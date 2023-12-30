https://uz.sputniknews.ru/20231230/stoimost-novogodniy-salat-olive-41883656.html
Сколько стоит сделать новогодний оливье?
Сколько стоит сделать новогодний оливье?
Новогоднее застолье трудно представить без традиционного оливье. Каждая хозяйка его готовит по-разному. Одни вместо колбасы предпочитают положить мясо, а другие — украсить праздничный салат укропом или зеленым луком
2023-12-30T16:29+0500
2023-12-30T16:29+0500
2023-12-30T16:30+0500
инфографика
новый год
мясо
яйца
картофель
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Во сколько обойдется классический оливье — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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стоимость новогодний оливье застолье хозяйка колбаса мясо украшение праздничный салат укроп зеленый лук
стоимость новогодний оливье застолье хозяйка колбаса мясо украшение праздничный салат укроп зеленый лук
Сколько стоит сделать новогодний оливье?
16:29 30.12.2023 (обновлено: 16:30 30.12.2023)
Новогоднее застолье трудно представить без традиционного оливье. Каждая хозяйка его готовит по-разному. Одни вместо колбасы предпочитают положить мясо, а другие — украсить праздничный салат укропом или зеленым луком.
Во сколько обойдется классический оливье — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан
.