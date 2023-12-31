https://uz.sputniknews.ru/20231231/my-vmeste-i-eto-zalog-buduschego----putin-v-novogodnem-obraschenii-41891780.html

"Мы вместе, и это залог будущего" - Путин в новогоднем обращении

"Мы вместе, и это залог будущего" - Путин в новогоднем обращении

Новогоднее обращение президента РФ уже смогли увидеть жители Камчатки.

2023-12-31T17:51+0500

2023-12-31T17:51+0500

2023-12-31T17:51+0500

россия

владимир путин

новый год

поздравление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/12/40075674_0:0:2674:1504_1920x0_80_0_0_ee7ab040866b0d485d281fad4af803f7.jpg

ТАШКЕНТ, 31 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении поблагодарил участников Специальной военной операции. Новогоднее поздравление президента уже смогли увидеть жители Камчатки.Президент подчеркнул, что в уходящем году народ России упорно трудился, и совместная работа на общее благо сплотила людей.Он отметил, что многомилионный народ Росии проявил особую силу духа, волю к победе и готовность одержать верх над опасным циничным врагом.Глава государства пожелал росийским семьям самого доброго и подчеркнул важность семьи и семейных ценностей.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин россия поздравление обращение новый год