https://uz.sputniknews.ru/20231226/margarita-simonyan-djo-bayden-rolik-41827433.html
Главред RT Маргарита Симоньян "чипировала" Джо Байдена в шуточном ролике
Главред RT Маргарита Симоньян "чипировала" Джо Байдена в шуточном ролике
RT представил видеоролик, в котором высмеивают опасения Запада по поводу вмешательства России в выборы.
2023-12-26T18:04+0500
2023-12-26T18:04+0500
2023-12-26T18:04+0500
маргарита симоньян
rt
видеоролик
шутка
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президентские выборы в сша
джо байден
видео
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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Команда RT опубликовала шуточный видеоролик, где показано, как якобы подготавливают вмешательство в очередные президентские выборы в США. Главред международного телеканала Маргарита Симоньян исполнила в нем роль полковника, тайно чипирующего Джо Байдена в ходе вакцинации.В результате чипированный Байден становится управляемым. Его заставляют упасть при подъеме по трапу. А перед новогодними праздниками ему устанавливают "русификатор", после чего Байден в Белом доме зажигательно исполняет песню SHAMAN "Я русский".В заключение Симоньян обещает, что к американским выборам русифицированную версию Байдена "допилят".
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rt маргарита симоньян джо байден шуточный ролик
rt маргарита симоньян джо байден шуточный ролик
Главред RT Маргарита Симоньян "чипировала" Джо Байдена в шуточном ролике
RT представил видеоролик, в котором высмеивает опасения Запада по поводу вмешательства России в выборы.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Команда RT опубликовала шуточный видеоролик, где показано, как якобы подготавливают вмешательство в очередные президентские выборы в США.
Главред международного телеканала Маргарита Симоньян исполнила в нем роль полковника, тайно чипирующего Джо Байдена в ходе вакцинации.
В результате чипированный Байден становится управляемым.
Его заставляют упасть при подъеме по трапу. А перед новогодними праздниками ему устанавливают "русификатор", после чего Байден в Белом доме зажигательно исполняет песню SHAMAN "Я русский".
В заключение Симоньян обещает, что к американским выборам русифицированную версию Байдена "допилят".