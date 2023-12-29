В ЕАЭС пройдет конкурс совместных масштабных высокотехнологичных проектов
09:37 29.12.2023 (обновлено: 10:26 29.12.2023)
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗаседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, архивное фото
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Он включает 8 номинаций. Участники смогут представить как уже реализованные проекты, так и идеи, концепции.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В 2024 году впервые в ЕАЭС пройдет конкурс совместных масштабных высокотехнологичных и гуманитарных проектов "Символы евразийской интеграции", сообщается на сайте ЕЭК.
Цель конкурса – определить новые идеи в технологических сферах евразийской интеграции.
"Реализация государствами ЕАЭС совместных масштабных высокотехнологичных проектов предусмотрена Стратегией-2025. Ожидаем, что проведение конкурса привлечет дополнительное внимание предприятий к преимуществам кооперационного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе, обеспечит практическую реализацию интеграционного потенциала Союза", – сказал министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
Подать заявки можно будет уже в феврале. Их рассмотрят с учетом квалификации членов команды, наличия опыта, а также экономического, социального эффекта, новизны, конкурентоспособности и экспертного признания. В конкурсе будут участвовать как уже реализованные проекты, так и идеи, концепции.
Проекты будут оценивать по следующим критериям:
интеграционная направленность — проект должен способствовать формированию и реализации конкурентных преимуществ государств-членов, развитию кооперационных связей в рамках евразийской экономической интеграции;
масштабируемость — проекты должны обладать потенциалом для реализации с участием хозяйствующих субъектов из всех стран ЕАЭС или на территории государств-членов, не заявленных среди участников проекта;
технологичность — проекты должны основываться на использовании высокотехнологичных решений, создаваемое в рамках проекта производство должно относиться к высокотехнологичным или среднетехнологичным высокого уровня видам экономической деятельности или в решении должна использоваться интеллектуальная собственность ученых государств-членов ЕАЭС.
Конкурс пройдет в 8-ми номинациях:
технологии базовых отраслей (новые технологии добывающих отраслей, перерабатывающих отраслей, сельское хозяйство);
транзитный потенциал (транспортно-логистические решения, транспорт, инфраструктура);
технологический суверенитет (приборостроение, станкостроение, микроэлектроника, химико-металлургические технологии, телекоммуникации, электротехника, автомобилестроение, судостроение);
цифровые платформенные решения (информационная безопасность);
новый технологический уклад (робототехника, нанотехнологии, биотехнологии, ИКТ, генная инженерия, космические технологии);
человеческий капитал (наука и образование, телемедицина, здравоохранение, культура, спорт);
евразийский туризм (HoReCa, комплексные туристические решения, карты туриста);
финансовая инклюзивность (современные решения по предоставлению финансовых услуг, обеспечению торговых расчетов между странами, повышению их безопасности).
"Конкурс позволит выявить проекты, обладающие новизной, технологичностью, конкурентоспособностью, реализация которых позволит достичь существенные социальные, экономические и технологические эффекты на территории евразийского пространства", – отметила генеральный директор АСИ, председатель координационного совета консорциума институтов развития Светлана Чупшева.
Подать заявку участники смогут с 15 февраля по 31 марта. До 30 апреля проекты будут оценивать эксперты, после чего состоится очная защита лучших разработок. Подведут итоги и наградят победителей в мае-июне 2024 года.
Организаторы конкурса — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и члены консорциума институтов развития, соорганизатор — Евразийская экономическая комиссия.