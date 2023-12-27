https://uz.sputniknews.ru/20231227/novyy-multimodalnyy-koridor-tarify-41839570.html
Тарифы на новом мультимодальном коридоре будут доступными
Тарифы на новом мультимодальном коридоре будут доступными
Железнодорожные администрации Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции подписали Протокол о развитии данного транспортного коридора.
2023-12-27T13:56+0500
2023-12-27T13:56+0500
2023-12-27T14:37+0500
экономика
узбекистан
туркменистан
иран
турция
железная дорога
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. На перевозки по мультимодальному транспортному коридору "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция" установят доступные и конкурентоспособные тарифы, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".Введение конкурентоспособных тарифов на железной дороге, а также увеличение объемов перевозок по данному маршруту обсудили в ходе прошедшего в Стамбуле первого совещания железнодорожных администраций стран-участниц мультимодального транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция".В ходе встречи руководители железнодорожных администраций стран-участниц подписали соответствующий Протокол. По их мнению, он стал важным шагом в развитии транспортного коридора, поскольку закрепляет готовность сторон к сотрудничеству для успешной реализации данного проекта. Напомним, что Протокол о формировании транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция" подписали в рамках 12-й встречи министров транспорта государств-членов Организации экономического сотрудничества.Развитие данного мультимодального транспортного маршрута послужит укреплению экономических связей между Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Турцией и расширению их торгового потенциала. Также это позволит улучшить доступность и эффективность транспортных перевозок в регионе, будет способствовать развитию экономики и укреплению взаимодействия между странами.
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тарифы новый мультимодальный коридор узбекистан туркменистан иран турция
тарифы новый мультимодальный коридор узбекистан туркменистан иран турция
Тарифы на новом мультимодальном коридоре будут доступными
13:56 27.12.2023 (обновлено: 14:37 27.12.2023)
Железнодорожные администрации Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции подписали Протокол о развитии транспортного коридора.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik
. На перевозки по мультимодальному транспортному коридору "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция" установят доступные и конкурентоспособные тарифы, сообщает
пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".
Введение конкурентоспособных тарифов на железной дороге, а также увеличение объемов перевозок по данному маршруту обсудили в ходе прошедшего в Стамбуле первого совещания железнодорожных администраций стран-участниц мультимодального транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция".
"Стороны пришли к мнению о том, что установление доступных и конкурентоспособных цен на перевозки по данному маршруту будет способствовать увеличению объемов транспортировки товаров и грузов", — говорится в сообщении.
В ходе встречи руководители железнодорожных администраций стран-участниц подписали соответствующий Протокол. По их мнению, он стал важным шагом в развитии транспортного коридора, поскольку закрепляет готовность сторон к сотрудничеству для успешной реализации данного проекта.
Напомним, что Протокол о формировании транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция" подписали в рамках 12-й встречи министров транспорта государств-членов Организации экономического сотрудничества.
Развитие данного мультимодального транспортного маршрута послужит укреплению экономических связей между Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Турцией и расширению их торгового потенциала. Также это позволит улучшить доступность и эффективность транспортных перевозок в регионе, будет способствовать развитию экономики и укреплению взаимодействия между странами.