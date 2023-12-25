https://uz.sputniknews.ru/20231225/samarkand-aeroport-programma-loyalnosti-41738732.html

Аэропорт Самарканда первым в РУз присоединился к международной программе лояльности

Аэропорт Самарканда первым в РУз присоединился к международной программе лояльности

Зарегистрированные в программе пассажиры, в день вылета могут воспользоваться бизнес-залом без дополнительной платы

2023-12-25T11:59+0500

2023-12-25T11:59+0500

2023-12-25T12:25+0500

узбекистан

самарканд

аэропорт

программа

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Международный аэропорт Самарканда первым из аэропортов Узбекистана присоединился к туристической программе лояльности DragonPass, сообщает пресс-служба аэропорта.В CIP-зале международного аэропорта Самарканда пассажиры могут воспользоваться баром, комнатой для курения, молельной комнатой, детской игровой площадкой. Также посетителям предлагают обслуживание по типу "шведского стола", зоны отдыха, где можно зарядить мобильные устройства, Wi-Fi, свежую прессу и товары в магазинах беспошлинной торговли.Кроме этого, у участников программы лояльности DragonPass есть доступ к более чем 1 000 ресторанов по всему миру, а также к трансферам и услугам встречи и сопровождения.Это не единственная программа привилегий, которая действует в воздушной гавани Самарканда. Ранее CIP-зал аэропорта Самарканд присоединился к международной программе лояльности ONPASS от платформы Mile-On-Air. ONPASS — это российская разработка, позволяющая обеспечить обслуживание премиального уровня в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

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