Магия природы и науки: все об Олимпийском горном курорте "Роза Хутор"

"Амирсой" Узбекистана, "Роза Хутор" России и "Шымбулак" Казахстана входят в Евразийский Альянс горных курортов, проводя совместные мероприятия, обмениваясь опытом. Альянс продолжает развиваться и расширяет свои границы. Так, 16 ноября 2023 года на ташкентской выставке "Туризм на Шелковом пути" подписан Меморандум о присоединении к Альянсу курорта "Шахдаг" в Азербайджане.
В рамках работы Альянса, для журналистов организовали пресс-тур по городу Сочи и горному курорту "Роза Хутор".
После проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году популярность Сочи, в частности, его туристического кластера, многократно возросла и по сей день продолжает привлекать как самих россиян, так и зарубежных гостей.
В 2021 году "Роза Хутор" принял более 1,8 млн посетителей, 5% из них — из других стран. За 11 месяцев 2023 года курорт посетили представители 98 иностранных государств: 53% — СНГ, 30% — Ближний Восток и Залив, 11% — Европа, 4% — Китай. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Курорт имеет удобное расположение: путь до него от международного аэропорта Сочи составляет около сорока минут по современным автодорогам, проложенным в ходе подготовки к Олимпиаде. Кроме того, до "Роза Хутор" можно добраться и от ж/д вокзала "Адлер".
Комплекс находится у подножия и на скалах горного хребта Аибга на берегах реки Мзымта и уходит к вершине Каменного Столба до отметки 2 509 м н.у.м. Его территория охватывает около 1 820 га.
Знакомство с курортом начинается в городке "Роза Долина" (560 м н.у.м) с уютными набережными, пестрыми огнями и шумным, но вместе с тем успокаивающим течением Мзымты. Там же располагаются 7 отелей 3-х и 4-х звезд. Окружают местечко живописные горы, вершины которых исчезают в густых облаках. Особенно красивы в этих местах закаты
Прогуливаясь вдоль реки, можно заметить на перилах изображения спортсменов и рядом с ними QR-коды. Как объяснил начальник отдела международных отношений и туризма Аркадий Марков, это — Аллея славы спортсменов-олимпийцев.
Начальник отдела международных отношений и туризма Аркадий Марков
У нас с 2015 года на брусчатке были выгравированы звезды с именами олимпийских спортсменов, которыми гордится Россия. Но так как гости в зимний сезон постоянно ходят в ботинках, то звезды постоянно сбивались. Поэтому было принято решение перенести их на ограждение и сделать в виде медалей.
При наведении камеры телефона на QR-код появляется персональная страница спортсмена, чье имя указано на медали, с его фотографиями и карьерными достижениями.
Уникальный курорт предлагает не только активный спортивный отдых и прекрасные виды природы, но и открывает посетителям возможность познакомиться ближе с историей России, а также самого комплекса.
Возле башни "Ратуши" открыт Музей археологии "Роза Хутор"
Среди его экспонатов — находки, обнаруженные при строительстве курорта, от каменного века до наших дней.
Музей не простой, а интерактивный.
Администратор музея Вера Макеева
При помощи специального приложения посетители могут смотреть на артефакты в дополненной реальности, а также слушать аудиогида.
При помощи анимации воссоздан образ барона Торнау, который в 1835 году, переодевшись горцем, провел разведку среди племен, враждебно настроенных к русским. Он появляется на стене в изображении с камеры видеонаблюдения. Создается впечатление, словно дух прошлого возник рядом с тобой и неторопливо ведет рассказ о минувших днях.
Также в "Роза Долина" есть Культурно-этнографический центр "Моя Россия"
Это мини-модель страны, которая рассказывает о богатой культуре народов и регионов России. Однако из-за небольшого участка, в экспозиции представлено только 11 павильонов. Посетители могут увидеть здания, стилизованные под Суздальский и Казанский кремль, старинные избы, музеи, местных ремесленников и многое другое.
Желающие оздоровиться могут посетить комплекс ESPAS, попариться бане, получить массаж или отдохнуть в сауне.
Внимание привлекает подвешенный над костром черный котел. Процедура на первый взгляд необычная: гость погружается в горячую воду (комфортной для него температуры). Это помогает расслабить мышцы. Сооружение только со стороны внушает опасение, но довольные лица гостей сауны свидетельствуют об обратном.
Для удобной логистики курорт имеет 32 подъемника с общей пропускной способностью в десятки тысяч человек. Основной подъемник — "Олимпия" ведет к знаменитой Олимпийской деревне.
Она располагается на высоте 1100 м н.у.м. (уровень "Роза Плато") и представляет собой живой памятник Зимних игр, о которых напоминают Олимпийские кольца. Здания, в которых проживали спортсмены, преобразованы в комфортабельные отели и санатории
К примеру, отель "Роза Спрингс", бывший во времена Олимпиады медицинским центром, превратился в полноценный санаторий с собственной Клиникой превентивной медицины и передовыми технологиями в области диагностики. Так, для безболезненного и более точного обследования ЖКТ применяют видеокапсульную эндоскопию. Ее проводят при помощи капсулы с камерой, которая легко проглатывается, проходит через весь ЖКТ, а затем естественным путем выводится из организма. Точность такого исследования составляет 95-98%.
