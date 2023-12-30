https://uz.sputniknews.ru/20231230/s-novym-godom-veteran-volontery-pobedy-proveli-aktsiyu-dobra-41883805.html

"С Новым годом, ветеран!": волонтеры Победы провели акцию добра

"С Новым годом, ветеран!": волонтеры Победы провели акцию добра

Представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Узбекистане уже несколько лет проводят добрую акцию "С Новым годом, ветеран!". В гости к ветеранам Великой Отечественной войны они пришли с Дедом Морозом и "вкусными" подарками

2023-12-30T13:12+0500

2023-12-30T13:12+0500

2023-12-30T13:12+0500

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В этом году в списке у отзывчивых добровольцев более 30 человек — ветераны Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, узники концлагерей, а также труженики тыла.К акции в этом году присоединились люди со всего Узбекистана. Сбор средств на продуктовые наборы, объявленный 5 декабря, закрыли уже через две недели. Конечно, это хорошее подспорье к новогоднему столу, но куда важнее для тех, кто сражался за Родину и дожил до сегодняшнего дня — внимание и забота.Среди тех, кого навестили волонтеры Победы, например, участница ВОВ Евдокия Нестерова. Ей 101 год!Ни один такой визит не проходит без воспоминаний о прошлом — ветераны исполняют дорогие сердцу песни — как военных лет, так и новогодние.Подробнее о том, как волонтеры Победы навещали ветеранов — в сюжете Sputnik Узбекистан.

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2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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