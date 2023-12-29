https://uz.sputniknews.ru/20231229/uzbekistan-baxshi-makomisty-pooschreniye-41868289.html

В Узбекистане за сохранение нематериального культурного наследия будут поощрять

В Узбекистане за сохранение нематериального культурного наследия будут поощрять

Также для охраны, изучения и популяризации нематериального культурного наследия в республике создадут электронную платформу “Қадрият”, ее мобильное приложение и лабораторию этнофольклора

2023-12-29T11:04+0500

2023-12-29T11:04+0500

2023-12-29T11:42+0500

узбекистан

культура

узбекская культура

денежное вознаграждение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/07/34722665_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_bdbfcc99a03b087998aac001704e9378.jpg

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля 2024 года лица — носители уникальных и (или) находящихся под угрозой исчезновения образцов нематериального культурного наследия при выполнении определенных показателей будут ежемесячно получать по 5 млн сумов, сообщает Минюст.Это определено в Постановлении президента "О дополнительных мерах по развитию охраны, научного изучения и пропаганды нематериального культурного наследия"."Будут выявлены 20 лиц, являющихся носителями уникальных и (или) находящихся под угрозой исчезновения образцов нематериального культурного наследия, им будет оказано содействие, а также будут определены показатели оценки их деятельности", — говорится в сообщении.Кроме того, для охраны, изучения и популяризации нематериального культурного наследия в республике наладят работу научно-практических и творческих школ, а в НИИ культуроведения и нематериального культурного наследия создадут лабораторию этнофольклора. В числе намеченных мер также госзаказы на создание 50 аудиовизуальных произведений для широкой пропаганды образцов нематериального культурного наследия.Также, ежегодно с 2024 года:научных работников, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в сферах "культуроведение" и "нематериальное культурное наследие", в частности, связанных с искусством макома и бахши, будут направлять в зарубежные высшие образовательные и научные учреждения для защиты ученой степени доктора философии (PhD);в марте будут проводить месячник национальных ценностей и народные гуляния.Кроме того, до 1 октября 2024 года создадут электронную платформу “Кадрият” и ее мобильное приложение.На платформе разместят информацию о лицах – носителях образцов нематериального культурного наследия, в том числе макомистах и бахши, а также передающих эти образцы, и их перечень.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан бахши макомисты оплата охрана изучение популяризация нематериального культурного наследия