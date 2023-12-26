Потенциал сотрудничества велик: Мальгинов рассказал об отношениях РФ и РУз в 2023 году

У двух государств совпадают оценки по ситуации в Афганистане, стороны едины в понимании, что важно уделять внимание не только гуманитарной помощи и восстановлению страны, но и рискам ухудшения миграционной обстановки в регионе. У двух государств совпадают оценки по ситуации в Афганистане, стороны едины в понимании, что важно уделять внимание не только гуманитарной помощи и восстановлению страны, но и рискам ухудшения миграционной обстановки в регионе.

Посол отметил высокий уровень взаимодействия РФ и Узбекистана на международных площадках, включая ООН. Основано это взаимодействие на близости подходов к многим вопросам международной повестки, включая попытки героизации нацизма, размещения оружия в космосе, кибербезопасность и другие. Посол отметил высокий уровень взаимодействия РФ и Узбекистана на международных площадках, включая ООН. Основано это взаимодействие на близости подходов к многим вопросам международной повестки, включая попытки героизации нацизма, размещения оружия в космосе, кибербезопасность и другие.

Россия остается одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров. В первые 10 месяцев этого года на РФ приходилось 15,6% внешнеторгового оборота республики ($7,9 млрд). Россия остается одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров. В первые 10 месяцев этого года на РФ приходилось 15,6% внешнеторгового оборота республики ($7,9 млрд).

Доля инвестиций из России в экономику Узбекистана в январе-сентябре 2023 года составила 15,9% от общих зарубежных вложений. Общий объем капиталовложений превысил отметку в $10 млрд. Доля инвестиций из России в экономику Узбекистана в январе-сентябре 2023 года составила 15,9% от общих зарубежных вложений. Общий объем капиталовложений превысил отметку в $10 млрд.

Две страны договорились о поставках в Узбекистан российского нефтяного сырья и нефтепродуктов, продукции нефтехимии и сжиженных углеводородных газов. Продолжается реализация проектов по модернизации действующих ТЭС и ГЭС, поставкам высокотехнологичного оборудования и материалов. Две страны договорились о поставках в Узбекистан российского нефтяного сырья и нефтепродуктов, продукции нефтехимии и сжиженных углеводородных газов. Продолжается реализация проектов по модернизации действующих ТЭС и ГЭС, поставкам высокотехнологичного оборудования и материалов.

Упомянул Олег Мальгинов и крупный стратегический проект – строительство АЭС в Узбекистане, которому Россия уделяет особое внимание, стараясь максимально адаптировать его под потребности республики. Первая в Центральной Азии АЭС позволит стране ежегодно экономить около 3 млрд кубометров газа. Упомянул Олег Мальгинов и крупный стратегический проект – строительство АЭС в Узбекистане, которому Россия уделяет особое внимание, стараясь максимально адаптировать его под потребности республики. Первая в Центральной Азии АЭС позволит стране ежегодно экономить около 3 млрд кубометров газа.

Россия остается основным рынком продажи сельскохозяйственной продукции Узбекистана – на нее приходится 39,9% общего объема экспорта. Способствовать сотрудничеству в этой сфере будет проект "Агроэкспресс" и открывшийся в этом году крупный агрологистический комплекс. Россия остается основным рынком продажи сельскохозяйственной продукции Узбекистана – на нее приходится 39,9% общего объема экспорта. Способствовать сотрудничеству в этой сфере будет проект "Агроэкспресс" и открывшийся в этом году крупный агрологистический комплекс.

Узбекистан активно участвует в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве наблюдателя, взаимодействует с Евразийской экономической комиссией, принял решение вступить в Евразийский банк развития. ЕАЭС на сегодня остается ключевым направлением для экспорта узбекской продукции и полноценное членство Узбекистана в нем позволит убрать тарифные, нетарифные, таможенные и другие препятствия. Узбекистан активно участвует в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве наблюдателя, взаимодействует с Евразийской экономической комиссией, принял решение вступить в Евразийский банк развития. ЕАЭС на сегодня остается ключевым направлением для экспорта узбекской продукции и полноценное членство Узбекистана в нем позволит убрать тарифные, нетарифные, таможенные и другие препятствия.

В 2024 году Россия выделит 800 бюджетных квот на обучение в российских вузах для студентов из Узбекистана. РУз является лидером по числу студентов, приезжающих на обучение в российские вузы – в настоящее время по российским программам обучаются более 53 тыс. узбекистанских студентов. В 2024 году Россия выделит 800 бюджетных квот на обучение в российских вузах для студентов из Узбекистана. РУз является лидером по числу студентов, приезжающих на обучение в российские вузы – в настоящее время по российским программам обучаются более 53 тыс. узбекистанских студентов.

Проект "Русские сезоны" в этом году он стал символом российско-узбекского сотрудничества не только в культурной сфере, но и олицетворением дружеских и партнерских отношений, построенных на принципах взаимного уважения и учета интересов наших стран. Проект "Русские сезоны" в этом году он стал символом российско-узбекского сотрудничества не только в культурной сфере, но и олицетворением дружеских и партнерских отношений, построенных на принципах взаимного уважения и учета интересов наших стран.

Узбекистан в этом году стал одним из наиболее популярных направлений для туристов из России. Благодаря мерам, принимаемым властями республики, она становится туристической Меккой Центральной Азии. Узбекистан в этом году стал одним из наиболее популярных направлений для туристов из России. Благодаря мерам, принимаемым властями республики, она становится туристической Меккой Центральной Азии.