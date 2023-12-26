пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан

Магия природы и науки: все об Олимпийском горном курорте "Роза Хутор"

Для журналистов организован пресс-тур по горному курорту "Роза Хутор"
Мария Красовская
В ходе пресс-тура корреспондент Sputnik ознакомилась с главными достопримечательностями курорта, покормила альпака, узнала, как делают искусственный снег и чем занимается гараж ратраков.

"Амирсой" Узбекистана, "Роза Хутор" России и "Шымбулак" Казахстана входят в Евразийский Альянс горных курортов, проводя совместные мероприятия, обмениваясь опытом. Альянс продолжает развиваться и расширяет свои границы. Так, 16 ноября 2023 года на ташкентской выставке "Туризм на Шелковом пути" подписан Меморандум о присоединении к Альянсу курорта "Шахдаг" в Азербайджане.

В рамках работы Альянса, для журналистов организовали пресс-тур по городу Сочи и горному курорту "Роза Хутор".

После проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году популярность Сочи, в частности, его туристического кластера, многократно возросла и по сей день продолжает привлекать как самих россиян, так и зарубежных гостей.

В 2021 году "Роза Хутор" принял более 1,8 млн посетителей, 5% из них — из других стран. За 11 месяцев 2023 года курорт посетили представители 98 иностранных государств: 53% — СНГ, 30% — Ближний Восток и Залив, 11% — Европа, 4% — Китай. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Курорт имеет удобное расположение: путь до него от международного аэропорта Сочи составляет около сорока минут по современным автодорогам, проложенным в ходе подготовки к Олимпиаде. Кроме того, до "Роза Хутор" можно добраться и от ж/д вокзала "Адлер".

Комплекс находится у подножия и на скалах горного хребта Аибга на берегах реки Мзымта и уходит к вершине Каменного Столба до отметки 2 509 м н.у.м. Его территория охватывает около 1 820 га.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Мария Красовская
1.
© Sputnik / Мария Красовская
2.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
3.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
4.
© Sputnik / Мария Красовская
Роза ДолинаМузей археологии «Роза Хутор»Культурно-этнографический центр «Моя Россия»Олимпийская деревняПарк альпака «Пача Мама»Роза Пик
Роза Долина
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан

Знакомство с курортом начинается в городке "Роза Долина" (560 м н.у.м) с уютными набережными, пестрыми огнями и шумным, но вместе с тем успокаивающим течением Мзымты. Там же располагаются 7 отелей 3-х и 4-х звезд. Окружают местечко живописные горы, вершины которых исчезают в густых облаках. Особенно красивы в этих местах закаты

Прогуливаясь вдоль реки, можно заметить на перилах изображения спортсменов и рядом с ними QR-коды. Как объяснил начальник отдела международных отношений и туризма Аркадий Марков, это — Аллея славы спортсменов-олимпийцев.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан

Начальник отдела международных отношений и туризма Аркадий Марков

У нас с 2015 года на брусчатке были выгравированы звезды с именами олимпийских спортсменов, которыми гордится Россия. Но так как гости в зимний сезон постоянно ходят в ботинках, то звезды постоянно сбивались. Поэтому было принято решение перенести их на ограждение и сделать в виде медалей.

При наведении камеры телефона на QR-код появляется персональная страница спортсмена, чье имя указано на медали, с его фотографиями и карьерными достижениями.

Уникальный курорт предлагает не только активный спортивный отдых и прекрасные виды природы, но и открывает посетителям возможность познакомиться ближе с историей России, а также самого комплекса.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
Музей археологии "Роза Хутор"
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан

Возле башни "Ратуши" открыт Музей археологии "Роза Хутор"

Среди его экспонатов — находки, обнаруженные при строительстве курорта, от каменного века до наших дней.

Музей не простой, а интерактивный.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан

Администратор музея Вера Макеева

При помощи специального приложения посетители могут смотреть на артефакты в дополненной реальности, а также слушать аудиогида.

