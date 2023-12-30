https://uz.sputniknews.ru/20231230/novogodnyaya-noch-avtobus-tashkent-vremya-raboty-41884149.html
В новогоднюю ночь автобусы Ташкента будут работать до 1:00
В новогоднюю ночь автобусы Ташкента будут работать до 1:00
Предусмотрены также автобусные маршруты, которыми можно воспользоваться, чтобы доехать до новогодних елок, установленных в столице
2023-12-30T14:05+0500
2023-12-30T14:05+0500
2023-12-30T14:05+0500
ташкент
новый год
автобус
новый год
елка
новогодняя елка
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В новогоднюю ночь автобусы Ташкента будут работать до 1:00, сообщает Тошшахартрансхизмат.А чтобы посетить 18 елок, установленных в столице, можно воспользоваться целым рядом автобусов.
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новогодняя ночь автобусы ташкент маршрут новогодняя елка столица
новогодняя ночь автобусы ташкент маршрут новогодняя елка столица
В новогоднюю ночь автобусы Ташкента будут работать до 1:00
Предусмотрены также автобусные маршруты, которыми можно воспользоваться, чтобы доехать до новогодних елок, установленных в столице.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik.
В новогоднюю ночь автобусы Ташкента будут работать до 1:00, сообщает Тошшахартрансхизмат
.
А чтобы посетить 18 елок, установленных в столице, можно воспользоваться целым рядом автобусов
.