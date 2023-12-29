https://uz.sputniknews.ru/20231229/uzbekistan-baxshi-makomisty-pooschreniye-41868289.html
В Узбекистане за сохранение нематериального культурного наследия будут поощрять
В Узбекистане за сохранение нематериального культурного наследия будут поощрять
Также для охраны, изучения и популяризации нематериального культурного наследия в республике создадут электронную платформу “Қадрият”, ее мобильное приложение и лабораторию этнофольклора
2023-12-29T11:04+0500
2023-12-29T11:04+0500
2023-12-29T11:42+0500
узбекистан
культура
узбекская культура
денежное вознаграждение
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля 2024 года лица — носители уникальных и (или) находящихся под угрозой исчезновения образцов нематериального культурного наследия при выполнении определенных показателей будут ежемесячно получать по 5 млн сумов, сообщает Минюст.Это определено в Постановлении президента "О дополнительных мерах по развитию охраны, научного изучения и пропаганды нематериального культурного наследия"."Будут выявлены 20 лиц, являющихся носителями уникальных и (или) находящихся под угрозой исчезновения образцов нематериального культурного наследия, им будет оказано содействие, а также будут определены показатели оценки их деятельности", — говорится в сообщении.Кроме того, для охраны, изучения и популяризации нематериального культурного наследия в республике наладят работу научно-практических и творческих школ, а в НИИ культуроведения и нематериального культурного наследия создадут лабораторию этнофольклора. В числе намеченных мер также госзаказы на создание 50 аудиовизуальных произведений для широкой пропаганды образцов нематериального культурного наследия.Также, ежегодно с 2024 года:научных работников, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в сферах "культуроведение" и "нематериальное культурное наследие", в частности, связанных с искусством макома и бахши, будут направлять в зарубежные высшие образовательные и научные учреждения для защиты ученой степени доктора философии (PhD);в марте будут проводить месячник национальных ценностей и народные гуляния.Кроме того, до 1 октября 2024 года создадут электронную платформу “Кадрият” и ее мобильное приложение.На платформе разместят информацию о лицах – носителях образцов нематериального культурного наследия, в том числе макомистах и бахши, а также передающих эти образцы, и их перечень.
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узбекистан бахши макомисты оплата охрана изучение популяризация нематериального культурного наследия
узбекистан бахши макомисты оплата охрана изучение популяризация нематериального культурного наследия
В Узбекистане за сохранение нематериального культурного наследия будут поощрять
11:04 29.12.2023 (обновлено: 11:42 29.12.2023)
Также для охраны, изучения и популяризации нематериального культурного наследия в республике создадут электронную платформу “Кадрият”, ее мобильное приложение и лабораторию этнофольклора.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.
В Узбекистане с 1 апреля 2024 года лица — носители уникальных и (или) находящихся под угрозой исчезновения образцов нематериального культурного наследия при выполнении определенных показателей будут ежемесячно получать по 5 млн сумов, сообщает
Минюст.
Это определено в Постановлении президента "О дополнительных мерах по развитию охраны, научного изучения и пропаганды нематериального культурного наследия".
"Будут выявлены 20 лиц, являющихся носителями уникальных и (или) находящихся под угрозой исчезновения образцов нематериального культурного наследия, им будет оказано содействие, а также будут определены показатели оценки их деятельности", — говорится в сообщении.
Кроме того, для охраны, изучения и популяризации нематериального культурного наследия в республике наладят работу научно-практических и творческих школ, а в НИИ культуроведения и нематериального культурного наследия создадут лабораторию этнофольклора. В числе намеченных мер также госзаказы на создание 50 аудиовизуальных произведений для широкой пропаганды образцов нематериального культурного наследия.
Также, ежегодно с 2024 года:
научных работников, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в сферах "культуроведение" и "нематериальное культурное наследие", в частности, связанных с искусством макома и бахши, будут направлять в зарубежные высшие образовательные и научные учреждения для защиты ученой степени доктора философии (PhD);
в марте будут проводить месячник национальных ценностей и народные гуляния.
Кроме того, до 1 октября 2024 года создадут электронную платформу “Кадрият” и ее мобильное приложение.
На платформе разместят информацию о лицах – носителях образцов нематериального культурного наследия, в том числе макомистах и бахши, а также передающих эти образцы, и их перечень.