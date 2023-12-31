https://uz.sputniknews.ru/20231231/deti-bektemirskogo-obschestva-invalidov-novyy-god-41887352.html
Как для детей Бектемирского общества инвалидов "спасли" Новый год
Как для детей Бектемирского общества инвалидов "спасли" Новый год
Создатель общества Лариса Россинская недавно ушла из жизни, не успев организовать праздник для своих подопечных. Но неравнодушные люди совершили настоящее новогоднее чудо.
2023-12-31T11:36+0500
2023-12-31T11:36+0500
2023-12-31T11:36+0500
узбекистан
ташкент
бектемирский район
инвалиды
новый год
подарки
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На учете в Бектемирском обществе инвалидов в Ташкенте находятся 220 человек, 46 из них — дети и подростки, у многих из них разные формы ДЦП. Основала это общество в 1996 году Лариса Россинская, она же долгие годы была его руководителем, оставив ответственный пост лишь 4 года назад.Одна из традиций общества – сладкие подарки для детей на Новый год — оказалась под угрозой. 19 декабря Ларисы Григорьевны не стало. Она ушла из жизни, не успев организовать праздник для своих подопечных. И все же благодаря неравнодушным людям новогодние сладости получил каждый ребенок. Последнее желание Ларисы Россинской исполнили. Об этом - в нашем сюжете.
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видео узбекистан ташкент бектемирский район общество инвалидов новый год дети
видео узбекистан ташкент бектемирский район общество инвалидов новый год дети
Как для детей Бектемирского общества инвалидов "спасли" Новый год
Эксклюзив
Создатель общества Лариса Россинская недавно ушла из жизни, не успев организовать праздник для своих подопечных. Но неравнодушные люди совершили настоящее новогоднее чудо. Подробнее -- в нашем сюжете.
На учете в Бектемирском обществе инвалидов в Ташкенте находятся 220 человек, 46 из них — дети и подростки, у многих из них разные формы ДЦП.
Основала это общество в 1996 году Лариса Россинская, она же долгие годы была его руководителем, оставив ответственный пост лишь 4 года назад.
Одна из традиций общества – сладкие подарки для детей на Новый год — оказалась под угрозой. 19 декабря Ларисы Григорьевны не стало. Она ушла из жизни, не успев организовать праздник для своих подопечных.
И все же благодаря неравнодушным людям новогодние сладости получил каждый ребенок. Последнее желание Ларисы Россинской исполнили. Об этом - в нашем сюжете.