить на Новый год— эксперты
Топ самых неуместных подарков возглавляют кастрюли и носки.
На Новый год неуместными считаются подарки, которые напоминают людям о быте и "рассеивают" атмосферу праздника, сообщают РИА Новости
со ссылкой на опрошенных экспертов.
"(Неуместным подарком считается - ред.) все, что забирает нас от праздника и возвращает нас в быт. Кастрюли, сковородки, например. Детям какие-то учебники или что-то, что связано со школой, то есть как бы с их "работой". Мужчины очень устали от носков", — отметила специалист по этикету Элеонора Басманова.
В свою очередь бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева рассказала, что подарок нужно выбирать, исходя из того, кому он предназначен — близким или малознакомым людям, коллегам или родным.
"Если своим деловым соратникам, партнерам и так далее, то подарки должны быть деловыми. То есть это какие-то деловые аксессуары: ручки, блокноты, изделия из кожи, допустим, портмоне, кошельки, какие-то картхолдеры возможно. То есть подарок не должен вторгаться в личную сферу", — объяснила она.
В заключение она добавила, что диапазон подарков для близких гораздо шире, но напомнила, что относиться к их желаниям и увлечениям нужно более внимательно.