https://uz.sputniknews.ru/20240103/rossiya-predsedatelstvo-sng-kontseptsiya-41913807.html

Чего ожидать от председательства РФ в СНГ

Чего ожидать от председательства РФ в СНГ

Развитие логистических коридоров и зоны свободной торговли, расширение использования нацвалют во взаимных расчетах, совместное противодействие новым вызовам и угрозам — что еще предусматривает Концепция председательства РФ в Содружестве в 2024 году

2024-01-03T15:32+0500

2024-01-03T15:32+0500

2024-01-03T15:32+0500

россия

председательство

снг

политика

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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Председательство в Содружестве Независимых Государств в этом году перешло к Российской Федерации. Цели, которых Россия намерена добиться в 2024 году, прописаны в Концепции дальнейшего развития СНГ.Председательство, прежде всего будет направлено на обеспечение преемственности в деятельности Содружества. Кроме того, среди главных задач:"Внешнее" позиционирование СНГЧто касается внешнеполитического взаимодействия, то особое внимание Россия планирует уделять укреплению на международной арене положительного образа СНГ как развивающегося интеграционного объединения, его адаптации к новой архитектуре многополярного миропорядка.Еще одно важное направление — "внешнее" позиционирование СНГ. Содружество будет развивать связи с дружественными государствами, международными организациями и объединениями, в частности, с Евразийским экономическим союзом, Организацией Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организацией сотрудничества, межгосударственным объединением БРИКС, Форумом "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" и другими.Странам — участницам Содружества предстоит выполнить План мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, развивать зону свободной торговли, наращивать потенциал экономического сотрудничества, углублять взаимодействие в таможенной сфере, проводить согласованную антимонопольную политику и обеспечивать справедливые условия конкуренции, широко применять инновации.Будет проводиться работа по расширению взаимной торговли услугами и повышению уровня ее либерализации, созданию благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, предпринимательских инициатив, включая молодежные. Это позволит повысить вовлеченность национальных экономик и хозяйствующих субъектов из стран СНГ в евразийские производственные и транспортно-логистические цепочки.Особое внимание в этом году в СНГ также уделят импортозамещению и расширению товарных обменов, экономическим аспектам климатической повестки."В числе российских приоритетов также минимизация негативных последствий применения отдельными государствами и их объединениями односторонних принудительных мер, нарушающих нормы международного права", — говорится в документе.Логистические коридоры и использование нацвалютПриоритетными задачами в сфере энергетики в период российского председательства будут обеспечение энергетической безопасности; эффективное использование энергетических ресурсов и возможностей международной торговли энергоресурсами для повышения конкурентоспособности национальных экономик; обеспечение научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса государств – участников СНГ; развитие низкоуглеродной энергетики; углубление сотрудничества в области подготовки специалистов.Кроме того, опираясь на большой транзитный потенциал евразийского региона, в Содружестве будут реализовывать Приоритетные направления сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года. В частности, речь идет о развитии трансъевразийских логистических коридоров "Восток–Запад", "Север–Юг" и МТК "Сибирь–Юг": "Сибирь/Урал – Центральная Азия – Южная Азия / Персидский залив".Чтобы укрепить финансовый суверенитет государств СНГ РФ намерена направить усилия на расширение использования национальных валют во взаимных расчетах и формирование независимой от третьих сторон расчетной инфраструктуры, включая установление прямых корреспондентских связей между банковскими организациями и интеграцию трансграничных платежных механизмов. Так, Концепция включает проработку бесперебойного обслуживания внешнеторговых контрактов, цифровизации финансовых рынков и платежной инфраструктуры, расширения взаимодействия в области платежно-расчетных отношений, в том числе организации взаимного приема национальных платежных карт.Сохранение исторической правдыВажным направлением работы в 2024 году станет противодействие внешнему деструктивному влиянию на культурно-гуманитарное пространство государств – участников СНГ, включая попытки "отмены культуры" того или иного народа или его вклада в мировое культурное наследие.Как отмечается в Концепции, значимым аспектом российского председательства также будет поддержка мер по борьбе с фальсификацией истории и попытками реабилитации нацизма, сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне, в том числе о фактах геноцида народов Советского Союза."Особое внимание в этой связи будет уделено подготовке к проведению в 2025 году в Содружестве Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Года Мира и Единства в борьбе с нацизмом", — уточняется в документе.Кроме того, в Содружестве продолжится работа по защите, поддержке и продвижению русского языка, как языка межнационального общения, а также по запуску международной организации по русскому языку, открытой для присоединения всех стран, разделяющих ее цели и принципы.Среди других целей председательства РФ в Содружестве в 2024 году:Отдельной задачей Россия видит совершенствование деятельности органов СНГ и повышение их эффективности. В этой связи продолжат внедрять в работу органов СНГ современные информационные технологии. Особое внимание уделят укреплению роли Совета постоянных полномочных представителей при уставных и других органах Содружества, а также отраслевых органов сотрудничества.Во время своего председательства Российская Федерация готова тесно взаимодействовать с другими государствами – участниками СНГ и Исполнительным комитетом СНГ.

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