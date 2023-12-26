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https://uz.sputniknews.ru/20231226/novyy-god-foto-nostalgiya-detstvo-41702525.html
Новый год из нашего детства — ностальгические фото
Новый год из нашего детства — ностальгические фото
Самые яркие и волшебные воспоминания о новогодних праздниках у многих родом детства.
2023-12-26T14:48+0500
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фото
новый год
ссср
фотолента
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Из того времени, когда настоящие елки в домах встречались чаще, чем искусственные, мандарины казались слаще, а самые простые подарки были желанными и долгожданными. На наряженную елку можно было смотреть часами, а играть около нее еще дольше.Городские телефоны были не в каждом доме, Интернет появился гораздо позже. Поэтому перед Новым годом со всей страны приходили поздравительные письма и телеграммы от друзей и близких. А по телевизору шли фильмы и мультфильмы, навсегда оставшиеся таким же атрибутом новогоднего праздника, как и елка.Новый год — это единственный день в году, который возвращает нас туда, куда возврата нет, позволяя вновь почувствовать себя детьми. Фотоподборка Sputnik Узбекистан предлагает окунуться в эту атмосферу.
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ностальгия новый год фото детство
ностальгия новый год фото детство

Новый год из нашего детства — ностальгические фото

14:48 26.12.2023 (обновлено: 15:31 26.12.2023)
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Самые яркие и волшебные воспоминания о новогодних праздниках у многих родом из детства.
Из того времени, когда настоящие елки в домах встречались чаще, чем искусственные, мандарины казались слаще, а самые простые подарки были желанными и долгожданными. На наряженную елку можно было смотреть часами, а играть около нее еще дольше.
Городские телефоны были не в каждом доме, Интернет появился гораздо позже. Поэтому перед Новым годом со всей страны приходили поздравительные письма и телеграммы от друзей и близких. А по телевизору шли фильмы и мультфильмы, навсегда оставшиеся таким же атрибутом новогоднего праздника, как и елка.
Новый год — это единственный день в году, который возвращает нас туда, куда возврата нет, позволяя вновь почувствовать себя детьми.
Фотоподборка Sputnik Узбекистан предлагает окунуться в эту атмосферу.
© Sputnik / Давид Шоломович

1960 год. Дед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней елке в одном из московских клубов

1960 год. Дед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней елке в одном из московских клубов - Sputnik Узбекистан
1/20
© Sputnik / Давид Шоломович

1960 год. Дед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней елке в одном из московских клубов

© Sputnik / Лев Носов

1961 год. Новогодние игрушки. Елочные игрушки в то время были "зеркалом эпохи". Их изготавливали из стекла. В начале 60-х на новогодних деревьях кроме шаров и сказочных героев все чаще встречалась космическая тематика

1961 год. Новогодние игрушки. Елочные игрушки в то время были &quot;зеркалом эпохи&quot;. Их изготавливали из стекла. В начале 60-х на новогодних деревьях кроме шаров и сказочных героев все чаще встречалась космическая тематика - Sputnik Узбекистан
2/20
© Sputnik / Лев Носов

1961 год. Новогодние игрушки. Елочные игрушки в то время были "зеркалом эпохи". Их изготавливали из стекла. В начале 60-х на новогодних деревьях кроме шаров и сказочных героев все чаще встречалась космическая тематика

© Sputnik / Николай Максимов

1964 год. Не каждый ребенок в то время мог похвастаться встречей с таким количество Дедов Морозов. О выражении лица маленькой героини фото можно только догадываться

1964 год. Не каждый ребенок в то время мог похвастаться встречей с таким количество Дедов Морозов. О выражении лица маленькой героини фото можно только догадываться - Sputnik Узбекистан
3/20
© Sputnik / Николай Максимов

1964 год. Не каждый ребенок в то время мог похвастаться встречей с таким количество Дедов Морозов. О выражении лица маленькой героини фото можно только догадываться

© Sputnik / Яков Берлинер

1966 год. Отец с сыном возвращаются с Новогодней елки в Москве. Примечательно, что за 140 лет метеонаблюдений самая снежная зима была в Москве в 1965-1966 годах, когда выпало более 249 миллиметров осадков

1966 год. Отец с сыном возвращаются с Новогодней елки в Москве. Примечательно, что за 140 лет метеонаблюдений самая снежная зима была в Москве в 1965-1966 годах, когда выпало более 249 миллиметров осадков - Sputnik Узбекистан
4/20
© Sputnik / Яков Берлинер

1966 год. Отец с сыном возвращаются с Новогодней елки в Москве. Примечательно, что за 140 лет метеонаблюдений самая снежная зима была в Москве в 1965-1966 годах, когда выпало более 249 миллиметров осадков

