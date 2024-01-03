Чего ожидать от председательства РФ в СНГ
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Развитие логистических коридоров и зоны свободной торговли, расширение использования нацвалют во взаимных расчетах, совместное противодействие новым вызовам и угрозам — что еще предусматривает Концепция председательства РФ в Содружестве в 2024 году.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Председательство в Содружестве Независимых Государств в этом году перешло к Российской Федерации. Цели, которых Россия намерена добиться в 2024 году, прописаны в Концепции дальнейшего развития СНГ.
Председательство, прежде всего будет направлено на обеспечение преемственности в деятельности Содружества. Кроме того, среди главных задач:
дальнейшее укрепление СНГ как интеграционного объединения, повышение его международного авторитета, развитие сотрудничества между Содружеством и другими международными организациями, а также заинтересованными государствами;
повышение роли СНГ как представительной площадки для многостороннего политического диалога, в частности, в сфере координации внешнеполитической деятельности и продвижении совместных международных инициатив;
создание единого экономического пространства, взаимодействие в сфере энергетики, промышленной и агропромышленной кооперации, цифровизации, транспорта и связи, экологии и защиты климата, научно-технического и инновационного сотрудничества;
совершенствование механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности государств – участников Содружества, укрепление сотрудничества в военной сфере и в области пограничной безопасности;
сопряжение деятельности Содружества с другими интеграционными форматами на евразийском пространстве в целях формирования Большого Евразийского партнерства, объединяющего потенциал всех государств и организаций региона.
"Внешнее" позиционирование СНГ
Что касается внешнеполитического взаимодействия, то особое внимание Россия планирует уделять укреплению на международной арене положительного образа СНГ как развивающегося интеграционного объединения, его адаптации к новой архитектуре многополярного миропорядка.
Еще одно важное направление — "внешнее" позиционирование СНГ. Содружество будет развивать связи с дружественными государствами, международными организациями и объединениями, в частности, с Евразийским экономическим союзом, Организацией Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организацией сотрудничества, межгосударственным объединением БРИКС, Форумом "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" и другими.
Странам — участницам Содружества предстоит выполнить План мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, развивать зону свободной торговли, наращивать потенциал экономического сотрудничества, углублять взаимодействие в таможенной сфере, проводить согласованную антимонопольную политику и обеспечивать справедливые условия конкуренции, широко применять инновации.
Будет проводиться работа по расширению взаимной торговли услугами и повышению уровня ее либерализации, созданию благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, предпринимательских инициатив, включая молодежные. Это позволит повысить вовлеченность национальных экономик и хозяйствующих субъектов из стран СНГ в евразийские производственные и транспортно-логистические цепочки.
Особое внимание в этом году в СНГ также уделят импортозамещению и расширению товарных обменов, экономическим аспектам климатической повестки.
"В числе российских приоритетов также минимизация негативных последствий применения отдельными государствами и их объединениями односторонних принудительных мер, нарушающих нормы международного права", — говорится в документе.
Логистические коридоры и использование нацвалют
Приоритетными задачами в сфере энергетики в период российского председательства будут обеспечение энергетической безопасности; эффективное использование энергетических ресурсов и возможностей международной торговли энергоресурсами для повышения конкурентоспособности национальных экономик; обеспечение научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса государств – участников СНГ; развитие низкоуглеродной энергетики; углубление сотрудничества в области подготовки специалистов.
Кроме того, опираясь на большой транзитный потенциал евразийского региона, в Содружестве будут реализовывать Приоритетные направления сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года. В частности, речь идет о развитии трансъевразийских логистических коридоров "Восток–Запад", "Север–Юг" и МТК "Сибирь–Юг": "Сибирь/Урал – Центральная Азия – Южная Азия / Персидский залив".
Чтобы укрепить финансовый суверенитет государств СНГ РФ намерена направить усилия на расширение использования национальных валют во взаимных расчетах и формирование независимой от третьих сторон расчетной инфраструктуры, включая установление прямых корреспондентских связей между банковскими организациями и интеграцию трансграничных платежных механизмов. Так, Концепция включает проработку бесперебойного обслуживания внешнеторговых контрактов, цифровизации финансовых рынков и платежной инфраструктуры, расширения взаимодействия в области платежно-расчетных отношений, в том числе организации взаимного приема национальных платежных карт.
Сохранение исторической правды
Важным направлением работы в 2024 году станет противодействие внешнему деструктивному влиянию на культурно-гуманитарное пространство государств – участников СНГ, включая попытки "отмены культуры" того или иного народа или его вклада в мировое культурное наследие.
Как отмечается в Концепции, значимым аспектом российского председательства также будет поддержка мер по борьбе с фальсификацией истории и попытками реабилитации нацизма, сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне, в том числе о фактах геноцида народов Советского Союза.
"Особое внимание в этой связи будет уделено подготовке к проведению в 2025 году в Содружестве Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Года Мира и Единства в борьбе с нацизмом", — уточняется в документе.
Кроме того, в Содружестве продолжится работа по защите, поддержке и продвижению русского языка, как языка межнационального общения, а также по запуску международной организации по русскому языку, открытой для присоединения всех стран, разделяющих ее цели и принципы.
Среди других целей председательства РФ в Содружестве в 2024 году:
содействие промышленной кооперации, созданию новых высокотехнологичных отраслей, ускоренному развитию и модернизации промышленного производства в государствах – участниках СНГ, его технологическому обновлению, увеличению объемов производства и экспорта конкурентоспособной, инновационной и наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью;
способствование формированию на пространстве СНГ единого агропромышленного рынка в целях бесперебойного обеспечения стран Содружества качественными продуктами питания и достижению объединением лидирующих позиций в области продовольственной безопасности;
внедрение "зеленых" и "переходных" технологий в экологической сфере; управление водными и лесными ресурсами; создание трансграничных и особо охраняемых природных территорий; обмен опытом в области обращения с отходами; сближение природоохранного законодательства государств СНГ;
в области цифровизации и информационно-коммуникационных технологий продолжение работы, в том числе, по развитию технологий искусственного интеллекта, а также цифрового госуправления;
в сфере обеспечения информационной безопасности — акцент на наращивании комплексного взаимодействия государств – участников СНГ, в том числе в целях продвижения совместных подходов и инициатив на глобальном уровне, прежде всего в ООН;
укрепление механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам, таким как терроризм, экстремизм, транснациональная преступность, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
углубление взаимодействия в военной и военно-технической областях;
развитие существующих и создание новых высокотехнологичных рынков товаров и услуг, инфраструктуры научно-технического, промышленного и инновационного сотрудничества, кооперации научно-технологических компаний;
дальнейшее совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества в сфере социально-трудовых отношений, миграции населения, повышение эффективности борьбы с незаконной миграцией;
наращивание взаимодействия в борьбе с социально значимыми заболеваниями и инфекционными болезнями, в том числе с учетом опыта, полученного в период пандемии COVID-19; дальнейшее формирование единого эпидемиологического пространства государств – участников СНГ; укрепление потенциала по предупреждению, выявлению и реагированию на вспышки инфекционных болезней в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера;
укрепление общего культурно-гуманитарного пространства Содружества.
Отдельной задачей Россия видит совершенствование деятельности органов СНГ и повышение их эффективности. В этой связи продолжат внедрять в работу органов СНГ современные информационные технологии. Особое внимание уделят укреплению роли Совета постоянных полномочных представителей при уставных и других органах Содружества, а также отраслевых органов сотрудничества.
Во время своего председательства Российская Федерация готова тесно взаимодействовать с другими государствами – участниками СНГ и Исполнительным комитетом СНГ.