При помощи анимации воссоздан образ барона Торнау, который в 1835 году, переодевшись горцем, провел разведку среди племен, враждебно настроенных к русским. Он появляется на стене в изображении с камеры видеонаблюдения. Создается впечатление, словно дух прошлого возник рядом с тобой и неторопливо ведет рассказ о минувших днях.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
1.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
2.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
Культурно-этнографический центр "Моя Россия"
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан

Также в "Роза Долина" есть Культурно-этнографический центр "Моя Россия"

Это мини-модель страны, которая рассказывает о богатой культуре народов и регионов России. Однако из-за небольшого участка, в экспозиции представлено только 11 павильонов. Посетители могут увидеть здания, стилизованные под Суздальский и Казанский кремль, старинные избы, музеи, местных ремесленников и многое другое.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
1.
© Sputnik / Мария Красовская
2.
© Sputnik / Мария Красовская
3.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
4.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская

Желающие оздоровиться могут посетить комплекс ESPAS, попариться бане, получить массаж или отдохнуть в сауне.

Внимание привлекает подвешенный над костром черный котел. Процедура на первый взгляд необычная: гость погружается в горячую воду (комфортной для него температуры). Это помогает расслабить мышцы. Сооружение только со стороны внушает опасение, но довольные лица гостей сауны свидетельствуют об обратном.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
1.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
2.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
3.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская

Для удобной логистики курорт имеет 32 подъемника с общей пропускной способностью в десятки тысяч человек. Основной подъемник — "Олимпия" ведет к знаменитой Олимпийской деревне.

Олимпийская деревня
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан

Она располагается на высоте 1100 м н.у.м. (уровень "Роза Плато") и представляет собой живой памятник Зимних игр, о которых напоминают Олимпийские кольца. Здания, в которых проживали спортсмены, преобразованы в комфортабельные отели и санатории

К примеру, отель "Роза Спрингс", бывший во времена Олимпиады медицинским центром, превратился в полноценный санаторий с собственной Клиникой превентивной медицины и передовыми технологиями в области диагностики. Так, для безболезненного и более точного обследования ЖКТ применяют видеокапсульную эндоскопию. Ее проводят при помощи капсулы с камерой, которая легко проглатывается, проходит через весь ЖКТ, а затем естественным путем выводится из организма. Точность такого исследования составляет 95-98%.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Мария Красовская
1.
© Sputnik / Мария Красовская
2.
© Sputnik / Мария Красовская
3.
© Sputnik / Мария Красовская
4.
© Sputnik / Мария Красовская

Кавказские горы окружают отель со всех сторон, а панорамные виды открываются из каждого номера.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская

На территории Олимпийской деревни также находится "Green Flow" — первый отель в России, который вошел в ассоциацию Healing Hotels of the World (хилинг-отели мира). Помимо спа-процедур, сбалансированного питания и мест для занятий спортом, он предлагает открытый бассейн с подогревом, который работает круглый год. Даже самые маленькие гости отеля не боятся холода и с удовольствием плещутся в бассейне. Особую прелесть купанию придает панорама заснеженных кавказских гор.

Парк альпака "Пача Мама"
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан

А получить дозу "милоты" поможет парк альпака "Пача Мама"

У входа в вольер к этим удивительным животным вам обязательно выдадут "проходной билет" — слайсы сладкой морковки. Как шутит экскурсовод, альпака — самые меркантильные существа на планете и за такое угощение "продают все свои принципы". Поэтому, чтобы построить диалог с альпака, ее нужно сначала покормить. Как говорится, утром деньги — вечером стулья.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
1.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
2.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
3.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
4.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская

Еще одной достопримечательностью Олимпийской деревни является красочная Аллея флагов стран-участниц Зимних игр 2014 года. Узбекистан тогда представляли 3 спортсмена: Миша Гё — фигурное катание, Ксения Григорьева и Артём Воронов — горнолыжный спорт.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
1.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
2.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская

На этой же высоте гости могут прокатиться на необычном аттракционе "Родельбан", напоминающем американские горки. Это управляемые горные сани, которые разгоняются до 40 км/ч. Вы сами контролируете скорость, проезжая с ветерком по лихо закрученной трассе.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
1.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
2.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская

Кроме того, в Олимпийской деревне действует детский горнолыжный клуб "Егорка". Ежегодно более 70 тыс. человек, 45% из которых дети, учатся кататься на лыжах и сноубордах.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан

Начальник управления активного отдыха и туризма курорта Ольга Падейская

Сердце, душа, мозг горнолыжной школы — это инструкторы. Они должны обладать всеми навыками, чтобы гость оставался в безопасности, довольным, счастливым и любящим горнолыжный курорт и занятия. Наши инструкторы сертифицированы в Национальной лиге инструкторов. Имея "корочку", они попадают к нам в школу, и уже наш методолог подтверждает их квалификацию.

Всю экипировку, включая яркий шлем и манишку, выдает клуб.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
1.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
2.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
Роза Пик
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан

Покататься любители горнолыжного спорта поднимаются на вершину горы Каменный столб (2 320 м н.у.м.)

"Роза Пик" встречает гостей захватывающими дух видами белоснежных склонов, по которым рассекают довольные лыжники и сноубордисты. Хорошо провести время на самой высокой точке курорта могут и те, кто не катается на лыжах или сноуборде. Здесь же расположен ресторан с говорящим названием "Высота", бренд-шеф которого родом из Ташкента. Интересны не только оформление каждого блюда, но и его история, которую рассказывают при подаче.

- Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
1. 2.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
3.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская

Гостям также доступна смотровая площадка с обзором 360° на Черное море, горы Западного Кавказа и Абхазии. Самые смелые могут прокатиться на подвесных качелях и ощутить себя летающими в облаках.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
1.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
2.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
3.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская

Огромное внимание курорт уделяет обеспечению безопасности отдыхающих. По всей территории круглосуточно работают более 3 000 камер наружного видеонаблюдения, действует "Горный патруль", аттестованный в МЧС России, а также два медпункта с дежурной каретой Скорой помощи.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
1.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
2.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская

Наряду с упомянутыми подразделениями, за безопасность отвечают Службы искусственного оснежения и снегоуплотнительных машин.

Завод по производству снега "Роза Хутор" (звучит сказочно) является крупнейшим в Европе. Общая площадь оснежения — более 100 га. Система состоит из 5 насосных станций и 2-х озер объемом 152 000 м³.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан

Представитель Центра искусственного оснежения Вячеслав Солдатенков

В озерах установлена система барботажа, которая препятствует образованию корки льда на поверхности воды. Воздух по трубкам подается ко дну, поднимается вверх и создает циркуляцию. Поверхность перестает быть спокойной и, соответственно, не замерзает.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
1.
© Sputnik / Мария Красовская
2.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
3.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская

Охлажденная вода из озер подается к 404 пушкам, которые и распыляют искусственный снег по территории курорта.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская

Далее в дело вступают ратраки. Гараж насчитывает 37 снегоуплотнительных машин различных габаритов и моделей. Их задача — равномерно уплотнить снежный покров.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан

Руководитель Службы снегоуплотнительных машин Александр Мороз

Если мы заглянем в кабину, то мы словно попадем в космический аппарат.

пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
пресс-тур Сочи Роза Хутор - Sputnik Узбекистан
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
1.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская
2.
пресс-тур Сочи "Роза Хутор"
© Sputnik / Мария Красовская

Работают ратраки по ночам, приводя в порядок горнолыжные трассы курорта для комфорта и безопасности гостей.

"Роза Хутор" активно развивается и сотрудничает с горнолыжными курортами других стран. Так, в марте следующего года там планируют провести фестиваль горных курортов, который должен стать традиционным среди стран-партнеров Евразийского альянса.

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08:03 26.12.2023
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