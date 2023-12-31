Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой – Лавров
© Международная медиагруппа "Россия сегодня"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Международная медиагруппа "Россия сегодня"
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Глава МИД РФ в интервью РИА Новости рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с Сербией и США и чего ожидать от президентских выборов в Америке.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой, но уважать ее интересы тоже не торопится, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"Российско-американские отношения истончились до предела по вине Вашингтона, доктринально оформившего задачу нанести России "стратегическое поражение". Хотя Белый дом пока и остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга американцы пока явно не готовы", - подчеркнул он.
Властям РФ по большому счету все равно, кто победит на выборах в США, потому что американские политики, вне зависимости от партийной принадлежности, видят в России врага. Выйти на формулу мирного сосуществования две страны смогут только после того, как Вашингтон признает коренные интересы РФ и начнет договариваться по-серьезному, отметил Лавров.
Что еще сказал глава МИД РФ в интервью:
Произошедшее в Белграде – очередная попытка срежиссировать незаконный захват власти. Отношения с Сербией у РФ носит ритмичный и открытый характер, Москва всегда готова подставить плечо сербским друзьям.
Общая обстановка в Сербии стабильная, руководство страны держит ситуацию под контролем.
Российские правоохранительные органы тщательно фиксируют преступления киевского режима. Следственный комитет возбудил более четырех тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 лиц.
Россия выступает за запуск палестино-израильских переговоров и помогает палестинской стороне достичь единства.
Приверженность России мораторию о размещении наземных ракетных средств средней и меньшей дальности (РСМД) жестко увязана с потенциальным появлением в соответствующих регионах американских наземных РСМД. Создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от РФ серьезных ответных мер.