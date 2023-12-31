Путин поздравил Мирзиёева с Новым годом

"Уверен, что и в наступающем году будет продолжен конструктивный диалог и тесная совместная работа по реализации перспективных двусторонних проектов в различных сферах, а также координацию усилий в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур, что, несомненно, отвечает коренным интересам граждан обоих государств, идёт в русле обеспечения безопасности, стабильности и благополучия на евразийском пространстве", – говорится в послании президента РФ.