https://uz.sputniknews.ru/20231226/uzbekistan-izmeneniya-yanvarya-2024-41658704.html

Какие изменения ожидают узбекистанцев с 1 января 2024 года — обзор

Какие изменения ожидают узбекистанцев с 1 января 2024 года — обзор

С 1 января нового года вступят в силу ряд нововведений, касающихся различных сфер социальной и экономической жизни Узбекистана.

2023-12-26T15:50+0500

2023-12-26T15:50+0500

2023-12-26T15:50+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Граждан Узбекистана с 1 января 2024 года ожидает повышение ставки налога на имущество, полная отмена водительских прав старого образца, обязательная установка счетчиков при пользовании подземными водами, поэтапное внедрение медстрахования, выдача бесплатного молока в детсадах и образовательных планшетов школьникам, предоставление частным школам компенсации и многое другое. Подробности — в обзоре Sputnik Узбекистан.Начнут поэтапное внедрение медстрахованияВ Ташкенте начнут поэтапное внедрение механизмов государственного медицинского страхования в медучреждениях. Новшество предусматривает гарантированное оказание бесплатных медицинских услуг и предоставление лекарственных средств по группам заболеваний. Лиц с инвалидностью поэтапно обеспечат протезно-ортопедическими, реабилитационными и лекарственными средствами на основе ваучерной системы. Полное внедрение медстрахования в Узбекистане запланировано до конца 2026 года.Будут бесплатно выдавать молоко в детсадахВоспитанникам государственных дошкольных образовательных организаций начнут выдавать молоко, обогащенное белком, витаминами и минералами, а также хлебную продукцию, обогащенную йодом.Раздадут образовательные планшеты школьникамУчащимся начальных классов Кошкупырского и Ханкинского районов Хорезмской области в порядке эксперимента выдадут образовательные планшеты. В будущем планируют постепенное внедрение нововведения во всех регионах республики.Полностью отменят водительские удостоверения старого образцаС начала нового года водительские удостоверения старого образца будут считаться недействительными. Водителей, не успевших их обменять, привлекут к ответственности по статье 135 Кодекса об административной ответственности — управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных ПДД. 31 декабря 2023 года считается последним днем для обмена водительского удостоверения и техпаспорта, выданных после 2015 года.Отменят скидки на железнодорожные грузоперевозкиЗа исключением скидок, обговоренных с железнодорожными администрациями двух и более зарубежных стран, отменяются скидки на тарифы местных, экспортных и импортных ж/д грузоперевозок. Предоставлять их будут исключительно на основании постановлений Кабмина. Также государство перестает регулировать тарифы на предоставление грузовых вагонов и контейнеров, перевозку пассажиров на высокоскоростных и скоростных поездах.Внедрят ряд новшеств в лечении онкобольныхВ Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии и Национальном детском медицинском центре начнут проводить операции по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга маленьким пациентам, страдающим онкогематологическими заболеваниями. Также, полностью за счет средств госбюджета будет осуществляться лечение детей, страдающих вирусным гепатитом "С" и онкозаболеваниями, нуждающихся в операции по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга.Предоставят компенсации частным школамБудут предоставляться компенсации на покрытие части процентной ставки по банковским кредитам в размере до 20 млрд сумов, выделяемым для организации негосударственных общих средних образовательных организаций.Обязуют установку счетчиков пользования подземными водамиС 1 января 2024 года пользователям подземных вод запрещается использование сооружений для забора подземных вод, не оснащенных средствами учета воды. Эта норма не коснется личных и хозяйственных нужд физических лиц в случаях, если индивидуальный забор подземных вод не превышает 5 кубических метров в сутки.Повысят ставку налога на имуществоДля юридических лиц минимальная величина, установленная за 1 кв. метр, будет индексироваться при определении налогооблагаемой базы с сохранением базовой ставки налога на имущество, взимаемого с юридических лиц (1,5%). При этом, основная ставка налога на имущество (1,5%) остается неизменной.Продлят сроки выплаты не полученных пенсийС 1 января 2024 года продлевается срок выплаты пенсии, начисленной пенсионеру, но своевременно не полученной. Этот период увеличивается с 12 месяцев до 24.Усилят финансовую поддержку экономической деятельностиПроизводителям сельхозпродукции будут предоставлять субсидии в размере 50% страховой премии при страховании урожая. Внедряется финансирование не менее 5% стоимости инвестиционных проектов, ежегодно реализуемых организациями с государственной долей более 50%, путем выпуска облигаций. Центры изысканий и развития (R&D) будут выплачивать 1% от суммы, начисленной по налогу на имущество и земельному налогу. Ставка социального налога работникам центров установлена в размере 1%, сроком до трех лет начиная со дня создания этих центров.Помогут с профподготовкой женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуацииГосударство начнет покрывать расходы на профессиональную подготовку женщин, попавших в трудное социальное положение и находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Данные меры направлены на создание дополнительных условий для полноценной реализации их потенциала и повышения социальной активности.Перестанут взымать госпошлину за иски в административные судыС граждан и субъектов предпринимательства не будут взимать госпошлину при обжаловании в административных судах, с взысканием госпошлины с виновной стороны по результатам рассмотрения дела.Внедрят автоматизированную систему оплаты в трамваях и троллейбусахВ трамваях Самарканда и троллейбусах Хорезмской области будет внедрена автоматизированная система оплаты проезда. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина РУз. В документе определены приоритетные направления повышения эффективности работы трамвайного и троллейбусного транспорта, его модернизация, усовершенствование и развитие в целом.Изменится порядок присвоения квалификационной категории педагогамВнедрят новый порядок присвоения квалификационной категории педагогическим кадрам государственных дошкольных, общих средних и внешкольных образовательных организаций. Также внедряется система профессиональной сертификации директоров раз в 5 лет. При этом директоров, не прошедших сертификацию освободят от занимаемой должности.Передадут часть функций Минцифры частникам Частному сектору передаются следующие функции министерства цифровых технологий:Также Инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций каждые 6 месяцев будет публиковать рейтинг уровня удовлетворенности населения и субъектов предпринимательства цифровыми услугами и сервисами на ЕПИГУ, формируемый без участия человеческого фактора.Начнется внедрение системы “Махаллинский бюджет"По всей стране поэтапно внедрят систему “Махаллинский бюджет". Финансирование будет направлено для того, чтобы каждая махалля могла самостоятельно решать свои проблемы.Будут расставлены приоритеты при проектировании строительных объектов При проектировании объектов строительства, финансируемых из госбюджета, необходимо в приоритетном порядке использовать лифты, эскалаторы, траволаторы, промышленные системы воздушного охлаждения и промышленные отопительные котлы, производимые в республике.

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граждане узбекистана повышение ставки налога на имущество полная отмена водительских прав старого образца обязательная установка счетчиков на пользование подземными водами поэтапное внедрение медстрахования выдача бесплатного молока в детсадах и образовательных планшетов школьникам предоставление частным школам компенсации