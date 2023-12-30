https://uz.sputniknews.ru/20231230/yegipet-turizm-xorezmskiy-region-istoriya-41881866.html

Египтянам интересен Хорезмский регион и его история

Египтянам интересен Хорезмский регион и его история

В египетской Гизе прошли презентация и круглый стол, посвященные туристическому потенциалу Узбекистана

2023-12-30T11:07+0500

2023-12-30T11:07+0500

2023-12-30T11:07+0500

узбекистан

египет

туризм

презентация

хива

круглый стол

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Египтянам интересен Хорезмский регион и его история, сообщает ИА "Дунё".Об этом и многом другом говорили на встрече в египетской Гизе, посвященной турпотенциалу Узбекистана.Как отмечалось, в Египте хорошо известен Сайфуддин Кутуз, племянник Джалалуддина Мангуберди, который разбил монгольское войско и спас египетский народ от захватчиков. О хорезмском тигре Кутузе в Египте были сняты художественные и документальные фильмы. В этом контексте особое внимание собравшихся привлек выбор Хивы столицей исламского мира в 2024 году.В ходе мероприятия отметили также изменения в сфере туризма, представили информацию о льготах, предлагаемых для субъектов туристической сферы с 1 января.В мероприятии приняли участие депутаты египетского парламента, представители научно-исследовательских центров и местных туристических компаний.По его итогам представители ряда туристических компаний заявили, что разработают специальные программы, направленные на привлечение туристов в Узбекистан.

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