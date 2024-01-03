https://uz.sputniknews.ru/20240103/iran-mid-chlenstvo-vto-mneniye-41912292.html
Иран не видит смысла в ВТО при членстве в БРИКС, ШОС и ЕАЭС – МИД Ирана
Иран не видит смысла в ВТО при членстве в БРИКС, ШОС и ЕАЭС – МИД Ирана
Благодаря участию исламской республики в данных объединениях потребности на региональном и мировом уровне практически удовлетворены
2024-01-03T13:14+0500
2024-01-03T13:14+0500
2024-01-03T13:14+0500
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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Иран не видит необходимости входить во Всемирную торговую организацию (ВТО), так как такие региональные организации, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация экономического сотрудничества (ОЭС), в которые он входит, в сумме подобны ВТО, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари."Мы — страна-наблюдатель (ВТО – ред.), однако с (получением – ред.) членства в БРИКС… ШОС… ЕАЭС… ОЭС – соедините это вместе, сама по себе получится ВТО! Сейчас мы не видим необходимости стремиться (к членству в ВТО – ред.) ... (Будучи членами — ред.) этих организаций, мы автоматически почти стали членом ВТО на региональном уровне и получаем свою выгоду, это выигрышное положение для всех сторон", — объяснил он.По словам замглавы иранского внешнеполитического ведомства, если Ирану предложат участие в ВТО, страна поприветствует такой шаг и станет членом этой организации. Вместе с тем Сафари подчеркнул, что благодаря членству исламской республики в названных им объединениях "потребности на региональном и мировом уровне практически удовлетворены".Также он выразил уверенность в том, что "свободная торговля с ЕАЭС окажет большое влияние на наши (Ирана и России — ред.) отношения в сфере торговли — как импорте, так и экспорте, — в результате чего между Ираном и Россией в БРИКС… и ШОС может сложиться основа для хорошего сотрудничества в сфере финансов, транзита, энергетики, технических и наукоемких проектах". Напомним, что полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению, страны ЕАЭС подписали в конце декабря 2023 года. Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
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мид ирана вто брикс шос еаэс
мид ирана вто брикс шос еаэс
Иран не видит смысла в ВТО при членстве в БРИКС, ШОС и ЕАЭС – МИД Ирана
Благодаря участию исламской республики в данных объединениях потребности на региональном и мировом уровне практически удовлетворены.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik.
Иран не видит необходимости входить во Всемирную торговую организацию (ВТО), так как такие региональные организации, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация экономического сотрудничества (ОЭС), в которые он входит, в сумме подобны ВТО, заявил РИА Новости
замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.
"Мы — страна-наблюдатель (ВТО – ред.), однако с (получением – ред.) членства в БРИКС… ШОС… ЕАЭС… ОЭС – соедините это вместе, сама по себе получится ВТО! Сейчас мы не видим необходимости стремиться (к членству в ВТО – ред.) ... (Будучи членами — ред.) этих организаций, мы автоматически почти стали членом ВТО на региональном уровне и получаем свою выгоду, это выигрышное положение для всех сторон", — объяснил он.
По словам замглавы иранского внешнеполитического ведомства, если Ирану предложат участие в ВТО, страна поприветствует такой шаг и станет членом этой организации. Вместе с тем Сафари подчеркнул, что благодаря членству исламской республики в названных им объединениях "потребности на региональном и мировом уровне практически удовлетворены".
Также он выразил уверенность в том, что "свободная торговля с ЕАЭС окажет большое влияние на наши (Ирана и России — ред.) отношения в сфере торговли — как импорте, так и экспорте, — в результате чего между Ираном и Россией в БРИКС… и ШОС может сложиться основа для хорошего сотрудничества в сфере финансов, транзита, энергетики, технических и наукоемких проектах".
Напомним, что полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению, страны ЕАЭС подписали в конце декабря 2023 года. Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.