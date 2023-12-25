https://uz.sputniknews.ru/20231225/uzbekistan-zarubejnyye-investitsii-rost-dinamika-41790064.html

Узбекистан в мире международных инвестиций — динамика роста

Узбекистан в мире международных инвестиций — динамика роста

Узбекистан привлек рекордный объем зарубежных инвестиций, импортировав $2,5 млрд чистых ПИИ к концу 2022 года. А к 2023 году среди стран-импортеров с накопленными инвестициями Узбекистан с долей в 19,8% занимает вторую позицию после Казахстана (27,2%).

2023-12-25T17:40+0500

2023-12-25T17:40+0500

2023-12-25T17:49+0500

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Накопленные взаимные прямые инвестиции стран евразийского региона постоянно растут, увеличивается доля обрабатывающих отраслей, ЦА становится более привлекательной для внешних и региональных инвесторов, говорится в докладе Евразийского банка развития “Мониторинг взаимных инвестиций — 2023” (МВИ ЕАБР). Аналитики мониторинга констатируют, что общий объем накопленных взаимных прямых инвестиций стран евразийского региона составил $48,8 млрд к концу первого полугодия 2023 г. и вырос на 5,4% в 2022 г. В 2023 году он продолжил тенденцию роста.Позиции Узбекистана во взаимных ПИИСогласно докладу, у Узбекистана в период с 2016 по 2023 годы отмечается существенный прирост — доля импортированных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из евразийского региона поднялась с 12,1% до 20%СНГ в целом отразило общемировую тенденцию и наибольшее влияние на сокращение ПИИ зафиксировано в России, где чистый приток ПИИ в 2022 году уменьшился с $39 млрд до минус $19 млрд. Это произошло из-за ухода международных корпораций с российского рынка и продажи дочерних компаний локальному менеджменту.Центральная Азия, как целевое направление для концентрации инвестиционных потоков, увеличила чистые притоки ПИИ на 39%, что составило $10 млрд.Основные инвестиционные сделки Узбекистана в 2022–2023 годахВ настоящее время в базе данных находятся 597 проектов между 12 странами евразийского региона (с объемом накопленных ПИИ более $1 млн), говорится в докладе ЕАБР.Исследователи доклада отмечают, что объем ПИИ-проектов, полностью или частично реализуемых с начала 2023 года, на данный момент составляет $2 млрд. Значительная часть из них — проекты российских нефтедобывающих компаний.В Узбекистане в отрасли нефтехимии как инвестор с новым проектом выступает российская компания "ТАТНЕФТЬ". Она в 2022 году приобрела с последующей модернизацией ангренский завод по производству шин ("Первый резинотехнический завод"). Дополнительно к $80 млн инвестиций компания обязалась погасить задолженность завода в размере $153 млн.Взаимные ПИИ в разрезе отраслевых структурАналитики отмечают, что объем взаимных прямых инвестиций в Центральной Азии составил $1,1 млрд в первом полугодии 2023 года, что в 1,8 раза выше уровня 2016 года. Основные направления взаимных капиталовложений: сырьевые отрасли, обрабатывающая промышленность и финансовые услуги. Основные внутренние инвесторы в регионе — Казахстан и Узбекистан.Крупнейший узбекский инвестор в регионе — компания "Artel". Компания начала выход на рынок стран ЦА в 2018 году с налаживания производства холодильников в Кыргызстане для продажи на внутреннем рынке. Несмотря на относительно небольшие инвестиции в $1 млн, завод планирует также наладить выпуск мини-печей, газовых плит и телевизоров. Artel в Казахстане — самый дорогостоящий проект компании с суммой ПИИ $53 млн, что подчеркивает стратегическую важность местного рынка для компании. Предполагается, что Artel отложил докапитализацию проектов в Кыргызстане и Таджикистане для скорейшего открытия завода в Казахстане.Вместе с тем эксперты мониторинга отмечают различие перечня основных отраслей взаимных прямых инвестиций стран евразийского региона и ЕАЭС.В докладе также говорится, что в сфере производства химических веществ к 2023 году сумма накопленных ПИИ выросла в 1,9 раза в сравнении с 2016 годом и составила $5,2 млрд. В Узбекистане рост обеспечен продолжением ЛУКОЙЛ строительства Кандымского газоперерабатывающего комплекса, инвестиции которого с 2016 год по 2020 выросли с $1,1 млрд до $3,5 млрд, обеспечив увеличение доли в отрасли до 67,8%.Отмечая, что Центральноазиатский регион обладает значительным потенциалом для привлечения крупных институциональных инвесторов, в конце 2022 года сообщалось о возможном переезде завода южнокорейской LG в Казахстан или Узбекистан, говорится в докладе.Взаимные объемы импорта инвестиций Узбекистана и РоссииПо информации Агентства статистики Узбекистана, Россия — крупнейший инвестор в стране с долей 20,3% по итогам 2022 года. Она занимает второе место по объему импорта инвестиций в Узбекистан: 27 взаимных проектов, 26 из которых являются прямыми инвестициями из России.91,5% от всего объема экспортированных ПИИ приходится на четыре проекта в сфере добычи нефти и газа. ЛУКОЙЛ — крупнейший российский инвестор в Узбекистан, вложивший порядка $8 млрд в первой половине 2023 года. Второй по величине инвестор — госкомпания "ГАЗПРОМ", которая инициировала проекты на $476 млн.Аналитики доклада отмечают поток новых российских капиталовложений в Узбекистан. К примеру, СБЕРБАНК подал заявку на регистрацию своих товарных знаков. Также расширяется нефтеперерабатывающая деятельность компании "ТАТНЕФТЬ". Вместе с тем Узбекистан наравне с Казахстаном и Арменией является одним из наиболее привлекательных государств для релокации компаний из России. Функционирование Технологического парка программных продуктов и информационных технологий, учрежденного правительством Узбекистана в 2019 году, позволило в короткие сроки разместить специалистов и организовать необходимую поддержку. Среди компаний-релокантов из России числятся iTechArt и EPAM.Промышленная кооперация и барьерыСтраны евразийского региона стремятся установить тесные отношения с целью развития промышленной кооперации, обеспечения устойчивого экономического роста и содействия региональной экономической интеграции. Вместе с тем интеграционные процессы между странами сталкиваются с рядом объективных препятствий и ограничений, которые могут замедлить или затруднить экономическую интеграцию и в целом вносят неопределенность, в частности, в среднесрочные тренды взаимных инвестиций.Перспективные ниши для инвестиций в УзбекистанУзбекистан активно проводит ряд мероприятий и реформ для привлечения ПИИ. Приоритетами для инвестиций являются обрабатывающая промышленность и энергетика, в том числе проекты по производству электрического оборудования, автотранспортных средств, строительных материалов, проекты в химической промышленности и строительство солнечных электростанций. В Узбекистане также отмечается активность в части модернизации и строительства объектов логистической инфраструктуры, контейнерных терминалов, сухих портов, комплексов придорожного сервиса вдоль важнейших автомагистралей и др. Смена торговых потоков в Евразии вынуждает страны региона пересмотреть свои транспортные стратегии. Практически всем государствам региона требуется не только диверсификация текущих логистических маршрутов, но и ускоренная модернизация транспортной инфраструктуры, создание конкурентной среды для участников рынка, а также решение регуляторных вопросов.

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