https://uz.sputniknews.ru/20231225/rossiya-pravitelstvo-obnuleniye-poshliny-drujestvennyye-strany-41793845.html
В Узбекистане могут подешеветь российские товары
В Узбекистане могут подешеветь российские товары
Правительство РФ получило право снижать пошлины на экспорт в дружественные страны.
2023-12-25T18:45+0500
2023-12-25T18:45+0500
2023-12-25T18:45+0500
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
узбекистан
пошлины
правительство рф
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе в части снижения и обнуления пошлины на экспорт товаров в дружественные страны, сообщает РИА Новости.Документом вносятся соответствующие поправки в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, правительство сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья.Кроме того, Кабмин РФ получит возможность мониторить цены на товары для расчета ставок экспортных пошлин, а также определять метод и порядок распределения объемов тарифных квот на поставки между новыми участниками внешнеторговой деятельности. Вместе с тем, в его полномочиях — выдача или отзыв у компаний лицензии на импорт или экспорт.
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, узбекистан, пошлины, правительство рф
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, узбекистан, пошлины, правительство рф
В Узбекистане могут подешеветь российские товары
Правительство РФ получило право снижать пошлины на экспорт в дружественные страны.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе в части снижения и обнуления пошлины на экспорт товаров в дружественные страны, сообщает РИА Новости.
Документом вносятся соответствующие поправки в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".
"Кабмину предоставляется право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок до одного года тарифные квоты, то есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема", — говорится в сообщении.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, правительство сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья.
Кроме того, Кабмин РФ получит возможность мониторить цены на товары для расчета ставок экспортных пошлин, а также определять метод и порядок распределения объемов тарифных квот на поставки между новыми участниками внешнеторговой деятельности. Вместе с тем, в его полномочиях — выдача или отзыв у компаний лицензии на импорт или экспорт.