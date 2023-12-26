https://uz.sputniknews.ru/20231226/uzbekistan-opyt-belarus-borba-prestupnost-41819411.html

Узбекистан планирует внедрить белорусский опыт в национальную следственную практику

Узбекистан планирует внедрить белорусский опыт в национальную следственную практику

Делегация сотрудников Следственного департамента МВД РУз ознакомилась с деятельностью Следственного комитета Беларуси и его структурных подразделений.

2023-12-26T13:12+0500

2023-12-26T13:12+0500

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общество

узбекистан

следствие

беларусь

обмен опытом

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Узбекистан намерен использовать опыт Беларуси в борьбе с преступностью, сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД РУз. Делегация Следственного департамента республики ознакомилась с работой Следственного комитета Беларуси и подведомственных ему подразделений.Гостям рассказали об условиях, созданных для сотрудников, опыте белорусского следствия по противодействию преступности.Также речь шла о деятельности главного управления цифрового развития Следственного комитета Беларуси, лучших практиках расследования новых видов преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, и достижениях цифровой криминалистики.Представители следственных органов двух стран обсудили двустороннее взаимодействие по актуальным направлениям правоохранительной деятельности.

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