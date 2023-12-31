"Мы вместе, и это залог будущего" - Путин в новогоднем обращении
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
© Sputnik / Сергей Гунеев/
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Новогоднее обращение президента РФ уже смогли увидеть жители Камчатки.
ТАШКЕНТ, 31 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении поблагодарил участников Специальной военной операции. Новогоднее поздравление президента уже смогли увидеть жители Камчатки.
"Хочу сегодня обратиться к нашим военнослужащим. Ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость. Вы - наши герои. Вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что в уходящем году народ России упорно трудился, и совместная работа на общее благо сплотила людей.
"Уходящий год потребовал от нас особой стойкости и сплоченности, уверенности и силы, настоящего патриотизма, который измеряется реальными делами", - подчеркнул президент.
Он отметил, что многомилионный народ Росии проявил особую силу духа, волю к победе и готовность одержать верх над опасным циничным врагом.
"Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить. Заставить забыть память и веру отцов. Остановить наше развитие", - сказал Путин.
Глава государства пожелал росийским семьям самого доброго и подчеркнул важность семьи и семейных ценностей.
"В наступающем году хочу пожелать всем российским семьям самого доброго, ведь из истории каждой семьи складывается история нашей огромной прекрасной и любимой родины. Её судьбу вершим, создаем все мы - многонациональный народ России. Мы - одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие отечества, благополучие наших граждан, станем ещё сильнее, мы вместе, и это самый надежный залог будущего России", - сказал он в заключении.