Как энтузиасты из Ташкента бесплатно помогают миллионам пассажиров

“Мы помогаем людям не потому, что нас кто-то или что-то обязывает к этому. Мы делаем это просто, чтобы людям было удобно. Но почему-то многие не верят в это возможно, думают, что мы имеем с этого проекта свой интерес. Это далеко не так. Более того, мы не рассматриваем даже предложения по размещению рекламы или коммерческому сотрудничеству”, — говорит соавтор проекта Сергей Кивенко.