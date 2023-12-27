Сколько стоит патент для мигрантов в России в 2024 году
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Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году изменится во всех регионах России. В каких-то районах цена увеличилась незначительно, в других — достаточно ощутимо
Стоимость патента для трудовых мигрантов в разных регионах России различается. Однако везде она зависит от трех составляющих — базовой ставки (1 200 рублей и не меняется), коэффициента-дефлятора (в 2024 году этот показатель равняется 2,4) и регионального коэффициента, который ежегодно устанавливает каждый субъект самостоятельно.
В 2024 году дороже всего патент обойдется трудовым мигрантам в Якутии — 12 957 рублей
Самый доступный в Чеченской Республике — 2 880 рублей.
По сравнению с 2023 годом, патент ненамного подорожал в Забайкальском крае — на 75 руб., в Чеченской Республике —на 156 рублей, Санкт-Петербурге — на 200 руб., в Татарстане — на 226 руб., в Крыму — на 248 руб.
Значительно дороже документ стал в Волгоградской области, там цена увеличилась на 2 009 руб., Челябинской и Тульской областях — на 2 020 руб., в Тверской — на 2 661 руб., в Краснодарском крае — на 3 270 руб.
Между тем в Новгородской области стоимость патента снизили с 8 036 до 4 637 руб.
Цена на патент в РФ на 2024 год
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Адыгее — 5 184 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году на Алтае — 5 688 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Алтайском крае — 6 048 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Амурской области — 7 510 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Архангельской области — 4 896 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Астраханской области — 5 340 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Башкортостане — 5 400 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Белгородской области — 6 062 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Брянской области — 6 877 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Бурятии — 8 208 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году во Владимирской области — 7369 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Волгоградской области — 6 912 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Вологодской области — 6 048 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Воронежской области — 6 624 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Дагестане — 5 184 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Еврейской автономной области — 7 315 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Забайкальском крае — 9 800 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ингушетии — 5 155 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ивановской области — 6 212 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Иркутской области — 9 144 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Кабардино-Балкарии — 8 640 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Калмыкии — 4 320 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Калининградской области — 6 509 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Калужской области — 7 400 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Камчатском крае — 8 352 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Краснодарском крае — 10 080 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Красноярском крае — 8 153 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Карачаево-Черкессии — 5 472 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Карелии — 8 755 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Коми — 6 941 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Кемеровской области — Кузбассе — 6 411 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Кировской области — 5 875 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Костромской области — 5 429 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Курганской области — 5 760 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Курской области — 8 035 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Крыму — 4 590 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ленинградской области — 4 600 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Липецкой области— 6 336 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Мордовии — 5 466 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Москве — 7 500 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Московской области — 7 500 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Магаданской области — 8 640 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Мурманской области — 8 352 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Нижегородской области — 6 624 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Новгородской области — 4 637 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Новосибирской области — 6 386 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ненецком автономном округе — 7 033 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Омской области — 5 602 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Оренбургской области — 5 962 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Орловской области — 6 394 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Пермском крае — 5 200 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Приморском крае — 9 216 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Пензенской области — 5 760 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Псковской области — 6 170 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Республике Тыва — 5 510 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Республике Марий Эл — 6 725 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Республике Саха (Якутия) — 12 957 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ростовской области — 5 184 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Рязанской области — 7 488 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Северной Осетии – Алании — 5 731 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ставропольском крае — 6 048 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Санкт-Петербурге — 4 600 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Самарской области — 6 048 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Саратовской области — 7 002 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Сахалинской области — 9 101 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Севастополе — 7 142 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Свердловской области — 6 650 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Смоленской области — 6 541 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Тамбовской области — 5 700 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Тверской области — 10 742 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Томской области — 5 760 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Тульской области — 8 300 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Тюменской области — 7 962 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Татарстане — 5 892 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Удмуртской Республике — 5 962 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Хакасии — 7 085 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ульяновской области — 5 530 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре — 9 040,32 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Хабаровском крае — 7 776 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Челябинской области — 8 220 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Чеченской Республике — 2 880 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Чувашии — 5 760 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Чукотском автономном округе — 8 640 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ярославской области — 5 472 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ямало-Ненецком автономном округе — 11 555 рублей
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.