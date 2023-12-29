https://uz.sputniknews.ru/20231229/uzbekistan-nedelya-molodejnyy-turizm-meropriyatiya-41872346.html
Куда пойти в Узбекистане на неделе молодежного туризма
Куда пойти в Узбекистане на неделе молодежного туризма
С 1 по 10 января 2024 года по всей республике пройдет “Неделя молодежного туризма”, в течение которой желающие могут получить скидки на дорожные расходы, посещение театров, достопримечательностей.
2023-12-29T14:06+0500
2023-12-29T14:06+0500
2023-12-29T14:06+0500
мероприятие
молодежь
туризм
театр
рейсы
авиакомпания uzbekistan airways
узбекистан
культура
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Узбекистане Комитет по туризму совместно с Агентством по делам молодежи, министерством высшего образования, науки и инноваций и министерством дошкольного и школьного образования проводит неделю молодежного туризма.Афиша театральных представлений Недели молодежи:Новогодняя пьеса “12 месяцев” (на русском языке)ГАБТ им. Алишера Навои2-10 январяНовогодняя пьеса “План Ялмогиза” (на узбекском языке)Музыкальный театр Узбекистана имени Мукими2-9 январяПредставление “Селфи со Снегурочкой” (на русском языке)Государственный академический русский драматический театр Узбекистана2-7 января“Капитан “Черной Жемчужины” (на узбекском языке)Узбекский государственный драматический театр2-10 января“Снежная королева” (на русском языке)Государственный театр оперетты2-8 января“Секрет Щелкунчика” (на русском языке)Русский драматический театр (Ферганская область)2-10 января“Это наш Дед Мороз” (на русском языке)Русский драматический театр (Самаркандская область)2-8 января.В рамках недели молодежного туризма, Uzbekistan Airways предоставляет 20% скидку на билеты эконом-класса на все внутренние направления. Кроме того, учащиеся средних специальных, профессиональных заведений и студенты вузов могут воспользоваться 50% скидкой на тарифы "Т" и выше на внутренних авиарейсах.Вместе с тем, увеличится количество авиарейсов из Ташкента в Бухару, Карши, Нукус, Ургенч, Фергану, Наманган и Термез. С 3 по 7 января из этих городов в столицу выполнят в общей сложности 11 дополнительных рейсов.Скидки для молодежи в новогодние дни анонсировала и компания "Узбекистон темир йуллари".Также для молодых людей будет бесплатным посещение священных мест, находящихся в ведении благотворительного фонда "Вакф".
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узбекистан неделя молодежного туризма скидки посещение театры достопримечательности
узбекистан неделя молодежного туризма скидки посещение театры достопримечательности
Куда пойти в Узбекистане на неделе молодежного туризма
С 1 по 10 января 2024 года по всей республике пройдет неделя молодежного туризма, в течение которой желающие от 7 до 30 лет могут получить скидки на дорожные расходы, посещение театров, достопримечательностей.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Узбекистане Комитет по туризму совместно с Агентством по делам молодежи, министерством высшего образования, науки и инноваций и министерством дошкольного и школьного образования проводит неделю молодежного туризма.
Афиша театральных представлений Недели молодежи:
Новогодняя пьеса “12 месяцев” (на русском языке)
Новогодняя пьеса “План Ялмогиза” (на узбекском языке)
Музыкальный театр Узбекистана имени Мукими
Представление “Селфи со Снегурочкой” (на русском языке)
Государственный академический русский драматический театр Узбекистана
“Капитан “Черной Жемчужины” (на узбекском языке)
Узбекский государственный драматический театр
“Снежная королева” (на русском языке)
Государственный театр оперетты
“Секрет Щелкунчика” (на русском языке)
Русский драматический театр (Ферганская область)
“Это наш Дед Мороз” (на русском языке)
Русский драматический театр (Самаркандская область)
В рамках недели молодежного туризма, Uzbekistan Airways предоставляет 20% скидку на билеты эконом-класса на все внутренние направления. Кроме того, учащиеся средних специальных, профессиональных заведений и студенты вузов могут воспользоваться 50% скидкой на тарифы "Т" и выше на внутренних авиарейсах.
Вместе с тем, увеличится количество авиарейсов из Ташкента в Бухару, Карши, Нукус, Ургенч, Фергану, Наманган и Термез. С 3 по 7 января из этих городов в столицу выполнят в общей сложности 11 дополнительных рейсов.
Скидки для молодежи в новогодние дни анонсировала и компания "Узбекистон темир йуллари".
Также для молодых людей будет бесплатным посещение священных мест, находящихся в ведении благотворительного фонда "Вакф".