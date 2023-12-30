Губернатор Запорожской области: ВСУ готовят новую линию обороны
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Российские подразделения продолжают слаженную боевую работу.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Украинские войска отходят и готовят новую линию обороны на запорожском направлении. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.
"Враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ. Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов", — говорится в сообщении.
По словам Балицкого, российские подразделения продолжают слаженную боевую работу.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.