https://uz.sputniknews.ru/20231229/uzbekistan-tashkent-pogoda-novogodniye-prazdniki-41872032.html

Будет ли снег на новогодние праздники — прогноз Узгидромета

Будет ли снег на новогодние праздники — прогноз Узгидромета

Синоптики рассказали о погоде на 30 и 31 декабря 2023 года, а также на 1 и 2 января 2024-го. Местами по республике ожидаются туманы.

2023-12-29T13:00+0500

2023-12-29T13:00+0500

2023-12-29T13:03+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане 30 декабря ожидается относительно холодная погода, без осадков, лишь в горных районах местами возможен небольшой снег, сообщает Узгидромет.Температура ночью понизится до 0-5 градусов мороза, по северу до 6-9 градусов ниже нуля, днем будет в пределах 2-7 градусов тепла.30, 31 декабря и 1 января по всей республике прогнозируют погоду без осадков. Местами ожидаются туманы.Ночные морозы не отступят, а дневная температура постепенно повысится и к 1 января достигнет 10-13 градусов тепла.Сухая погода сохранится и 2 января, но небольшой заток холода понизит дневную температуру до 6-9° тепла.В Ташкенте 30-31 декабря и 1-2 января без осадков. Ночью и утром возможен туман.Температура 30 декабря ночью 1-3 градуса мороза, днем 4-6 градусов выше нуля.31 декабря и 1-2 января ночью от -3 до +2 градусов, днем 31 декабря и 1 января ожидается постепенное ее повышение до 11-13° тепла, а 2 января — небольшое понижение до 7-9° тепла.

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