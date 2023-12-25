https://uz.sputniknews.ru/20231225/samarkand-aeroport-programma-loyalnosti-41738732.html
Аэропорт Самарканда первым в РУз присоединился к международной программе лояльности
Аэропорт Самарканда первым в РУз присоединился к международной программе лояльности
Зарегистрированные в программе пассажиры, в день вылета могут воспользоваться бизнес-залом без дополнительной платы
2023-12-25T11:59+0500
2023-12-25T11:59+0500
2023-12-25T12:25+0500
узбекистан
самарканд
аэропорт
программа
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Международный аэропорт Самарканда первым из аэропортов Узбекистана присоединился к туристической программе лояльности DragonPass, сообщает пресс-служба аэропорта.В CIP-зале международного аэропорта Самарканда пассажиры могут воспользоваться баром, комнатой для курения, молельной комнатой, детской игровой площадкой. Также посетителям предлагают обслуживание по типу "шведского стола", зоны отдыха, где можно зарядить мобильные устройства, Wi-Fi, свежую прессу и товары в магазинах беспошлинной торговли.Кроме этого, у участников программы лояльности DragonPass есть доступ к более чем 1 000 ресторанов по всему миру, а также к трансферам и услугам встречи и сопровождения.Это не единственная программа привилегий, которая действует в воздушной гавани Самарканда. Ранее CIP-зал аэропорта Самарканд присоединился к международной программе лояльности ONPASS от платформы Mile-On-Air. ONPASS — это российская разработка, позволяющая обеспечить обслуживание премиального уровня в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
аэропорт самарканд программы привилегий
аэропорт самарканд программы привилегий
Аэропорт Самарканда первым в РУз присоединился к международной программе лояльности
11:59 25.12.2023 (обновлено: 12:25 25.12.2023)
Зарегистрированные в программе пассажиры в день вылета могут воспользоваться бизнес-залом без дополнительной платы.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Международный аэропорт Самарканда первым из аэропортов Узбекистана присоединился к туристической программе лояльности DragonPass, сообщает пресс-служба аэропорта.
"В целях беспрерывного улучшения качества обслуживания пассажиров новый CIP-зал международного аэропорта Самарканда открыл свои двери для участников международной программы лояльности DragonPass. Воспользоваться бизнес-залом без дополнительной платы смогут зарегистрированные в программе пассажиры, имеющие билеты с вылетом в день посещения", — говорится в сообщении.
В CIP-зале международного аэропорта Самарканда пассажиры могут воспользоваться баром, комнатой для курения, молельной комнатой, детской игровой площадкой. Также посетителям предлагают обслуживание по типу "шведского стола", зоны отдыха, где можно зарядить мобильные устройства, Wi-Fi, свежую прессу и товары в магазинах беспошлинной торговли.
"Всего в программе лояльности зарегистрированы более 30 миллионов клиентов по всему миру, которые имеют доступ к более чем 1300 бизнес-залам в более 700 аэропортах во всем мире, включая аэропорт Амстердама Схипхол, аэропорт Франкфурта, международный аэропорт Гонконга, лондонский Хитроу, сингапурский Чанги и международный аэропорт Нарита в Токио", — говорится в сообщении.
Кроме этого, у участников программы лояльности DragonPass есть доступ к более чем 1 000 ресторанов по всему миру, а также к трансферам и услугам встречи и сопровождения.
Это не единственная программа привилегий, которая действует в воздушной гавани Самарканда. Ранее CIP-зал аэропорта Самарканд присоединился к международной программе лояльности ONPASS от платформы Mile-On-Air.
ONPASS — это российская разработка, позволяющая обеспечить обслуживание премиального уровня в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.