https://uz.sputniknews.ru/20231226/uzbekistan-opyt-belarus-borba-prestupnost-41819411.html
Узбекистан планирует внедрить белорусский опыт в национальную следственную практику
Узбекистан планирует внедрить белорусский опыт в национальную следственную практику
Делегация сотрудников Следственного департамента МВД РУз ознакомилась с деятельностью Следственного комитета Беларуси и его структурных подразделений.
2023-12-26T13:12+0500
2023-12-26T13:12+0500
2023-12-26T16:13+0500
общество
узбекистан
следствие
беларусь
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it-технологии
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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Узбекистан намерен использовать опыт Беларуси в борьбе с преступностью, сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД РУз. Делегация Следственного департамента республики ознакомилась с работой Следственного комитета Беларуси и подведомственных ему подразделений.Гостям рассказали об условиях, созданных для сотрудников, опыте белорусского следствия по противодействию преступности.Также речь шла о деятельности главного управления цифрового развития Следственного комитета Беларуси, лучших практиках расследования новых видов преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, и достижениях цифровой криминалистики.Представители следственных органов двух стран обсудили двустороннее взаимодействие по актуальным направлениям правоохранительной деятельности.
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узбекистан беларусь опыт внедрение следственная практика
узбекистан беларусь опыт внедрение следственная практика
Узбекистан планирует внедрить белорусский опыт в национальную следственную практику
13:12 26.12.2023 (обновлено: 16:13 26.12.2023)
Делегация сотрудников Следственного департамента МВД РУз ознакомилась с деятельностью Следственного комитета Беларуси и его структурных подразделений.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik.
Узбекистан намерен использовать опыт Беларуси в борьбе с преступностью, сообщает
пресс-служба Следственного департамента МВД РУз.
Делегация Следственного департамента республики ознакомилась с работой Следственного комитета Беларуси и подведомственных ему подразделений.
Гостям рассказали об условиях, созданных для сотрудников, опыте белорусского следствия по противодействию преступности.
Также речь шла о деятельности главного управления цифрового развития Следственного комитета Беларуси, лучших практиках расследования новых видов преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, и достижениях цифровой криминалистики.
Представители следственных органов двух стран обсудили двустороннее взаимодействие по актуальным направлениям правоохранительной деятельности.