© Sputnik / Евгений Тиханов

1966 год. Юная москвичка Аня Караваева на новогоднем утреннике в детском саду. Традиционно ребята пели, танцевали, рассказывали стихи, водили хороводы, а конце праздника получали от Деда Мороза новогодние подарки

1966 год. Юная москвичка Аня Караваева на новогоднем утреннике в детском саду. Традиционно ребята пели, танцевали, рассказывали стихи, водили хороводы, а конце праздника получали от Деда Мороза новогодние подарки - Sputnik Узбекистан
5/20
© Sputnik / Евгений Тиханов

1966 год. Юная москвичка Аня Караваева на новогоднем утреннике в детском саду. Традиционно ребята пели, танцевали, рассказывали стихи, водили хороводы, а конце праздника получали от Деда Мороза новогодние подарки

© Sputnik / Максимов

1968 год. Дед Мороз с подарками на новогодней елке в московском Доме дружбы народов. Даже вырастая, дети хорошо помнят чувство, когда заглядываешь внутрь подарка и начинаешь рассматривать лежащие в нем лакомства

1968 год. Дед Мороз с подарками на новогодней елке в московском Доме дружбы народов. Даже вырастая, дети хорошо помнят чувство, когда заглядываешь внутрь подарка и начинаешь рассматривать лежащие в нем лакомства - Sputnik Узбекистан
6/20
© Sputnik / Максимов

1968 год. Дед Мороз с подарками на новогодней елке в московском Доме дружбы народов. Даже вырастая, дети хорошо помнят чувство, когда заглядываешь внутрь подарка и начинаешь рассматривать лежащие в нем лакомства

© Sputnik / Юрий Долягин

1971 год. Юные участники Новогоднего ледового представления во Дворце спорта Центрального стадиона им. В. И. Ленина (Лужники) в Москве

1971 год. Юные участники Новогоднего ледового представления во Дворце спорта Центрального стадиона им. В. И. Ленина (Лужники) в Москве - Sputnik Узбекистан
7/20
© Sputnik / Юрий Долягин

1971 год. Юные участники Новогоднего ледового представления во Дворце спорта Центрального стадиона им. В. И. Ленина (Лужники) в Москве

© Sputnik / Борис Кавашкин

1971 год. На лице маленького героя этого фото — восторг от встречи с любимыми новогодними персонажами, которых можно потрогать или о чем-нибудь спросить

1971 год. На лице маленького героя этого фото — восторг от встречи с любимыми новогодними персонажами, которых можно потрогать или о чем-нибудь спросить - Sputnik Узбекистан
8/20
© Sputnik / Борис Кавашкин

1971 год. На лице маленького героя этого фото — восторг от встречи с любимыми новогодними персонажами, которых можно потрогать или о чем-нибудь спросить

© Sputnik / Валерий Генде-Роте

1973 год. На выставке елочных игрушек в Москве. Маленькая москвичка держит волшебный шарик

1973 год. На выставке елочных игрушек в Москве. Маленькая москвичка держит волшебный шарик - Sputnik Узбекистан
9/20
© Sputnik / Валерий Генде-Роте

1973 год. На выставке елочных игрушек в Москве. Маленькая москвичка держит волшебный шарик

© Sputnik / Дмитрий Коробейников

1987 год. Семья Куковякиных из города Кемерова во время встречи Нового года. Так встречали праздник во многих семьях.

Примечательно, что на днях в Кемерове прошел самый массовый хоровод Снегурочек, который занесли в Книгу рекордов России. В нем участвовали более 1 000 внучек Деда Мороза со всего региона, самой старшей из которых 101 год

1987 год. Семья Куковякиных из города Кемерова во время встречи Нового года. Так встречали праздник во многих семьях.Примечательно, что на днях в Кемерове прошел самый массовый хоровод Снегурочек, который занесли в Книгу рекордов России. В нем участвовали более 1 000 внучек Деда Мороза со всего региона, самой старшей из которых 101 год - Sputnik Узбекистан
10/20
© Sputnik / Дмитрий Коробейников

1987 год. Семья Куковякиных из города Кемерова во время встречи Нового года. Так встречали праздник во многих семьях.

