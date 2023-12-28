https://uz.sputniknews.ru/20231228/uzbekistan-2023-god-smerti-41854592.html

Потери года: с кем попрощался Узбекистан в 2023 году

Потери года: с кем попрощался Узбекистан в 2023 году

До конца 2023-го остались считанные дни. Время подводить итоги года, который запомнится не только достижениями в различных сферах, но и потерями некоторых лучших их представителей.

2023-12-28T13:11+0500

2023-12-28T13:11+0500

2023-12-28T13:11+0500

узбекистан

культура

узбекская культура

искусство

шерали джураев

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В 2023 году ушли из жизни многие известные деятели литературы, культуры и искусства РУз. Подробности – в материале Sputnik Узбекистан.Мукаддас Ризаева — 1 января.Мукаддас Ризаева, профессор кафедры академического пения и оперной подготовки Государственной консерватории Узбекистана, заслуженный деятель культуры РУз скончалась в возрасте 97 лет. Яркая представительница узбекской оперной школы, она была талантливым педагогом, воспитавшим сотни учеников, опытным специалистом, способствовавшим развитию искусства и культуры Узбекистана.Рафик Нишанов — 12 январяПредседатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР скончался в возрасте 96 лет. Нишанова неоднократно награждали орденами и медалями СССР и России. Так, в преддверии его 90-летнего юбилея, Указом Владимира Путина был награждён орденом Почёта, а в январе 2021 года — орденом Александра Невского. В советское время был удостоен почетного звания "Заслуженный работник культуры Узбекской ССР".Хаким Зарипов — 18 января.Народный артист Узбекистана, знаменитый цирковой артист Хаким Зарипов скончался в возрасте 99 лет. Свою трудовую деятельность он начал в 1942 году джигитом-наездником республиканского объединения "Узбекгосцирк". Хаким Зарипов — основатель знаменитой цирковой династии Зариповых, выступавший на арене более полувека. Он уделял большое внимание обучению молодежи секретам циркового искусства, воспитав целую плеяду артистов цирка.Мурад Раджабов – 8 апреляНародный артист Узбекистана Мурад Раджабов скончался в возрасте 74 лет. Талантливый актер запомнился яркими ролями в таких фильмах, как "Великолепный мечтатель", "Подарю тебе город", "Огненные дороги", "Мальчики из Танги", "Чудо-женщина", "Железный мужчина", "Маленький лекарь", "Шайтанат — царство бесов", "Влюбленный", "Сарвиноз", "Друзья", "Прости", "Письмо", "Личина", "Суперневестка", "Приезжий жених", "Севгинатор", "Приезжая свекровь".В качестве режиссёра он снял фильмы "Паримомо", "Друзья", "Анора", "Друзья 2", "Друзья 3 или друзья в Таиланде".Гули Хамраева – 16 апреляНародная артистка Узбекистана, балерина Гули Хамраева скончалась в возрасте 76 лет. Гули Хамраева — прима-балерина Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои, исполнительница ведущих партий в лучших мировых и отечественных классических балетных постановках. Её роли в таких балетных спектаклях, как "Бахчирайский фонтан", "Дон Кихот", "Эсмеральда", "Дилором", "Амулет любви", "Спартак" и многих других заняли достойное место в сокровищнице национального балета.Ойдин Ходжиева – 13 маяНародная поэтесса Узбекистана Ойдин Ходжиева скончалась в возрасте 81 года. Ее первый поэтический сборник под названием "Шабнам"вышел в свет в 1970 году. За ним последовали "Мен севган қўшиқ" (1972год), "Зар кокил қиз ва қуёш"( 1972 год), "Манзиллар" (1975 год), "Наво"(1977 год), "Тароват"(1978 год), "Бувисининг ўз қизи"(1979 год), "Достонлар" (1980 год), "Тамал тоши" (1989 год) "Сайланма" (1989 год), "Нажот", "Олисдан келган овоз" (1991 год).Кизлархон Дустмухаммедова – 25 маяИзвестная танцовщица, создавшая собственную школу узбекского танца, народная артистка Узбекистана Кизлархон Дустмухаммедова скончалась в возрасте 77 лет. В ее исполнении известны такие танцы, как "Гузал", "Тонг маликаси", "Гузал тонг", "Интизор", "Бухоро юлдузи", "Севги таронаси", "Нозли". Артистка также участвовала в телефильме "Шашмаком" (1972), ставила узбекские танцы в ансамбле "Танавор" (Сиэтл, США).В 2000 году Кизлархон Дустмухаммедова награждена орденом "Эл-юрт хурмати".Нуриддин Хамрокулов – 1 августаНародный артист Узбекистана Нуриддин Хамрокулов скончался в возрасте 77 лет. Песни "Самарканд ушшоги", "Ташкент ироги" "Оламни асранг", "Раъно", "Сой курдим", "Ширинлигинг", "Кулди бахорим", "Турналар", "Ажаб Сирлар" стали классикой в его исполнении. В 2020 году певец был награжден Орденом "Дустлик" ("Дружба").Бахрулло Рахимов – 2 августаЗаслуженный артист Узбекистана Бахрулло Рахимов скончался в возрасте 64 лет. Талантливый и многогранный актер за свою долгую карьеру сыграл более 50 выдающихся ролей. В их числе — Зинданбан ва Дарвиш ("Улугбек"), Амир Насруллох ("Нодирабегим"), Амир Темур ("Самарканднома"), Бехбуди ("Бехбуди"), Сулайхи ("Имам Бухори"), Александр Македонский ("Куёш фарзанди Спитамен"), Аваз ("Бир улиб курайчи"), Эдип ("Эдип"), Шайхулислам и призрак Темура ("Мирзо Улугбек"), Адам ("Кобил ила Хобил"), Бобо ("Кучки"), Граф Глостер ("Кирол Лир").Шерали Джураев – 4 сентябряШерали Джураев скончался в возрасте 77 лет. Джураеву присвоены почетные звания "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист" ("Заслуженный артист Республики Узбекистан"), "Ўзбекистон Республикаси халқ артисти" ("Народный артист Республики Узбекистан"), а также почетное звание народного артиста Республики Таджикистан. Он награжден Государственной премией Республики Узбекистан имени Алишера Навои, орденами "Фидокорона хизматлари учун" и "Эл-юрт ҳурмати". Популярность певцу принесли песни "Узбегим", "Парижон", "Гуландон", "Гульбадан", "Биринчи мухаббатим", "Дуст булсанг ёнимда тур ", "Келди бахор", "Одам", "Эй, дил".Уткир Сиддиков — 20 ноябряУткир Сиддиков, заслуженный артист Узбекистана, известный конферансье, скончался в возрасте 78 лет. В качестве ведущего он участвовал в около 8 000 концертов и мероприятий, а также совершил более 260 гастрольных туров по разным городам и странам. В 1996 году Сиддиков был удостоен звания "Заслуженный артист Узбекистана", а в 2017 году награжден медалью "Шухрат" ("Слава").

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