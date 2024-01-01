https://uz.sputniknews.ru/20240101/kitay-forum-investitsii-potentsial-buxarskaya-oblast-41895087.html
В Китае рассказали об инвестиционном потенциале Бухарской области
В Китае рассказали об инвестиционном потенциале Бухарской области
Состоялись также переговоры по итогам которых достигли договоренностей о реализации совместных проектов в различных сферах
2024-01-01T13:04+0500
2024-01-01T13:04+0500
2024-01-01T13:04+0500
узбекистан
китай
бухарская область
инвестиции
экспорт
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В рамках визита делегации Бухарской области в Китай в посольстве Узбекистана организовали бизнес-форум, на котором презентовали экспортные возможности и инвестиционный потенциал узбекского региона, сообщает ИА "Дунё".В мероприятии приняли участие представители Совета международного развития Китая, руководители крупных компаний и организаций.Как отметил руководитель секретариата Китайского совета по международному развитию Цзян Юй, многостороннее сотрудничество между деловыми кругами двух стран расширяется. Он также подчеркнул, что китайские компании очень заинтересованы в работе на рынке Узбекистана.В ходе переговоров достигли договоренностей о реализации совместных проектов в различных сферах.
узбекистан
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китай форум инвестиционный потенциал бухарская область переговоры договоренности реализация совместные проекты сферы
китай форум инвестиционный потенциал бухарская область переговоры договоренности реализация совместные проекты сферы
В Китае рассказали об инвестиционном потенциале Бухарской области
Состоялись также переговоры по итогам которых достигли договоренностей о реализации совместных проектов в различных сферах.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik.
В рамках визита делегации Бухарской области в Китай в посольстве Узбекистана организовали бизнес-форум, на котором презентовали экспортные возможности и инвестиционный потенциал узбекского региона, сообщает ИА "Дунё"
.
В мероприятии приняли участие представители Совета международного развития Китая, руководители крупных компаний и организаций.
"Участникам были презентованы экспортные возможности и инвестиционный потенциал Бухарской области. Китайские компании были приглашены воспользоваться возможностями, созданными в свободных экономических и промышленных зонах региона", — говорится в сообщении.
Как отметил руководитель секретариата Китайского совета по международному развитию Цзян Юй, многостороннее сотрудничество между деловыми кругами двух стран расширяется. Он также подчеркнул, что китайские компании очень заинтересованы в работе на рынке Узбекистана.
"Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Китаем растет с каждым годом. Многие китайские компании интересуются этой страной. Прежде всего, это объясняется реформами, проводимыми президентом Узбекистана, и условиями, созданными для иностранных инвесторов. Уверен, что договоренности, достигнутые в ходе сегодняшнего мероприятия, внесут значительный вклад в развитие торгово-экономических возможностей между двумя странами", — отметил Цзян Юй.
В ходе переговоров достигли договоренностей о реализации совместных проектов в различных сферах.