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https://uz.sputniknews.ru/20231231/vas-dovezet-ded-moroz-novogodnyaya-atmosfera-v-transporte-uzbekistana-41891924.html
Вас довезет Дед Мороз: новогодняя атмосфера в транспорте Узбекистана
Вас довезет Дед Мороз: новогодняя атмосфера в транспорте Узбекистана
В самый волшебный праздник жителей стараются порадовать сотрудники общественного транспорта.
2023-12-31T18:58+0500
2023-12-31T18:58+0500
узбекистан
общество
общественный транспорт
новый год
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31 декабря повсюду царит праздничная атмосфера. Не остался в стороне и общественный транспорт – по всей стране пассажиров радуют украшенные салоны и другие приятные сюрпризы.Какие новогодние чудеса ждут узбекистанцев в дороге – в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.
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узбекистан общественный транспорт новый год видео
узбекистан общественный транспорт новый год видео

Вас довезет Дед Мороз: новогодняя атмосфера в транспорте Узбекистана

18:58 31.12.2023
© SputnikДед Мороз довезет: праздничная атмосфера в общественном транспорте Узбекистана
Дед Мороз довезет: праздничная атмосфера в общественном транспорте Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2023
© Sputnik
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В самый волшебный праздник жителей стараются порадовать сотрудники общественного транспорта.
31 декабря повсюду царит праздничная атмосфера. Не остался в стороне и общественный транспорт – по всей стране пассажиров радуют украшенные салоны и другие приятные сюрпризы.
Какие новогодние чудеса ждут узбекистанцев в дороге – в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.
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