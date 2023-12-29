https://uz.sputniknews.ru/20231229/chempiona-mira-po-rapidu-samarkand-itogi-41878039.html

Победа Боднарук и Карлсена: итоги ЧМ по рапиду в Самарканде

Победа Боднарук и Карлсена: итоги ЧМ по рапиду в Самарканде

Норвежский гроссмейстер в пятый раз стал чемпионом мира по рапиду в основном турнире, а россиянка Анастасия Боднарук впервые одержала победу в ЧМ по быстрым шахматам среди женщин

2023-12-29T17:45+0500

2023-12-29T17:45+0500

2023-12-29T17:45+0500

узбекистан

самарканд

шахматы

соревнования

спорт

россия

нодирбек абдусатторов

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Самарканде определили победителей турнира по рапиду, прошедшего в рамках ЧМ FIDE по рапиду и блицу. В крупном соревновании участвовали более 260 шахматистов из разных стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Норвежский шахматист Магнус Карлсен набрал 10 очков в 13 турах и не потерпел ни одного поражения. Таким образом, он защитил свой титул чемпиона мира по рапиду.Ранее он выигрывал турниры в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах.Второе место занял представитель Словении Владимир Федосеев. На счету у шахматиста 7 побед, 1 поражение и 5 ничьих в 13 турах.На третьем месте — Юй Янъи из КНР. У китайского шахматиста 9 очков. В 13 турах он одержал 5 побед и 8 раз сыграл вничью.Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов не смог попасть в топ-3 призеров, сыграв вничью в последней партии против Володара Мурзина из России. Он набрал 9 очков и занял 11-ю строчку в турнирной таблице. Кроме него по 9 очков набрали 10 шахматистов.Еще четыре представителя Узбекистана заработали по 8 баллов и расположились на разных строчках турнирной таблицы. Жахонгир Вахидов — на 30-м месте, Жавохир Синдаров — на 38-м, Шамсиддин Вохидов — на 41-м и Мухиддин Мадаминов — на 44-м.По итогам женского турнира российская шахматистка Анастасия Боднарук стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам. В решающем тай-брейке она обыграла соперницу из Индии со счетом 2,5 – 1,5. В заключительном 11-м туре Боднарук, Конеру и Лэй Тинцзе из Китая набрали по 8,5 очков. По дополнительным показателям право провести тай-брейк за золото получили Боднарук и Конеру, а Лэй Тинзе стала бронзовой медалисткой.Среди узбекистанских шахматисток лучший результат у 14-летней Афрузы Хамдамовой. На ее счету 6,5 очков и 34-е место среди 117 шахматисток. Напомним, что с 26 по 30 декабря в Самарканде проходит мировое первенство по рапиду и блицу.Призовой фонд составляет $1 млн.

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чм по рапиду в самарканде норвежский гроссмейстер россиянка анастасия боднарук