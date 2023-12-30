https://uz.sputniknews.ru/20231230/stoimost-novogodniy-salat-olive-41883656.html

Сколько стоит сделать новогодний оливье?

Сколько стоит сделать новогодний оливье?

Новогоднее застолье трудно представить без традиционного оливье. Каждая хозяйка его готовит по-разному. Одни вместо колбасы предпочитают положить мясо, а другие — украсить праздничный салат укропом или зеленым луком

2023-12-30T16:29+0500

2023-12-30T16:29+0500

2023-12-30T16:30+0500

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мясо

яйца

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Во сколько обойдется классический оливье — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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