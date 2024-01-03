https://uz.sputniknews.ru/20240103/uzbekistan-plov-portsiya-stoimost-41916004.html

Сколько в среднем стоит порция плова в Узбекистане

Сколько в среднем стоит порция плова в Узбекистане

В декабре 2023-го стоимость самого популярного у узбекистанцев блюда в разных регионах республики варьировалась от 20 до 29 тыс. сумов

2024-01-03T16:40+0500

2024-01-03T16:40+0500

2024-01-03T16:40+0500

инфографика

узбекистан

плов

ташкент

бухарская область

наманганская область

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Традиционно самой дорогой цена порции плова остается в Ташкенте — 29 тыс. 700 сумов, на втором месте — Бухарская область, где традиционное блюдо узбекской кухни можно отведать за 28 тыс. 200 сумов. Самый бюджетный вариант плова в декабре прошлого года предлагали в Наманганской области — 20 тыс. сумов.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

бухарская область

наманганская область

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