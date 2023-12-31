Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231231/vashington-osteregaetsya-rushit-otnosheniya-s-moskvoy--lavrov-41889020.html
Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой – Лавров
Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой – Лавров
Глава МИД РФ в интервью РИА Новости рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с Сербией и США и чего ожидать от президентских выборов в Америке.
2023-12-31T15:21+0500
2023-12-31T15:21+0500
россия
сергей лавров
интервью
сербия
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/09/41477183_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_7593c8359298d17f64cd31f2080c6d03.jpg
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой, но уважать ее интересы тоже не торопится, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.Властям РФ по большому счету все равно, кто победит на выборах в США, потому что американские политики, вне зависимости от партийной принадлежности, видят в России врага. Выйти на формулу мирного сосуществования две страны смогут только после того, как Вашингтон признает коренные интересы РФ и начнет договариваться по-серьезному, отметил Лавров.Что еще сказал глава МИД РФ в интервью:
россия
сербия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/09/41477183_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_01dd9524b5af05d2571bfe0217a01247.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
интервью лавров сша украина сербия оружие
интервью лавров сша украина сербия оружие

Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой – Лавров

15:21 31.12.2023
© Международная медиагруппа "Россия сегодня"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2023
© Международная медиагруппа "Россия сегодня"
Подписаться
Глава МИД РФ в интервью РИА Новости рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с Сербией и США и чего ожидать от президентских выборов в Америке.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой, но уважать ее интересы тоже не торопится, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"Российско-американские отношения истончились до предела по вине Вашингтона, доктринально оформившего задачу нанести России "стратегическое поражение". Хотя Белый дом пока и остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга американцы пока явно не готовы", - подчеркнул он.
Властям РФ по большому счету все равно, кто победит на выборах в США, потому что американские политики, вне зависимости от партийной принадлежности, видят в России врага. Выйти на формулу мирного сосуществования две страны смогут только после того, как Вашингтон признает коренные интересы РФ и начнет договариваться по-серьезному, отметил Лавров.

Что еще сказал глава МИД РФ в интервью:

Произошедшее в Белграде – очередная попытка срежиссировать незаконный захват власти. Отношения с Сербией у РФ носит ритмичный и открытый характер, Москва всегда готова подставить плечо сербским друзьям.
Общая обстановка в Сербии стабильная, руководство страны держит ситуацию под контролем.
Российские правоохранительные органы тщательно фиксируют преступления киевского режима. Следственный комитет возбудил более четырех тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 лиц.
Россия выступает за запуск палестино-израильских переговоров и помогает палестинской стороне достичь единства.
Приверженность России мораторию о размещении наземных ракетных средств средней и меньшей дальности (РСМД) жестко увязана с потенциальным появлением в соответствующих регионах американских наземных РСМД. Создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от РФ серьезных ответных мер.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0