Кавказские горы окружают отель со всех сторон, а панорамные виды открываются из каждого номера.
На территории Олимпийской деревни также находится "Green Flow" — первый отель в России, который вошел в ассоциацию Healing Hotels of the World (хилинг-отели мира). Помимо спа-процедур, сбалансированного питания и мест для занятий спортом, он предлагает открытый бассейн с подогревом, который работает круглый год. Даже самые маленькие гости отеля не боятся холода и с удовольствием плещутся в бассейне. Особую прелесть купанию придает панорама заснеженных кавказских гор.
А получить дозу "милоты" поможет парк альпака "Пача Мама"
У входа в вольер к этим удивительным животным вам обязательно выдадут "проходной билет" — слайсы сладкой морковки. Как шутит экскурсовод, альпака — самые меркантильные существа на планете и за такое угощение "продают все свои принципы". Поэтому, чтобы построить диалог с альпака, ее нужно сначала покормить. Как говорится, утром деньги — вечером стулья.
Еще одной достопримечательностью Олимпийской деревни является красочная Аллея флагов стран-участниц Зимних игр 2014 года. Узбекистан тогда представляли 3 спортсмена: Миша Гё — фигурное катание, Ксения Григорьева и Артём Воронов — горнолыжный спорт.
На этой же высоте гости могут прокатиться на необычном аттракционе "Родельбан", напоминающем американские горки. Это управляемые горные сани, которые разгоняются до 40 км/ч. Вы сами контролируете скорость, проезжая с ветерком по лихо закрученной трассе.
Кроме того, в Олимпийской деревне действует детский горнолыжный клуб "Егорка". Ежегодно более 70 тыс. человек, 45% из которых дети, учатся кататься на лыжах и сноубордах.
Начальник управления активного отдыха и туризма курорта Ольга Падейская
Сердце, душа, мозг горнолыжной школы — это инструкторы. Они должны обладать всеми навыками, чтобы гость оставался в безопасности, довольным, счастливым и любящим горнолыжный курорт и занятия. Наши инструкторы сертифицированы в Национальной лиге инструкторов. Имея "корочку", они попадают к нам в школу, и уже наш методолог подтверждает их квалификацию.
Всю экипировку, включая яркий шлем и манишку, выдает клуб.
Покататься любители горнолыжного спорта поднимаются на вершину горы Каменный столб (2 320 м н.у.м.)
"Роза Пик" встречает гостей захватывающими дух видами белоснежных склонов, по которым рассекают довольные лыжники и сноубордисты. Хорошо провести время на самой высокой точке курорта могут и те, кто не катается на лыжах или сноуборде. Здесь же расположен ресторан с говорящим названием "Высота", бренд-шеф которого родом из Ташкента. Интересны не только оформление каждого блюда, но и его история, которую рассказывают при подаче.
Гостям также доступна смотровая площадка с обзором 360° на Черное море, горы Западного Кавказа и Абхазии. Самые смелые могут прокатиться на подвесных качелях и ощутить себя летающими в облаках.
Огромное внимание курорт уделяет обеспечению безопасности отдыхающих. По всей территории круглосуточно работают более 3 000 камер наружного видеонаблюдения, действует "Горный патруль", аттестованный в МЧС России, а также два медпункта с дежурной каретой Скорой помощи.
Наряду с упомянутыми подразделениями, за безопасность отвечают Службы искусственного оснежения и снегоуплотнительных машин.
Завод по производству снега "Роза Хутор" (звучит сказочно) является крупнейшим в Европе. Общая площадь оснежения — более 100 га. Система состоит из 5 насосных станций и 2-х озер объемом 152 000 м³.
Представитель Центра искусственного оснежения Вячеслав Солдатенков
В озерах установлена система барботажа, которая препятствует образованию корки льда на поверхности воды. Воздух по трубкам подается ко дну, поднимается вверх и создает циркуляцию. Поверхность перестает быть спокойной и, соответственно, не замерзает.
Охлажденная вода из озер подается к 404 пушкам, которые и распыляют искусственный снег по территории курорта.
Далее в дело вступают ратраки. Гараж насчитывает 37 снегоуплотнительных машин различных габаритов и моделей. Их задача — равномерно уплотнить снежный покров.
Руководитель Службы снегоуплотнительных машин Александр Мороз
Если мы заглянем в кабину, то мы словно попадем в космический аппарат.
Работают ратраки по ночам, приводя в порядок горнолыжные трассы курорта для комфорта и безопасности гостей.
"Роза Хутор" активно развивается и сотрудничает с горнолыжными курортами других стран. Так, в марте следующего года там планируют провести фестиваль горных курортов, который должен стать традиционным среди стран-партнеров Евразийского альянса.