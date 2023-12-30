https://uz.sputniknews.ru/20231230/s-novym-godom-veteran-volontery-pobedy-proveli-aktsiyu-dobra-41883805.html
"С Новым годом, ветеран!": волонтеры Победы провели акцию добра
"С Новым годом, ветеран!": волонтеры Победы провели акцию добра
Представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Узбекистане уже несколько лет проводят добрую акцию "С Новым годом, ветеран!". В гости к ветеранам Великой Отечественной войны они пришли с Дедом Морозом и "вкусными" подарками
2023-12-30T13:12+0500
2023-12-30T13:12+0500
2023-12-30T13:12+0500
видео
новый год
поздравление
волонтер
победа
ветераны
подарки
акция
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В этом году в списке у отзывчивых добровольцев более 30 человек — ветераны Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, узники концлагерей, а также труженики тыла.К акции в этом году присоединились люди со всего Узбекистана. Сбор средств на продуктовые наборы, объявленный 5 декабря, закрыли уже через две недели. Конечно, это хорошее подспорье к новогоднему столу, но куда важнее для тех, кто сражался за Родину и дожил до сегодняшнего дня — внимание и забота.Среди тех, кого навестили волонтеры Победы, например, участница ВОВ Евдокия Нестерова. Ей 101 год!Ни один такой визит не проходит без воспоминаний о прошлом — ветераны исполняют дорогие сердцу песни — как военных лет, так и новогодние.Подробнее о том, как волонтеры Победы навещали ветеранов — в сюжете Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
волонтеры победы акция добро новый год представители всероссийское общественное движение волонтеры победы узбекистан ветеран великая отечественная война дед мороз подарки
волонтеры победы акция добро новый год представители всероссийское общественное движение волонтеры победы узбекистан ветеран великая отечественная война дед мороз подарки
"С Новым годом, ветеран!": волонтеры Победы провели акцию добра
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Узбекистане уже несколько лет проводят добрую акцию "С Новым годом, ветеран!". В гости к ветеранам Великой Отечественной войны они пришли с Дедом Морозом и "вкусными" подарками.
В этом году в списке у отзывчивых добровольцев более 30 человек — ветераны Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, узники концлагерей, а также труженики тыла.
"Наш девиз — "Не только 9-го мая". Мы поздравляем ветеранов круглый год, — рассказывает международный представитель ВОД "Волонтеры Победы" в Узбекистане Сергей Ежков. — Ведь важен не подарок, а внимание".
К акции в этом году присоединились люди со всего Узбекистана. Сбор средств на продуктовые наборы, объявленный 5 декабря, закрыли уже через две недели. Конечно, это хорошее подспорье к новогоднему столу, но куда важнее для тех, кто сражался за Родину и дожил до сегодняшнего дня — внимание и забота.
"Ветеранов с каждым днем становится все меньше. Для них не важна составляющая этого продуктового набора, им важно оказать внимание, они нуждаются в общении, они очень радуются, когда мы приходим, навещаем их", — добавляет Сергей Ежков.
Среди тех, кого навестили волонтеры Победы, например, участница ВОВ Евдокия Нестерова. Ей 101 год!
Ни один такой визит не проходит без воспоминаний о прошлом — ветераны исполняют дорогие сердцу песни — как военных лет, так и новогодние.
Подробнее о том, как волонтеры Победы навещали ветеранов — в сюжете Sputnik Узбекистан.