Примечательно, что на днях в Кемерове прошел самый массовый хоровод Снегурочек, который занесли в Книгу рекордов России. В нем участвовали более 1 000 внучек Деда Мороза со всего региона, самой старшей из которых 101 год

© Sputnik / Александр Гращенков

1983 год. Маленькие жители поселка Вельяминово Московской области наряжают новогоднюю елку. Игрушки бережно хранили весь год в коробке, переложенные газетами и ватой. Макушку елки обычно украшали стеклянной верхушкой или пятиконечной звездой

1983 год. Маленькие жители поселка Вельяминово Московской области наряжают новогоднюю елку. Игрушки бережно хранили весь год в коробке, переложенные газетами и ватой. Макушку елки обычно украшали стеклянной верхушкой или пятиконечной звездой - Sputnik Узбекистан
11/20
© Sputnik / Александр Гращенков

1983 год. Маленькие жители поселка Вельяминово Московской области наряжают новогоднюю елку. Игрушки бережно хранили весь год в коробке, переложенные газетами и ватой. Макушку елки обычно украшали стеклянной верхушкой или пятиконечной звездой

© Sputnik / Владимир Федоренко

1987 год. Новогодняя ярмарка на Бауманском рынке в Москве. Жители и гости столицы спешили на такие ярмарки, чтобы закупиться перед праздником и выбрать подарки

1987 год. Новогодняя ярмарка на Бауманском рынке в Москве. Жители и гости столицы спешили на такие ярмарки, чтобы закупиться перед праздником и выбрать подарки - Sputnik Узбекистан
12/20
© Sputnik / Владимир Федоренко

1987 год. Новогодняя ярмарка на Бауманском рынке в Москве. Жители и гости столицы спешили на такие ярмарки, чтобы закупиться перед праздником и выбрать подарки

© Sputnik / Владимир Федоренко

1992 год. Дети на новогоднем представлении в Кремлевском дворце съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец). Для каждого из юных участников это представление в дни школьных зимних каникул стало чудесной сказкой

1992 год. Дети на новогоднем представлении в Кремлевском дворце съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец). Для каждого из юных участников это представление в дни школьных зимних каникул стало чудесной сказкой - Sputnik Узбекистан
13/20
© Sputnik / Владимир Федоренко

1992 год. Дети на новогоднем представлении в Кремлевском дворце съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец). Для каждого из юных участников это представление в дни школьных зимних каникул стало чудесной сказкой

© Sputnik / Андрей Соломонов

1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке "Сокольники" в Москве. Такие фото позволяют проследить эволюцию новогоднего оформления российской столицы

1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке &quot;Сокольники&quot; в Москве. Такие фото позволяют проследить эволюцию новогоднего оформления российской столицы - Sputnik Узбекистан
14/20
© Sputnik / Андрей Соломонов

1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке "Сокольники" в Москве. Такие фото позволяют проследить эволюцию новогоднего оформления российской столицы

© Sputnik / Андрей Соломонов

1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке "Сокольники" в Москве

1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке &quot;Сокольники&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
15/20
© Sputnik / Андрей Соломонов

1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке "Сокольники" в Москве

© Sputnik / Поляков

1992 год. Новогоднее театрализованное представление в московском парке "Сокольники"

1992 год. Новогоднее театрализованное представление в московском парке &quot;Сокольники&quot; - Sputnik Узбекистан
16/20
© Sputnik / Поляков

1992 год. Новогоднее театрализованное представление в московском парке "Сокольники"

© Sputnik / Андрей Соломонов

1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке "Сокольники". Примечательно, что в последние несколько лет в парке устанавливают несколько обогревающих арт-объектов для замерзших посетителей

1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке &quot;Сокольники&quot;. Примечательно, что в последние несколько лет в парке устанавливают несколько обогревающих арт-объектов для замерзших посетителей - Sputnik Узбекистан
17/20
© Sputnik / Андрей Соломонов

1995 год. Праздничные новогодние гулянья в парке "Сокольники". Примечательно, что в последние несколько лет в парке устанавливают несколько обогревающих арт-объектов для замерзших посетителей

© Sputnik / Олег Ласточкин

2001 год. Не одно поколение детей радуется встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой

2001 год. Не одно поколение детей радуется встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой - Sputnik Узбекистан
18/20
© Sputnik / Олег Ласточкин

2001 год. Не одно поколение детей радуется встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой

© Sputnik / Владимир Вяткин

2005 год. Юные москвичи на новогоднем представлении в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке

2005 год. Юные москвичи на новогоднем представлении в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке - Sputnik Узбекистан
19/20
© Sputnik / Владимир Вяткин

2005 год. Юные москвичи на новогоднем представлении в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке

© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

2009 год. На открытии новогоднего ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге. В 2023 году ледовый городок посвятили Александру Пушкину. Его откроют 29 декабря. Над созданием городка трудятся более 200 человек, используют 500 кубометров льда

2009 год. На открытии новогоднего ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге. В 2023 году ледовый городок посвятили Александру Пушкину. Его откроют 29 декабря. Над созданием городка трудятся более 200 человек, используют 500 кубометров льда - Sputnik Узбекистан
20/20
© Sputnik / Павел Лисицын
/
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2009 год. На открытии новогоднего ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге. В 2023 году ледовый городок посвятили Александру Пушкину. Его откроют 29 декабря. Над созданием городка трудятся более 200 человек, используют 500 кубометров льда

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