Новый год из нашего детства — ностальгические фото

© Sputnik / Дмитрий Коробейников

1987 год. Семья Куковякиных из города Кемерова во время встречи Нового года. Так встречали праздник во многих семьях.

Примечательно, что на днях в Кемерове прошел самый массовый хоровод Снегурочек, который занесли в Книгу рекордов России. В нем участвовали более 1 000 внучек Деда Мороза со всего региона, самой старшей из которых 101 год