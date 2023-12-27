Сколько стоит патент для мигрантов в России в 2024 году

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Адыгее — 5 184 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Адыгее — 5 184 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году на Алтае — 5 688 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году на Алтае — 5 688 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Алтайском крае — 6 048 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Алтайском крае — 6 048 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Амурской области — 7 510 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Амурской области — 7 510 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Архангельской области — 4 896 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Архангельской области — 4 896 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Астраханской области — 5 340 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Астраханской области — 5 340 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Башкортостане — 5 400 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Башкортостане — 5 400 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Белгородской области — 6 062 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Белгородской области — 6 062 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Брянской области — 6 877 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Брянской области — 6 877 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Бурятии — 8 208 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Бурятии — 8 208 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году во Владимирской области — 7369 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году во Владимирской области — 7369 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Волгоградской области — 6 912 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Волгоградской области — 6 912 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Вологодской области — 6 048 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Вологодской области — 6 048 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Воронежской области — 6 624 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Воронежской области — 6 624 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Дагестане — 5 184 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Дагестане — 5 184 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Еврейской автономной области — 7 315 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Еврейской автономной области — 7 315 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Забайкальском крае — 9 800 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Забайкальском крае — 9 800 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ингушетии — 5 155 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ингушетии — 5 155 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ивановской области — 6 212 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ивановской области — 6 212 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Иркутской области — 9 144 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Иркутской области — 9 144 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Кабардино-Балкарии — 8 640 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Кабардино-Балкарии — 8 640 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Калмыкии — 4 320 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Калмыкии — 4 320 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Калининградской области — 6 509 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Калининградской области — 6 509 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Калужской области — 7 400 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Калужской области — 7 400 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Камчатском крае — 8 352 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Камчатском крае — 8 352 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Краснодарском крае — 10 080 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Краснодарском крае — 10 080 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Красноярском крае — 8 153 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Красноярском крае — 8 153 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Карачаево-Черкессии — 5 472 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Карачаево-Черкессии — 5 472 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Карелии — 8 755 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Карелии — 8 755 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Коми — 6 941 рубль Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Коми — 6 941 рубль

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Кемеровской области — Кузбассе — 6 411 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Кемеровской области — Кузбассе — 6 411 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Кировской области — 5 875 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Кировской области — 5 875 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Костромской области — 5 429 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Костромской области — 5 429 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Курганской области — 5 760 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Курганской области — 5 760 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Курской области — 8 035 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Курской области — 8 035 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Крыму — 4 590 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Крыму — 4 590 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ленинградской области — 4 600 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ленинградской области — 4 600 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Липецкой области— 6 336 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Липецкой области— 6 336 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Мордовии — 5 466 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Мордовии — 5 466 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Москве — 7 500 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Москве — 7 500 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Московской области — 7 500 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Московской области — 7 500 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Магаданской области — 8 640 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Магаданской области — 8 640 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Мурманской области — 8 352 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Мурманской области — 8 352 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Нижегородской области — 6 624 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Нижегородской области — 6 624 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Новгородской области — 4 637 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Новгородской области — 4 637 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Новосибирской области — 6 386 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Новосибирской области — 6 386 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ненецком автономном округе — 7 033 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ненецком автономном округе — 7 033 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Омской области — 5 602 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Омской области — 5 602 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Оренбургской области — 5 962 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Оренбургской области — 5 962 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Орловской области — 6 394 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Орловской области — 6 394 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Пермском крае — 5 200 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Пермском крае — 5 200 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Приморском крае — 9 216 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Приморском крае — 9 216 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Пензенской области — 5 760 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Пензенской области — 5 760 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Псковской области — 6 170 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Псковской области — 6 170 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Республике Тыва — 5 510 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Республике Тыва — 5 510 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Республике Марий Эл — 6 725 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Республике Марий Эл — 6 725 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Республике Саха (Якутия) — 12 957 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Республике Саха (Якутия) — 12 957 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ростовской области — 5 184 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ростовской области — 5 184 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Рязанской области — 7 488 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Рязанской области — 7 488 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Северной Осетии – Алании — 5 731 рубль Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Северной Осетии – Алании — 5 731 рубль

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ставропольском крае — 6 048 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ставропольском крае — 6 048 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Санкт-Петербурге — 4 600 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Санкт-Петербурге — 4 600 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Самарской области — 6 048 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Самарской области — 6 048 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Саратовской области — 7 002 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Саратовской области — 7 002 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Сахалинской области — 9 101 рубль Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Сахалинской области — 9 101 рубль

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Севастополе — 7 142 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Севастополе — 7 142 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Свердловской области — 6 650 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Свердловской области — 6 650 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Смоленской области — 6 541 рубль Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Смоленской области — 6 541 рубль

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Тамбовской области — 5 700 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Тамбовской области — 5 700 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Тверской области — 10 742 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Тверской области — 10 742 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Томской области — 5 760 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Томской области — 5 760 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Тульской области — 8 300 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Тульской области — 8 300 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Тюменской области — 7 962 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Тюменской области — 7 962 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Татарстане — 5 892 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Татарстане — 5 892 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Удмуртской Республике — 5 962 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Удмуртской Республике — 5 962 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Хакасии — 7 085 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Хакасии — 7 085 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ульяновской области — 5 530 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ульяновской области — 5 530 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре — 9 040,32 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре — 9 040,32 рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Хабаровском крае — 7 776 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Хабаровском крае — 7 776 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Челябинской области — 8 220 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Челябинской области — 8 220 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Чеченской Республике — 2 880 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Чеченской Республике — 2 880 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Чувашии — 5 760 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Чувашии — 5 760 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Чукотском автономном округе — 8 640 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Чукотском автономном округе — 8 640 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ярославской области — 5 472 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2024 году в Ярославской области — 5 472 рубля