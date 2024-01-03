https://uz.sputniknews.ru/20240103/uzbekistan-inflyatsiya-seny-2023-statistika-41908439.html

Сколько составила годовая инфляция в Узбекистане — статистика

Сколько составила годовая инфляция в Узбекистане — статистика

По данным Агентства по статистике, в 2023 году инфляция в республике снизилась до рекордных значений с августа 2016-го

2024-01-03T10:55+0500

2024-01-03T10:55+0500

2024-01-03T11:49+0500

узбекистан

инфляция

статистика

продукты

товары

овощи

фрукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/1b/21551627_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_534f8b1ba6951b15a755a8bcd6e11e19.jpg

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Инфляция в Узбекистане в 2023 году составила 8,77%. Это самый низкий официальный показатель инфляции за период после августа 2016 года, сообщает Агентство статистики.Из представленного отчета следует, что в декабре цены в потребительском секторе выросли в среднем на 1,2 %.В 2023 году продукты питания подорожали на 9,7%, непродовольственные товары — на 7,7%, а услуги — на 8,7%.Цены на мясную продукцию увеличились на 9,1%, рыбу и морепродукты — на 7,7%, молоко, молочные продукты и яйца — на 11,2%, фрукты и орехи — на 37,1%, сахар, кондитерские изделия и десерты — на 9%, безалкогольные напитки — на 5,9%. Масла и жиры подешевели на 9,7%, а овощи — на 1,4%.Что касается отдельных продуктов питания, то, по сравнению с декабрем 2022 года, рис и рисовая сечка подорожали на 38,7%, свежее молоко — на 13,3%, яйца — на 11,7%, сахар-песок — на 11%, говядина с костями и баранина — на 9,3%.Пшеничная мука подешевела на 1,1%, а подсолнечное масло — на 17,8%.Самыми дорогими фруктами и овощами в 2023 году стали гранаты (+203,3%), лимоны (+128,9%), помидоры (+40,2%), бананы (+12,7%), мандарины (+10,9%), огурцы (+6,7%) и капуста (+6,7%).При этом за год подешевели баклажаны (-44,3%), болгарский перец (-43,2%), лук (-40,7%), морковь (-15,5%) и картофель (-14,7%).В 2023 году услуги в сфере образования выросли на 2,5%, цены на одежду и обувь — на 6,2%, жилье, воду, электричество, газ и другие виды топлива — на 6,4%, цены в сфере здравоохранения – на 9,7%, в сферах отдыха, спорта и культуры — на 10,1%, в транспортной сфере — на 15,1 %, в сферах ресторанных и гостиничных услуг —на 19,6%. Вместе с тем, цены в области информации и связи снизились на 0,2%.В частности, услуги холодного водоснабжения и канализации подорожали на 65% (за исключением Бухарской, Джизакской, Навоийской, Наманганской областей, и Каракалпакстана, где тарифы на этот вид услуг сохранились на уровне конца 2022 года), вывоз мусора — на 12,9%, плата за электроэнергию — на 2,2%, горячее водоснабжение — на 1,1%.Цены на лекарственные средства выросли на 10,6%, стоматологические услуги подорожали на 13,5%, услуги медлабораторий — на 6,8%, диагностической визуализации — на 11,9%.Также из отчета следует, что в 2023 году бензин подорожал на 19,1%, пропан — на 29,4%, метан — на 22,4%.Стоимость услуг такси увеличилась на 13,2%, железнодорожного транспорта – на 32,4%, воздушного транспорта – на 20,7%.При этом за последние 12 месяцев плата за обучение в государственных детских садах снизилась на 2,8 %, в частных детских садах – на 3,3 %, в негосударственных высших учебных заведениях стоимость контрактов увеличилась на 1 %, а стоимость репетиторских услуг выросла на 10,3 %. Парикмахерские услуги подорожали на 17 %.Для справки: Агентство статистики отслеживает цены на 170 видов продуктов питания, 250 видов непродовольственных товаров, 90 видов платных услуг для определения показателя инфляции.Влияние и доля каждого товара в совокупном показателе темпов роста определяются с учетом изменений цен на товар и его вес в структуре потребительских расходов.Соответственно товарами, больше всего повлиявшими на годовой уровень инфляции в 8,8%, стали рис, говядина, виноград, гранаты и метан. Лук, подсолнечное и хлопковое масло, картофель и морковь — в числе продуктов с наибольшим вкладом в снижение продовольственной инфляции.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

годовая инфляция узбекистан цены агентство статистики