https://uz.sputniknews.ru/20240101/uzbekistan-nulevaya-stavka-tamojnya-poshlina-tovar-41895837.html
В Узбекистане продлили нулевую ставку таможенной пошлины на некоторые товары
В Узбекистане продлили нулевую ставку таможенной пошлины на некоторые товары
В числе этих товаров сыр, творог, мука, крупы, школад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао
2024-01-01T17:23+0500
2024-01-01T17:23+0500
2024-01-01T17:23+0500
узбекистан
таможня
экономика
товары
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узбекистане продлили нулевую ставку таможенной пошлины на некоторые товары до 1 января 2025 года, сообщает Norma.Среди них:Полный перечень товаров — в указах президента "О дополнительных мерах по обеспечению стабильности цен на потребительских рынках и повышению действенности антимонопольных мери" и "О дополнительных мерах по обеспечению стабильности цен на потребительских рынках".Кроме того, установлено, что с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года нулевая ставка таможенной пошлины будет применяться при ввозе в Узбекистан свежего, охлажденного или замороженного мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, а также подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций.
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узбекистан нулевая ставка таможенная пошлина товары сыр творог мука крупы школад пищевые продукты какао
узбекистан нулевая ставка таможенная пошлина товары сыр творог мука крупы школад пищевые продукты какао
В Узбекистане продлили нулевую ставку таможенной пошлины на некоторые товары
В числе этих товаров сыр, творог, мука, крупы, школад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik.
В Узбекистане продлили нулевую ставку таможенной пошлины на некоторые товары до 1 января 2025 года, сообщает Norma
.
детская одежда и принадлежности к детской одежде.
Кроме того, установлено, что с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года нулевая ставка таможенной пошлины будет применяться при ввозе в Узбекистан свежего, охлажденного или замороженного мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, а также подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций.