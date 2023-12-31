Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231231/putin-pozdravil-mirziyoeva-s-novym-godom-41886923.html
Путин поздравил Мирзиёева с Новым годом
Путин поздравил Мирзиёева с Новым годом
Президент России выразил надежду, что в наступающем году страны продолжат совместную работу над совместными проектами и сотрудничество в рамках СНГ, ШОС и других организаций.
2023-12-31T10:18+0500
2023-12-31T10:18+0500
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиёев
поздравление
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/02/40609447_0:118:3013:1813_1920x0_80_0_0_a09893ff5fe0b8ff0eb0b8e664d25269.jpg
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с Новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.Владимир Путин подчеркнул, что недавний официальный визит Шавката Мирзиёева в Москву подтвердил прочность российско-узбекских отношений.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/02/40609447_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_bd107fbd7b0956274802a7cbb64772e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин шавкат мирзиёев поздравление новый год
владимир путин шавкат мирзиёев поздравление новый год

Путин поздравил Мирзиёева с Новым годом

10:18 31.12.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладмир Путин
Владмир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Президент России выразил надежду, что в наступающем году страны продолжат совместную работу над совместными проектами и сотрудничество в рамках СНГ, ШОС и других организаций.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с Новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Уверен, что и в наступающем году будет продолжен конструктивный диалог и тесная совместная работа по реализации перспективных двусторонних проектов в различных сферах, а также координацию усилий в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур, что, несомненно, отвечает коренным интересам граждан обоих государств, идёт в русле обеспечения безопасности, стабильности и благополучия на евразийском пространстве", – говорится в послании президента РФ.
Владимир Путин подчеркнул, что недавний официальный визит Шавката Мирзиёева в Москву подтвердил прочность российско-узбекских отношений.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0