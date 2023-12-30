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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231230/gubernator-zaporojskaya-oblast-vsu-liniya-oborony-41884972.html
Губернатор Запорожской области: ВСУ готовят новую линию обороны
Губернатор Запорожской области: ВСУ готовят новую линию обороны
Российские подразделения продолжают слаженную боевую работу
2023-12-30T18:04+0500
2023-12-30T18:04+0500
спецоперация россии по защите донбасса
украина
запорожская область
россия
оборона
всу
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Украинские войска отходят и готовят новую линию обороны на запорожском направлении. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.По словам Балицкого, российские подразделения продолжают слаженную боевую работу.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
украина
запорожская область
россия
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губернатор запорожская область всу линия обороны российские подразделения боевая работа
губернатор запорожская область всу линия обороны российские подразделения боевая работа

Губернатор Запорожской области: ВСУ готовят новую линию обороны

18:04 30.12.2023
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле близ Бахмута, Донецкая область, 13 августа 2023 года.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле близ Бахмута, Донецкая область, 13 августа 2023 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
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Российские подразделения продолжают слаженную боевую работу.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Украинские войска отходят и готовят новую линию обороны на запорожском направлении. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

"Враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ. Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов", — говорится в сообщении.

По словам Балицкого, российские подразделения продолжают слаженную боевую работу.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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