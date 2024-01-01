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https://uz.sputniknews.ru/20240101/yanvar-dvijeniye-zona-otdyxa-chimgan-41894273.html
С 1 по 10 января движение к зонам отдыха в Чимгане будет односторонним
С 1 по 10 января движение к зонам отдыха в Чимгане будет односторонним
Подробнее о том, как добраться до курортов и обратно, рассказали в Службе безопасности дорожного движения МВД Узбекистана
2024-01-01T11:46+0500
2024-01-01T11:46+0500
чимган
узбекистан
движение
автомобили
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. С 1 по 10 января движение автомобилей к зонам отдыха "Амирсой", "Бельдерсай", "Чимган" в Бостанлыкском районе Ташкентской области будет односторонним. Об этом сообщает СБДД МВД Узбекистана.Оно начинается по трассе 4R6 до перекрестка "Юсуфхона".На дорогах установили специальные знаки. По информации СБДД, пока заторов не наблюдается.
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движение зона отдыха чимган одностороннее курорт служба безопасности дорожного движения мвд узбекистан
движение зона отдыха чимган одностороннее курорт служба безопасности дорожного движения мвд узбекистан

С 1 по 10 января движение к зонам отдыха в Чимгане будет односторонним

11:46 01.01.2024
© unsplash/Artem BryzgalovБольшой Чимган, Узбекистан
Большой Чимган, Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2024
© unsplash/Artem Bryzgalov
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Подробнее о том, как добраться до курортов и обратно, рассказали в Службе безопасности дорожного движения МВД Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. С 1 по 10 января движение автомобилей к зонам отдыха "Амирсой", "Бельдерсай", "Чимган" в Бостанлыкском районе Ташкентской области будет односторонним. Об этом сообщает СБДД МВД Узбекистана.
Оно начинается по трассе 4R6 до перекрестка "Юсуфхона".
© СБДД МВД УзбекистанаС 1 по 10 января движение к зонам отдыха в Чимгане будет односторонним
С 1 по 10 января движение к зонам отдыха в Чимгане будет односторонним - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2024
С 1 по 10 января движение к зонам отдыха в Чимгане будет односторонним
© СБДД МВД Узбекистана
© СБДД МВД УзбекистанаС 1 по 10 января движение к зонам отдыха в Чимгане будет односторонним
С 1 по 10 января движение к зонам отдыха в Чимгане будет односторонним - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2024
С 1 по 10 января движение к зонам отдыха в Чимгане будет односторонним
© СБДД МВД Узбекистана
© СБДД МВД УзбекистанаС 1 по 10 января движение к зонам отдыха в Чимгане будет односторонним
С 1 по 10 января движение к зонам отдыха в Чимгане будет односторонним - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2024
С 1 по 10 января движение к зонам отдыха в Чимгане будет односторонним
© СБДД МВД Узбекистана
На дорогах установили специальные знаки. По информации СБДД, пока заторов не наблюдается.
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