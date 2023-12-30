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https://uz.sputniknews.ru/20231230/yegipet-turizm-xorezmskiy-region-istoriya-41881866.html
Египтянам интересен Хорезмский регион и его история
Египтянам интересен Хорезмский регион и его история
В египетской Гизе прошли презентация и круглый стол, посвященные туристическому потенциалу Узбекистана
2023-12-30T11:07+0500
2023-12-30T11:07+0500
узбекистан
египет
туризм
презентация
хива
круглый стол
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Египтянам интересен Хорезмский регион и его история, сообщает ИА "Дунё".Об этом и многом другом говорили на встрече в египетской Гизе, посвященной турпотенциалу Узбекистана.Как отмечалось, в Египте хорошо известен Сайфуддин Кутуз, племянник Джалалуддина Мангуберди, который разбил монгольское войско и спас египетский народ от захватчиков. О хорезмском тигре Кутузе в Египте были сняты художественные и документальные фильмы. В этом контексте особое внимание собравшихся привлек выбор Хивы столицей исламского мира в 2024 году.В ходе мероприятия отметили также изменения в сфере туризма, представили информацию о льготах, предлагаемых для субъектов туристической сферы с 1 января.В мероприятии приняли участие депутаты египетского парламента, представители научно-исследовательских центров и местных туристических компаний.По его итогам представители ряда туристических компаний заявили, что разработают специальные программы, направленные на привлечение туристов в Узбекистан.
узбекистан
египет
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египтяне интерес хорезмский регион история египет гиза презентация круглый стол туристический потенциал туризм узбекистан
египтяне интерес хорезмский регион история египет гиза презентация круглый стол туристический потенциал туризм узбекистан

Египтянам интересен Хорезмский регион и его история

11:07 30.12.2023
© unsplash/AXP PhotographyХива. Виды города.
Хива. Виды города. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2023
© unsplash/AXP Photography
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В египетской Гизе прошли презентация и круглый стол, посвященные туристическому потенциалу Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Египтянам интересен Хорезмский регион и его история, сообщает ИА "Дунё".
Об этом и многом другом говорили на встрече в египетской Гизе, посвященной турпотенциалу Узбекистана.
© ИА "Дунё" В Египте прошли презентация и круглый стол, посвященные туристическому потенциалу Узбекистана
 В Египте прошли презентация и круглый стол, посвященные туристическому потенциалу Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2023
В Египте прошли презентация и круглый стол, посвященные туристическому потенциалу Узбекистана
© ИА "Дунё"
Как отмечалось, в Египте хорошо известен Сайфуддин Кутуз, племянник Джалалуддина Мангуберди, который разбил монгольское войско и спас египетский народ от захватчиков.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев открыл памятник великому полководцу Джалолиддину Мангуберды в городе Ургенче. Архивное фото
Президент Шавкат Мирзиёев открыл памятник великому полководцу Джалолиддину Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2023
Шавкат Мирзиёев открыл памятник великому полководцу Джалолиддину Мангуберды в городе Ургенче. Архивное фото
© Пресс-служба президента Узбекистана
О хорезмском тигре Кутузе в Египте были сняты художественные и документальные фильмы. В этом контексте особое внимание собравшихся привлек выбор Хивы столицей исламского мира в 2024 году.
В ходе мероприятия отметили также изменения в сфере туризма, представили информацию о льготах, предлагаемых для субъектов туристической сферы с 1 января.
"Участники высоко оценили меры, предпринимаемые правительством для поддержки туроператоров, в том числе по частичному возмещению затраченных средств на организацию чартерных рейсов из зарубежных стран в международные аэропорты Самарканда, Бухары и Ургенча", — говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие депутаты египетского парламента, представители научно-исследовательских центров и местных туристических компаний.
По его итогам представители ряда туристических компаний заявили, что разработают специальные программы, направленные на привлечение туристов в Узбекистан.
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