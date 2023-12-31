https://uz.sputniknews.ru/20231231/vashington-osteregaetsya-rushit-otnosheniya-s-moskvoy--lavrov-41889020.html

Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой – Лавров

Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой – Лавров

Глава МИД РФ в интервью РИА Новости рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с Сербией и США и чего ожидать от президентских выборов в Америке.

2023-12-31T15:21+0500

2023-12-31T15:21+0500

2023-12-31T15:21+0500

россия

сергей лавров

интервью

сербия

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/09/41477183_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_7593c8359298d17f64cd31f2080c6d03.jpg

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой, но уважать ее интересы тоже не торопится, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.Властям РФ по большому счету все равно, кто победит на выборах в США, потому что американские политики, вне зависимости от партийной принадлежности, видят в России врага. Выйти на формулу мирного сосуществования две страны смогут только после того, как Вашингтон признает коренные интересы РФ и начнет договариваться по-серьезному, отметил Лавров.Что еще сказал глава МИД РФ в интервью:

россия

сербия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

интервью лавров сша украина сербия оружие