https://uz.sputniknews.ru/20240103/uzbekistan-plov-portsiya-stoimost-41916004.html
Сколько в среднем стоит порция плова в Узбекистане
Сколько в среднем стоит порция плова в Узбекистане
В декабре 2023-го стоимость самого популярного у узбекистанцев блюда в разных регионах республики варьировалась от 20 до 29 тыс. сумов
2024-01-03T16:40+0500
2024-01-03T16:40+0500
2024-01-03T16:40+0500
инфографика
узбекистан
плов
ташкент
бухарская область
наманганская область
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Традиционно самой дорогой цена порции плова остается в Ташкенте — 29 тыс. 700 сумов, на втором месте — Бухарская область, где традиционное блюдо узбекской кухни можно отведать за 28 тыс. 200 сумов. Самый бюджетный вариант плова в декабре прошлого года предлагали в Наманганской области — 20 тыс. сумов.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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стоимость порция плов узбекистан 2023 год регионы республики
стоимость порция плов узбекистан 2023 год регионы республики
Сколько в среднем стоит порция плова в Узбекистане
В декабре 2023-го стоимость самого популярного у узбекистанцев и гостей страны блюда в разных регионах республики варьировалась от 20 до 29 тыс. сумов.
Традиционно самой дорогой цена порции плова остается в Ташкенте — 29 тыс. 700 сумов, на втором месте — Бухарская область, где традиционное блюдо узбекской кухни можно отведать за 28 тыс. 200 сумов. Самый бюджетный вариант плова в декабре прошлого года предлагали в Наманганской области — 20 тыс. сумов.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.