https://uz.sputniknews.ru/20231231/skolko-dney-uzbekistantsy-otdoxnut-v-yanvare-41888696.html
Сколько дней узбекистанцы отдохнут в январе
Сколько дней узбекистанцы отдохнут в январе
В начале года граждан Узбекистана ждут два выходных подряд, а вот суббота может быть рабочей.
2023-12-31T14:35+0500
2023-12-31T14:35+0500
2023-12-31T14:35+0500
инфографика
узбекистан
календарь
календарь выходных
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Согласно указу президента, 2 января будет нерабочим днем, а вот суббота, 6 января, будет рабочим для тех, у кого 5-дневная рабочая неделя.
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инфографика календарь выходных производственный январь узбекистан
инфографика календарь выходных производственный январь узбекистан
Сколько дней узбекистанцы отдохнут в январе
В начале года граждан Узбекистана ждут два выходных подряд, а вот суббота может быть рабочей.
Согласно указу президента, 2 января будет нерабочим днем, а вот суббота, 6 января, будет рабочим для тех, у кого 5-дневная рабочая неделя.