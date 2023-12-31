https://uz.sputniknews.ru/20231231/vas-dovezet-ded-moroz-novogodnyaya-atmosfera-v-transporte-uzbekistana-41891924.html
Вас довезет Дед Мороз: новогодняя атмосфера в транспорте Узбекистана
Вас довезет Дед Мороз: новогодняя атмосфера в транспорте Узбекистана
В самый волшебный праздник жителей стараются порадовать сотрудники общественного транспорта.
2023-12-31T18:58+0500
2023-12-31T18:58+0500
2023-12-31T18:58+0500
узбекистан
общество
общественный транспорт
новый год
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31 декабря повсюду царит праздничная атмосфера. Не остался в стороне и общественный транспорт – по всей стране пассажиров радуют украшенные салоны и другие приятные сюрпризы.Какие новогодние чудеса ждут узбекистанцев в дороге – в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.
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узбекистан общественный транспорт новый год видео
узбекистан общественный транспорт новый год видео
Вас довезет Дед Мороз: новогодняя атмосфера в транспорте Узбекистана
Эксклюзив
В самый волшебный праздник жителей стараются порадовать сотрудники общественного транспорта.
31 декабря повсюду царит праздничная атмосфера. Не остался в стороне и общественный транспорт – по всей стране пассажиров радуют украшенные салоны и другие приятные сюрпризы.
Какие новогодние чудеса ждут узбекистанцев в дороге – в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.