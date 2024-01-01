https://uz.sputniknews.ru/20240101/kitay-forum-investitsii-potentsial-buxarskaya-oblast-41895087.html

В Китае рассказали об инвестиционном потенциале Бухарской области

В Китае рассказали об инвестиционном потенциале Бухарской области

Состоялись также переговоры по итогам которых достигли договоренностей о реализации совместных проектов в различных сферах

2024-01-01T13:04+0500

2024-01-01T13:04+0500

2024-01-01T13:04+0500

узбекистан

китай

бухарская область

инвестиции

экспорт

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В рамках визита делегации Бухарской области в Китай в посольстве Узбекистана организовали бизнес-форум, на котором презентовали экспортные возможности и инвестиционный потенциал узбекского региона, сообщает ИА "Дунё".В мероприятии приняли участие представители Совета международного развития Китая, руководители крупных компаний и организаций.Как отметил руководитель секретариата Китайского совета по международному развитию Цзян Юй, многостороннее сотрудничество между деловыми кругами двух стран расширяется. Он также подчеркнул, что китайские компании очень заинтересованы в работе на рынке Узбекистана.В ходе переговоров достигли договоренностей о реализации совместных проектов в различных сферах.

узбекистан

бухарская область

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