https://uz.sputniknews.ru/20231227/novyy-multimodalnyy-koridor-tarify-41839570.html

Тарифы на новом мультимодальном коридоре будут доступными

Тарифы на новом мультимодальном коридоре будут доступными

Железнодорожные администрации Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции подписали Протокол о развитии данного транспортного коридора.

2023-12-27T13:56+0500

2023-12-27T13:56+0500

2023-12-27T14:37+0500

экономика

узбекистан

туркменистан

иран

турция

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1b/41833143_104:73:992:573_1920x0_80_0_0_c1ff8fe7a58f58990208037942a30aa4.jpg

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. На перевозки по мультимодальному транспортному коридору "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция" установят доступные и конкурентоспособные тарифы, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".Введение конкурентоспособных тарифов на железной дороге, а также увеличение объемов перевозок по данному маршруту обсудили в ходе прошедшего в Стамбуле первого совещания железнодорожных администраций стран-участниц мультимодального транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция".В ходе встречи руководители железнодорожных администраций стран-участниц подписали соответствующий Протокол. По их мнению, он стал важным шагом в развитии транспортного коридора, поскольку закрепляет готовность сторон к сотрудничеству для успешной реализации данного проекта. Напомним, что Протокол о формировании транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция" подписали в рамках 12-й встречи министров транспорта государств-членов Организации экономического сотрудничества.Развитие данного мультимодального транспортного маршрута послужит укреплению экономических связей между Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Турцией и расширению их торгового потенциала. Также это позволит улучшить доступность и эффективность транспортных перевозок в регионе, будет способствовать развитию экономики и укреплению взаимодействия между странами.

узбекистан

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

тарифы новый мультимодальный коридор узбекистан туркменистан иран турция