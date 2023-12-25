https://uz.sputniknews.ru/20231225/rossiya-pravitelstvo-obnuleniye-poshliny-drujestvennyye-strany-41793845.html

В Узбекистане могут подешеветь российские товары

В Узбекистане могут подешеветь российские товары

Правительство РФ получило право снижать пошлины на экспорт в дружественные страны.

2023-12-25T18:45+0500

2023-12-25T18:45+0500

2023-12-25T18:45+0500

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

узбекистан

пошлины

правительство рф

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе в части снижения и обнуления пошлины на экспорт товаров в дружественные страны, сообщает РИА Новости.Документом вносятся соответствующие поправки в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, правительство сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья.Кроме того, Кабмин РФ получит возможность мониторить цены на товары для расчета ставок экспортных пошлин, а также определять метод и порядок распределения объемов тарифных квот на поставки между новыми участниками внешнеторговой деятельности. Вместе с тем, в его полномочиях — выдача или отзыв у компаний лицензии на импорт или экспорт.

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, узбекистан, пошлины, правительство рф