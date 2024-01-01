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https://uz.sputniknews.ru/20240101/entuziasty-tashkent-besplatno-pomosch-passajiry-41896277.html
Как энтузиасты из Ташкента бесплатно помогают миллионам пассажиров
Как энтузиасты из Ташкента бесплатно помогают миллионам пассажиров
Мобильное приложение "3ТМ" по мониторингу общественного транспорта в Ташкенте заработало в 2016 году. Оно призвано, главным образом предоставлять информацию об автобусах, их маршрутах и местонахождении в режиме онлайн
2024-01-01T18:04+0500
2024-01-01T18:04+0500
узбекистан
приложение
разработка
транспорт
общество
маршрут
пассажиры
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Это позволяет пассажирам планировать маршрут, ориентироваться — где именно едет тот или иной автобус. Разработчики приложения — четверо молодых людей. Команда энтузиастов работает над ним, совершенствует и поддерживает его функционал совершенно бесплатно. Более подробно — в сюжете Sputnik Узбекистан.
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энтузиасты ташкент бесплатно помощь пассажиры мобильное приложение 3тм мониторинг общественный транспорт ташкент информация автобус маршрут местонахождение режим онлайн
энтузиасты ташкент бесплатно помощь пассажиры мобильное приложение 3тм мониторинг общественный транспорт ташкент информация автобус маршрут местонахождение режим онлайн

Как энтузиасты из Ташкента бесплатно помогают миллионам пассажиров

18:04 01.01.2024
© Sputnik
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Мобильное приложение "3ТМ" по мониторингу общественного транспорта в Ташкенте заработало в 2016 году. Оно призвано, главным образом предоставлять информацию об автобусах, их маршрутах и местонахождении в режиме онлайн.
Это позволяет пассажирам планировать маршрут, ориентироваться — где именно едет тот или иной автобус.
Разработчики приложения — четверо молодых людей. Команда энтузиастов работает над ним, совершенствует и поддерживает его функционал совершенно бесплатно.
“Мы помогаем людям не потому, что нас кто-то или что-то обязывает к этому. Мы делаем это просто, чтобы людям было удобно. Но почему-то многие не верят в это возможно, думают, что мы имеем с этого проекта свой интерес. Это далеко не так. Более того, мы не рассматриваем даже предложения по размещению рекламы или коммерческому сотрудничеству”, — говорит соавтор проекта Сергей Кивенко.
Более подробно — в сюжете Sputnik Узбекистан.
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