Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231229/uzbekistan-nedelya-molodejnyy-turizm-meropriyatiya-41872346.html
Куда пойти в Узбекистане на неделе молодежного туризма
Куда пойти в Узбекистане на неделе молодежного туризма
С 1 по 10 января 2024 года по всей республике пройдет “Неделя молодежного туризма”, в течение которой желающие могут получить скидки на дорожные расходы, посещение театров, достопримечательностей.
2023-12-29T14:06+0500
2023-12-29T14:06+0500
мероприятие
молодежь
туризм
театр
рейсы
авиакомпания uzbekistan airways
узбекистан
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1d/41872992_0:141:640:501_1920x0_80_0_0_3d70769dbffcbf01b9ad8c315189bc52.jpg
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Узбекистане Комитет по туризму совместно с Агентством по делам молодежи, министерством высшего образования, науки и инноваций и министерством дошкольного и школьного образования проводит неделю молодежного туризма.Афиша театральных представлений Недели молодежи:Новогодняя пьеса “12 месяцев” (на русском языке)ГАБТ им. Алишера Навои2-10 январяНовогодняя пьеса “План Ялмогиза” (на узбекском языке)Музыкальный театр Узбекистана имени Мукими2-9 январяПредставление “Селфи со Снегурочкой” (на русском языке)Государственный академический русский драматический театр Узбекистана2-7 января“Капитан “Черной Жемчужины” (на узбекском языке)Узбекский государственный драматический театр2-10 января“Снежная королева” (на русском языке)Государственный театр оперетты2-8 января“Секрет Щелкунчика” (на русском языке)Русский драматический театр (Ферганская область)2-10 января“Это наш Дед Мороз” (на русском языке)Русский драматический театр (Самаркандская область)2-8 января.В рамках недели молодежного туризма, Uzbekistan Airways предоставляет 20% скидку на билеты эконом-класса на все внутренние направления. Кроме того, учащиеся средних специальных, профессиональных заведений и студенты вузов могут воспользоваться 50% скидкой на тарифы "Т" и выше на внутренних авиарейсах.Вместе с тем, увеличится количество авиарейсов из Ташкента в Бухару, Карши, Нукус, Ургенч, Фергану, Наманган и Термез. С 3 по 7 января из этих городов в столицу выполнят в общей сложности 11 дополнительных рейсов.Скидки для молодежи в новогодние дни анонсировала и компания "Узбекистон темир йуллари".Также для молодых людей будет бесплатным посещение священных мест, находящихся в ведении благотворительного фонда "Вакф".
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1d/41872992_0:81:640:561_1920x0_80_0_0_3c60ad7d2763fdbef0639437cdfe4e0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан неделя молодежного туризма скидки посещение театры достопримечательности
узбекистан неделя молодежного туризма скидки посещение театры достопримечательности

Куда пойти в Узбекистане на неделе молодежного туризма

14:06 29.12.2023
© ГAБТ им. А.НавоиГосударственный академический большой театр имени Алишера Навои.
Государственный академический большой театр имени Алишера Навои. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2023
© ГAБТ им. А.Навои
Подписаться
С 1 по 10 января 2024 года по всей республике пройдет неделя молодежного туризма, в течение которой желающие от 7 до 30 лет могут получить скидки на дорожные расходы, посещение театров, достопримечательностей.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Узбекистане Комитет по туризму совместно с Агентством по делам молодежи, министерством высшего образования, науки и инноваций и министерством дошкольного и школьного образования проводит неделю молодежного туризма.
Афиша театральных представлений Недели молодежи:
Новогодняя пьеса “12 месяцев” (на русском языке)
ГАБТ им. Алишера Навои
2-10 января
Новогодняя пьеса “План Ялмогиза” (на узбекском языке)
Музыкальный театр Узбекистана имени Мукими
2-9 января
Представление “Селфи со Снегурочкой” (на русском языке)
Государственный академический русский драматический театр Узбекистана
2-7 января
“Капитан “Черной Жемчужины” (на узбекском языке)
Узбекский государственный драматический театр
2-10 января
“Снежная королева” (на русском языке)
Государственный театр оперетты
2-8 января
“Секрет Щелкунчика” (на русском языке)
Русский драматический театр (Ферганская область)
2-10 января
“Это наш Дед Мороз” (на русском языке)
Русский драматический театр (Самаркандская область)
2-8 января.
В рамках недели молодежного туризма, Uzbekistan Airways предоставляет 20% скидку на билеты эконом-класса на все внутренние направления. Кроме того, учащиеся средних специальных, профессиональных заведений и студенты вузов могут воспользоваться 50% скидкой на тарифы "Т" и выше на внутренних авиарейсах.
Вместе с тем, увеличится количество авиарейсов из Ташкента в Бухару, Карши, Нукус, Ургенч, Фергану, Наманган и Термез. С 3 по 7 января из этих городов в столицу выполнят в общей сложности 11 дополнительных рейсов.
Скидки для молодежи в новогодние дни анонсировала и компания "Узбекистон темир йуллари".
Также для молодых людей будет бесплатным посещение священных мест, находящихся в ведении благотворительного фонда "Вакф".
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0