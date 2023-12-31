https://uz.sputniknews.ru/20231231/iran-dedollarizatsiya-briks-mid-41889566.html
Иран будет работать над дедолларизацией операций в рамках БРИКС – МИД
Иран будет работать над дедолларизацией операций в рамках БРИКС – МИД
Совместно с другими членами организации Иран уже начал работу в этом направлении, заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.
2023-12-31T16:48+0500
2023-12-31T16:48+0500
2023-12-31T16:54+0500
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ТАШКЕНТ, 31 дек – Sputnik. Иран совместно с другими членами БРИКС будет работать над дедолларизацией торгово-экономических отношений в рамках объединения. Ряд мероприятий в этом направлении уже проводятся, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД страны Али Багери Кяни.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
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иран брикс дедолларизация
иран брикс дедолларизация
Иран будет работать над дедолларизацией операций в рамках БРИКС – МИД
16:48 31.12.2023 (обновлено: 16:54 31.12.2023)
Совместно с другими членами организации Иран уже начал работу в этом направлении, заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.
ТАШКЕНТ, 31 дек – Sputnik. Иран совместно с другими членами БРИКС будет работать над дедолларизацией торгово-экономических отношений в рамках объединения. Ряд мероприятий в этом направлении уже проводятся, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД страны Али Багери Кяни.
"В рамках этой организации у нас запланировано много миссий и совместной работы с другими членами БРИКС. Одной из самых важных работ стала дедолларизация торговых-экономических операций и финансового сотрудничества. Мероприятия в этом рабочем направлении деятельности БРИКС уже начаты, мы надеемся на усиление и рост этих мероприятий, чтобы как можно скорее реализовать эту задачу", - сказал иранский дипломат.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.