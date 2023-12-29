https://uz.sputniknews.ru/20231229/uzbekistan-nedelya-molodejnyy-turizm-meropriyatiya-41872346.html

Куда пойти в Узбекистане на неделе молодежного туризма

Куда пойти в Узбекистане на неделе молодежного туризма

С 1 по 10 января 2024 года по всей республике пройдет “Неделя молодежного туризма”, в течение которой желающие могут получить скидки на дорожные расходы, посещение театров, достопримечательностей.

2023-12-29T14:06+0500

2023-12-29T14:06+0500

2023-12-29T14:06+0500

мероприятие

молодежь

туризм

театр

рейсы

авиакомпания uzbekistan airways

узбекистан

культура

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Узбекистане Комитет по туризму совместно с Агентством по делам молодежи, министерством высшего образования, науки и инноваций и министерством дошкольного и школьного образования проводит неделю молодежного туризма.Афиша театральных представлений Недели молодежи:Новогодняя пьеса “12 месяцев” (на русском языке)ГАБТ им. Алишера Навои2-10 январяНовогодняя пьеса “План Ялмогиза” (на узбекском языке)Музыкальный театр Узбекистана имени Мукими2-9 январяПредставление “Селфи со Снегурочкой” (на русском языке)Государственный академический русский драматический театр Узбекистана2-7 января“Капитан “Черной Жемчужины” (на узбекском языке)Узбекский государственный драматический театр2-10 января“Снежная королева” (на русском языке)Государственный театр оперетты2-8 января“Секрет Щелкунчика” (на русском языке)Русский драматический театр (Ферганская область)2-10 января“Это наш Дед Мороз” (на русском языке)Русский драматический театр (Самаркандская область)2-8 января.В рамках недели молодежного туризма, Uzbekistan Airways предоставляет 20% скидку на билеты эконом-класса на все внутренние направления. Кроме того, учащиеся средних специальных, профессиональных заведений и студенты вузов могут воспользоваться 50% скидкой на тарифы "Т" и выше на внутренних авиарейсах.Вместе с тем, увеличится количество авиарейсов из Ташкента в Бухару, Карши, Нукус, Ургенч, Фергану, Наманган и Термез. С 3 по 7 января из этих городов в столицу выполнят в общей сложности 11 дополнительных рейсов.Скидки для молодежи в новогодние дни анонсировала и компания "Узбекистон темир йуллари".Также для молодых людей будет бесплатным посещение священных мест, находящихся в ведении благотворительного фонда "Вакф".

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