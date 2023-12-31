https://uz.sputniknews.ru/20231231/vas-dovezet-ded-moroz-novogodnyaya-atmosfera-v-transporte-uzbekistana-41891924.html

Вас довезет Дед Мороз: новогодняя атмосфера в транспорте Узбекистана

Вас довезет Дед Мороз: новогодняя атмосфера в транспорте Узбекистана

В самый волшебный праздник жителей стараются порадовать сотрудники общественного транспорта.

2023-12-31T18:58+0500

2023-12-31T18:58+0500

2023-12-31T18:58+0500

узбекистан

общество

общественный транспорт

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1f/41891557_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_e661650048dc01b94069af7aa48e8715.jpg

31 декабря повсюду царит праздничная атмосфера. Не остался в стороне и общественный транспорт – по всей стране пассажиров радуют украшенные салоны и другие приятные сюрпризы.Какие новогодние чудеса ждут узбекистанцев в дороге – в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан общественный транспорт новый год видео