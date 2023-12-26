Новый год из нашего детства — ностальгические фото
1960 год. Дед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней елке в одном из московских клубов
1960 год. Дед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней елке в одном из московских клубов
1961 год. Новогодние игрушки. Елочные игрушки в то время были "зеркалом эпохи". Их изготавливали из стекла. В начале 60-х на новогодних деревьях кроме шаров и сказочных героев все чаще встречалась космическая тематика
1961 год. Новогодние игрушки. Елочные игрушки в то время были "зеркалом эпохи". Их изготавливали из стекла. В начале 60-х на новогодних деревьях кроме шаров и сказочных героев все чаще встречалась космическая тематика
1964 год. Не каждый ребенок в то время мог похвастаться встречей с таким количество Дедов Морозов. О выражении лица маленькой героини фото можно только догадываться
1964 год. Не каждый ребенок в то время мог похвастаться встречей с таким количество Дедов Морозов. О выражении лица маленькой героини фото можно только догадываться
1966 год. Отец с сыном возвращаются с Новогодней елки в Москве. Примечательно, что за 140 лет метеонаблюдений самая снежная зима была в Москве в 1965-1966 годах, когда выпало более 249 миллиметров осадков
1966 год. Отец с сыном возвращаются с Новогодней елки в Москве. Примечательно, что за 140 лет метеонаблюдений самая снежная зима была в Москве в 1965-1966 годах, когда выпало более 249 миллиметров осадков
1966 год. Юная москвичка Аня Караваева на новогоднем утреннике в детском саду. Традиционно ребята пели, танцевали, рассказывали стихи, водили хороводы, а конце праздника получали от Деда Мороза новогодние подарки
1966 год. Юная москвичка Аня Караваева на новогоднем утреннике в детском саду. Традиционно ребята пели, танцевали, рассказывали стихи, водили хороводы, а конце праздника получали от Деда Мороза новогодние подарки
1968 год. Дед Мороз с подарками на новогодней елке в московском Доме дружбы народов. Даже вырастая, дети хорошо помнят чувство, когда заглядываешь внутрь подарка и начинаешь рассматривать лежащие в нем лакомства
1968 год. Дед Мороз с подарками на новогодней елке в московском Доме дружбы народов. Даже вырастая, дети хорошо помнят чувство, когда заглядываешь внутрь подарка и начинаешь рассматривать лежащие в нем лакомства
1971 год. Юные участники Новогоднего ледового представления во Дворце спорта Центрального стадиона им. В. И. Ленина (Лужники) в Москве
1971 год. Юные участники Новогоднего ледового представления во Дворце спорта Центрального стадиона им. В. И. Ленина (Лужники) в Москве
1971 год. На лице маленького героя этого фото — восторг от встречи с любимыми новогодними персонажами, которых можно потрогать или о чем-нибудь спросить
1971 год. На лице маленького героя этого фото — восторг от встречи с любимыми новогодними персонажами, которых можно потрогать или о чем-нибудь спросить
1973 год. На выставке елочных игрушек в Москве. Маленькая москвичка держит волшебный шарик
1973 год. На выставке елочных игрушек в Москве. Маленькая москвичка держит волшебный шарик
1987 год. Семья Куковякиных из города Кемерова во время встречи Нового года. Так встречали праздник во многих семьях.
Примечательно, что на днях в Кемерове прошел самый массовый хоровод Снегурочек, который занесли в Книгу рекордов России. В нем участвовали более 1 000 внучек Деда Мороза со всего региона, самой старшей из которых 101 год
1987 год. Семья Куковякиных из города Кемерова во время встречи Нового года. Так встречали праздник во многих семьях.
Примечательно, что на днях в Кемерове прошел самый массовый хоровод Снегурочек, который занесли в Книгу рекордов России. В нем участвовали более 1 000 внучек Деда Мороза со всего региона, самой старшей из которых 101 год
1983 год. Маленькие жители поселка Вельяминово Московской области наряжают новогоднюю елку. Игрушки бережно хранили весь год в коробке, переложенные газетами и ватой. Макушку елки обычно украшали стеклянной верхушкой или пятиконечной звездой
1983 год. Маленькие жители поселка Вельяминово Московской области наряжают новогоднюю елку. Игрушки бережно хранили весь год в коробке, переложенные газетами и ватой. Макушку елки обычно украшали стеклянной верхушкой или пятиконечной звездой
1987 год. Новогодняя ярмарка на Бауманском рынке в Москве. Жители и гости столицы спешили на такие ярмарки, чтобы закупиться перед праздником и выбрать подарки
1987 год. Новогодняя ярмарка на Бауманском рынке в Москве. Жители и гости столицы спешили на такие ярмарки, чтобы закупиться перед праздником и выбрать подарки
1992 год. Дети на новогоднем представлении в Кремлевском дворце съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец). Для каждого из юных участников это представление в дни школьных зимних каникул стало чудесной сказкой
1992 год. Дети на новогоднем представлении в Кремлевском дворце съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец). Для каждого из юных участников это представление в дни школьных зимних каникул стало чудесной сказкой
1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке "Сокольники" в Москве. Такие фото позволяют проследить эволюцию новогоднего оформления российской столицы
1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке "Сокольники" в Москве. Такие фото позволяют проследить эволюцию новогоднего оформления российской столицы
1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке "Сокольники" в Москве
1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке "Сокольники" в Москве
1992 год. Новогоднее театрализованное представление в московском парке "Сокольники"
1992 год. Новогоднее театрализованное представление в московском парке "Сокольники"
1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке "Сокольники". Примечательно, что в последние несколько лет в парке устанавливают несколько обогревающих арт-объектов для замерзших посетителей
1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке "Сокольники". Примечательно, что в последние несколько лет в парке устанавливают несколько обогревающих арт-объектов для замерзших посетителей
2001 год. Не одно поколение детей радуется встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой
2001 год. Не одно поколение детей радуется встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой
2005 год. Юные москвичи на новогоднем представлении в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке
2005 год. Юные москвичи на новогоднем представлении в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке
2009 год. На открытии новогоднего ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге. В 2023 году ледовый городок посвятили Александру Пушкину. Его откроют 29 декабря. Над созданием городка трудятся более 200 человек, используют 500 кубометров льда
2009 год. На открытии новогоднего ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге. В 2023 году ледовый городок посвятили Александру Пушкину. Его откроют 29 декабря. Над созданием городка трудятся более 200 человек, используют 500 кубометров льда