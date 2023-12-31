https://uz.sputniknews.ru/20231231/iran-dedollarizatsiya-briks-mid-41889566.html

Иран будет работать над дедолларизацией операций в рамках БРИКС – МИД

Иран будет работать над дедолларизацией операций в рамках БРИКС – МИД

Совместно с другими членами организации Иран уже начал работу в этом направлении, заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

2023-12-31T16:48+0500

2023-12-31T16:48+0500

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ТАШКЕНТ, 31 дек – Sputnik. Иран совместно с другими членами БРИКС будет работать над дедолларизацией торгово-экономических отношений в рамках объединения. Ряд мероприятий в этом направлении уже проводятся, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД страны Али Багери Кяни.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

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