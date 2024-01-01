https://uz.sputniknews.ru/20240101/vdnx-moskva-restavratsiya-pavilon-uzbekistan-41894226.html
На ВДНХ в Москве отреставрировали павильон "Узбекистан" — видео
На ВДНХ в Москве отреставрировали павильон "Узбекистан" — видео
На ВДНХ в Москве открылся после реставрации павильон "Узбекистан". Он был построен в 1954 году архитектором Полупановым с использованием мотивов узбекского национального зодчества
2024-01-01T15:30+0500
2024-01-01T15:30+0500
2024-01-01T15:30+0500
видео
узбекистан
вднх
москва
реставрация
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Как выглядит павильон внутри и что в нем можно увидеть — смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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вднх москва реставрация павильон узбекистан архитектор полупанов использование мотивы узбекское национальное зодчество
вднх москва реставрация павильон узбекистан архитектор полупанов использование мотивы узбекское национальное зодчество
На ВДНХ в Москве отреставрировали павильон "Узбекистан" — видео
Эксклюзив
На ВДНХ в Москве открылся после реставрации павильон "Узбекистан". Он был построен в 1954 году архитектором Полупановым с использованием мотивов узбекского национального зодчества.
Как выглядит павильон внутри и что в нем можно увидеть — смотрите в видео Sputnik Узбекистан
.