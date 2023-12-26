Магия природы и науки: все об Олимпийском горном курорте "Роза Хутор"

"Амирсой" Узбекистана, "Роза Хутор" России и "Шымбулак" Казахстана входят в Евразийский Альянс горных курортов, проводя совместные мероприятия, обмениваясь опытом. Альянс продолжает развиваться и расширяет свои границы. Так, 16 ноября 2023 года на ташкентской выставке "Туризм на Шелковом пути" подписан Меморандум о присоединении к Альянсу курорта "Шахдаг" в Азербайджане.

В рамках работы Альянса, для журналистов организовали пресс-тур по городу Сочи и горному курорту "Роза Хутор".

После проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году популярность Сочи, в частности, его туристического кластера, многократно возросла и по сей день продолжает привлекать как самих россиян, так и зарубежных гостей.

В 2021 году "Роза Хутор" принял более 1,8 млн посетителей, 5% из них — из других стран. За 11 месяцев 2023 года курорт посетили представители 98 иностранных государств: 53% — СНГ, 30% — Ближний Восток и Залив, 11% — Европа, 4% — Китай. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Курорт имеет удобное расположение: путь до него от международного аэропорта Сочи составляет около сорока минут по современным автодорогам, проложенным в ходе подготовки к Олимпиаде. Кроме того, до "Роза Хутор" можно добраться и от ж/д вокзала "Адлер".

Комплекс находится у подножия и на скалах горного хребта Аибга на берегах реки Мзымта и уходит к вершине Каменного Столба до отметки 2 509 м н.у.м. Его территория охватывает около 1 820 га.