https://uz.sputniknews.ru/20231227/klimat-konkurs-zelenaya-yevraziya-start-nagrajdeniye-41841451.html
Когда стартует международный климатический конкурс "Зеленая Евразия" — подробности
Когда стартует международный климатический конкурс "Зеленая Евразия" — подробности
Победителей конкурса объявят на Евразийском экономическом форуме в мае 2024 года. Проекты, признанные экспертами лучшими в различных номинациях, используют для масштабирования и внедрения на пространстве ЕАЭС.
2023-12-27T16:21+0500
2023-12-27T16:21+0500
2023-12-27T16:22+0500
еаэс
конкурс
климат
евразия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1b/41841585_0:19:785:461_1920x0_80_0_0_295155ac9486ca4811e05a0c41bc440e.jpg
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Конкурс "Зелёная Евразия" стартует в начале 2024 года, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Его цель — поиск наиболее эффективных практик по адаптации и смягчению последствий климатических изменений, а также направленных на устойчивое развитие государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Подать заявку для участия могут коммерческие и некоммерческие организации, госучреждения, органы власти, объединения и физические лица государств-членов ЕАЭС и третьих стран.Организаторы конкурса — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Агентство стратегических инициатив (АСИ) и консорциум институтов развития на евразийском пространстве.По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, "Зелёная Евразия" станет масштабной площадкой для обмена опытом по укреплению климатической устойчивости.Конкурс планируют провести по таким направлениям, как чистая энергия и энергоэффективность, чистая промышленность, зеленое финансирование, низкоуглеродный транспорт и другие.Он включает четыре этапа: подачу заявок с 1 февраля по 31 марта 2024 года на официальном сайте, экспертную оценку проектов до 30 апреля, подведение итогов и награждение победителей на Евразийском экономическом форуме в мае 2024 года.Проекты, признанные экспертами лучшими в различных номинациях, используют для тиражирования и внедрения на пространстве ЕАЭС.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1b/41841585_125:0:768:482_1920x0_80_0_0_ce50ff4a55f11d89ed3e910160fce2ab.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
международный климатический конкурс "зеленая евразия" старт проекты внедрение пространство еаэс
международный климатический конкурс "зеленая евразия" старт проекты внедрение пространство еаэс
Когда стартует международный климатический конкурс "Зеленая Евразия" — подробности
16:21 27.12.2023 (обновлено: 16:22 27.12.2023)
Победителей конкурса объявят на Евразийском экономическом форуме в мае 2024 года. Проекты, признанные экспертами лучшими в различных номинациях, используют для масштабирования и внедрения на пространстве ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik.
Конкурс "Зелёная Евразия" стартует в начале 2024 года, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Его цель — поиск наиболее эффективных практик по адаптации и смягчению последствий климатических изменений, а также направленных на устойчивое развитие государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Подать заявку для участия могут коммерческие и некоммерческие организации, госучреждения, органы власти, объединения и физические лица государств-членов ЕАЭС и третьих стран.
Организаторы конкурса — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Агентство стратегических инициатив (АСИ) и консорциум институтов развития на евразийском пространстве.
"Если в 2023 году победителями и финалистами стали проекты из стран нашей евразийской "пятерки", то второй конкурс обещает продемонстрировать еще более широкую географию участников и разнообразие тематических направлений", — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, "Зелёная Евразия" станет масштабной площадкой для обмена опытом по укреплению климатической устойчивости.
Конкурс планируют провести по таким направлениям, как чистая энергия и энергоэффективность, чистая промышленность, зеленое финансирование, низкоуглеродный транспорт и другие.
Он включает четыре этапа: подачу заявок с 1 февраля по 31 марта 2024 года на официальном сайте
, экспертную оценку проектов до 30 апреля, подведение итогов и награждение победителей на Евразийском экономическом форуме в мае 2024 года.
Проекты, признанные экспертами лучшими в различных номинациях, используют для тиражирования и внедрения на пространстве ЕАЭС.