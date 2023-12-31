https://uz.sputniknews.ru/20231231/skolko-dney-uzbekistantsy-otdoxnut-v-yanvare-41888696.html

Сколько дней узбекистанцы отдохнут в январе

Сколько дней узбекистанцы отдохнут в январе

В начале года граждан Узбекистана ждут два выходных подряд, а вот суббота может быть рабочей.

2023-12-31T14:35+0500

2023-12-31T14:35+0500

2023-12-31T14:35+0500

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узбекистан

календарь

календарь выходных

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Согласно указу президента, 2 января будет нерабочим днем, а вот суббота, 6 января, будет рабочим для тех, у кого 5-дневная рабочая неделя.

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