https://uz.sputniknews.ru/20231226/margarita-simonyan-djo-bayden-rolik-41827433.html

Главред RT Маргарита Симоньян "чипировала" Джо Байдена в шуточном ролике

Главред RT Маргарита Симоньян "чипировала" Джо Байдена в шуточном ролике

RT представил видеоролик, в котором высмеивают опасения Запада по поводу вмешательства России в выборы.

2023-12-26T18:04+0500

2023-12-26T18:04+0500

2023-12-26T18:04+0500

маргарита симоньян

rt

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шутка

подготовка

президентские выборы в сша

джо байден

видео

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Команда RT опубликовала шуточный видеоролик, где показано, как якобы подготавливают вмешательство в очередные президентские выборы в США. Главред международного телеканала Маргарита Симоньян исполнила в нем роль полковника, тайно чипирующего Джо Байдена в ходе вакцинации.В результате чипированный Байден становится управляемым. Его заставляют упасть при подъеме по трапу. А перед новогодними праздниками ему устанавливают "русификатор", после чего Байден в Белом доме зажигательно исполняет песню SHAMAN "Я русский".В заключение Симоньян обещает, что к американским выборам русифицированную версию Байдена "допилят".

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rt маргарита симоньян джо байден шуточный ролик