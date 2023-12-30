https://uz.sputniknews.ru/20231230/aeroport-uzbekistan-obslujivaniye-2023-god-10-mln-passajirov-41885921.html

Аэропорты Узбекистана обслужили в 2023 году рекордное число пассажиров

Аэропорты Узбекистана обслужили в 2023 году рекордное число пассажиров

По итогам 2022 года общий пассажиропоток аэропортов Узбекистана составил 7,9 млн человек

2023-12-30T17:16+0500

2023-12-30T17:16+0500

2023-12-30T17:16+0500

узбекистан

аэропорт

пассажиры

нукус

ташкент

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Международные аэропорты Узбекистана достигли рекордной отметки — 10 млн пассажиров за 2023 год. О том, что она стала 10-миллионным пассажиром аэропортов Узбекистана, Гулшад Нажиматдинова узнала еще в Нукусе во время регистрации. В терминале прилета аэропорта "Ташкент" ей вручили цветы и памятные подарки от управляющей компании, а также сертификат на 10 проходов через залы повышенной комфортности.

узбекистан

нукус

ташкент

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