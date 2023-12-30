Аэропорты Узбекистана обслужили в 2023 году рекордное число пассажиров
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsМеждународные аэропорты Узбекистана обслужили в 2023 году 10 млн пассажиров
Подписаться
По итогам 2022 года общий пассажиропоток аэропортов Узбекистана составил 7,9 млн человек.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Международные аэропорты Узбекистана достигли рекордной отметки — 10 млн пассажиров за 2023 год.
"Юбилейным пассажиром стала Гулшад Нажиматдинова, прибывшая из Нукуса в Ташкент. Женщина с семьей летела на праздники в Ташкент", — говорится в сообщении.
О том, что она стала 10-миллионным пассажиром аэропортов Узбекистана, Гулшад Нажиматдинова узнала еще в Нукусе во время регистрации.
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsМеждународные аэропорты Узбекистана обслужили в 2023 году 10 млн пассажиров
Международные аэропорты Узбекистана обслужили в 2023 году 10 млн пассажиров
В терминале прилета аэропорта "Ташкент" ей вручили цветы и памятные подарки от управляющей компании, а также сертификат на 10 проходов через залы повышенной комфортности.
"10 миллионов пассажиров – рекордный показатель для аэропортов Узбекистана. Этого удалось достичь благодаря планомерной работе по привлечению зарубежных авиаперевозчиков в наши аэропорты, а также появлением новых отечественных авиакомпаний. Юбилейный пассажир как раз оказался на борту одной из таких компаний – Humo Air, которая начала осуществлять полеты буквально в декабре этого года", — рассказали в пресс-службе Uzbekistan Airports.