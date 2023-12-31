https://uz.sputniknews.ru/20231231/deti-bektemirskogo-obschestva-invalidov-novyy-god-41887352.html

Как для детей Бектемирского общества инвалидов "спасли" Новый год

Как для детей Бектемирского общества инвалидов "спасли" Новый год

Создатель общества Лариса Россинская недавно ушла из жизни, не успев организовать праздник для своих подопечных. Но неравнодушные люди совершили настоящее новогоднее чудо.

2023-12-31T11:36+0500

2023-12-31T11:36+0500

2023-12-31T11:36+0500

узбекистан

ташкент

бектемирский район

инвалиды

новый год

подарки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1f/41887067_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e3f85aeaedcb1e21301031633a2836f.jpg

На учете в Бектемирском обществе инвалидов в Ташкенте находятся 220 человек, 46 из них — дети и подростки, у многих из них разные формы ДЦП. Основала это общество в 1996 году Лариса Россинская, она же долгие годы была его руководителем, оставив ответственный пост лишь 4 года назад.Одна из традиций общества – сладкие подарки для детей на Новый год — оказалась под угрозой. 19 декабря Ларисы Григорьевны не стало. Она ушла из жизни, не успев организовать праздник для своих подопечных. И все же благодаря неравнодушным людям новогодние сладости получил каждый ребенок. Последнее желание Ларисы Россинской исполнили. Об этом - в нашем сюжете.

узбекистан

ташкент

бектемирский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео узбекистан ташкент бектемирский район общество инвалидов новый год дети