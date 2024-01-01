https://uz.sputniknews.ru/20240101/vdnx-moskva-restavratsiya-pavilon-uzbekistan-41894226.html

На ВДНХ в Москве отреставрировали павильон "Узбекистан" — видео

На ВДНХ в Москве отреставрировали павильон "Узбекистан" — видео

На ВДНХ в Москве открылся после реставрации павильон "Узбекистан". Он был построен в 1954 году архитектором Полупановым с использованием мотивов узбекского национального зодчества

2024-01-01T15:30+0500

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видео

узбекистан

вднх

москва

реставрация

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Как выглядит павильон внутри и что в нем можно увидеть — смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

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