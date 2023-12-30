https://uz.sputniknews.ru/20231230/gubernator-zaporojskaya-oblast-vsu-liniya-oborony-41884972.html

Губернатор Запорожской области: ВСУ готовят новую линию обороны

Губернатор Запорожской области: ВСУ готовят новую линию обороны

Российские подразделения продолжают слаженную боевую работу

2023-12-30T18:04+0500

2023-12-30T18:04+0500

2023-12-30T18:04+0500

спецоперация россии по защите донбасса

украина

запорожская область

россия

оборона

всу

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Украинские войска отходят и готовят новую линию обороны на запорожском направлении. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.По словам Балицкого, российские подразделения продолжают слаженную боевую работу.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

украина

запорожская область

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