https://uz.sputniknews.ru/20231229/eaeu-konkurs-sovmestnyye-proyekty-yevraziyskaya-integratsiya-41866478.html

В ЕАЭС пройдет конкурс совместных масштабных высокотехнологичных проектов

В ЕАЭС пройдет конкурс совместных масштабных высокотехнологичных проектов

Он включает 8 номинаций. Участники смогут представить, как уже реализованные проекты, так и идеи, концепции.

2023-12-29T09:37+0500

2023-12-29T09:37+0500

2023-12-29T10:26+0500

еаэс

конкурс

проект

евразия

интеграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/09/25155999_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_694dfb1a98ec744b2b6662ec1897c571.jpg

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В 2024 году впервые в ЕАЭС пройдет конкурс совместных масштабных высокотехнологичных и гуманитарных проектов "Символы евразийской интеграции", сообщается на сайте ЕЭК.Цель конкурса – определить новые идеи в технологических сферах евразийской интеграции.Подать заявки можно будет уже в феврале. Их рассмотрят с учетом квалификации членов команды, наличия опыта, а также экономического, социального эффекта, новизны, конкурентоспособности и экспертного признания. В конкурсе будут участвовать как уже реализованные проекты, так и идеи, концепции.Проекты будут оценивать по следующим критериям:Конкурс пройдет в 8-ми номинациях:Подать заявку участники смогут с 15 февраля по 31 марта. До 30 апреля проекты будут оценивать эксперты, после чего состоится очная защита лучших разработок. Подведут итоги и наградят победителей в мае-июне 2024 года.Организаторы конкурса — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и члены консорциума институтов развития, соорганизатор — Евразийская экономическая комиссия.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс конкурс высокотехнологичные проекты номинации идеи концепции