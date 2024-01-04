https://uz.sputniknews.ru/20240104/eaeu-novyye-gosty-spasatelnyye-instrumenty-41929759.html

С 1 марта заработают новые ГОСТы спасательных инструментов для стран ЕАЭС

С 1 марта заработают новые ГОСТы спасательных инструментов для стран ЕАЭС

Применение ГОСТов поможет упорядочить и систематизировать требования к инструменту и его составным частям, повысить уровень безопасности в странах ЕАЭС в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2024-01-04T17:30+0500

2024-01-04T17:30+0500

2024-01-04T17:30+0500

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Два новых межгосударственных ГОСТа, впервые определяющих технические требования к гидравлическому и пневматическому аварийно-спасательному инструменту для работы в зонах чрезвычайных ситуаций в странах ЕАЭС, вступят в силу 1 марта 2024 года, сообщает РИА Новости."Впервые утверждены два межгосударственных стандарта, определяющие общие технические требования к гидравлическому и пневматическому аварийно-спасательному инструменту, применяемому в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный гидравлический. Общие технические требования", "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный пневматический. Общие технические требования", — говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Документы разработаны учеными данного института и вступят в силу 1 марта текущего года. "Межгосударственные стандарты подготовлены в связи со вступлением в силу с 1 июня 2023 года технического регламента ЕАЭС "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ТР ЕАЭС 050/2021). Переходный период по подготовке и адаптации всех заинтересованных сторон завершится 1 января 2025 года", — указано в сообщении. Отмечается, что межгосударственные ГОСТы разработали на базе аналогичных национальных стандартов РФ. Определенные в них требования основаны на анализе международных и национальных норм, а также на результатах российских научных исследований и сертификационных работ предыдущих лет по оценке аварийно-спасательного инструмента с "учетом достигнутого передового уровня в изготовлении подобных изделий и в их применении в условиях чрезвычайных ситуаций". Новые стандарты позволят обеспечить унификацию аварийно-спасательного инструмента, совместимость и взаимозаменяемость его составных частей, комплектующих изделий и материалов, а также оптимизацию их номенклатуры. Применение ГОСТов поможет упорядочить и систематизировать требования к инструменту и его составным частям, повысить уровень безопасности в странах ЕАЭС в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций.По словам заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Владимира Мошкова, важность таких стандартов в том, что их применение будет напрямую способствовать повышению эффективности спасательных работ за счет повышения качества продукции. С января 2025 года весь аварийно-спасательный инструмент должен будет проходить сертификацию, соответственно некачественные изделия уже не попадут в руки специалистов. Ведь стандарт определяет требования к материалам и составляющим этих технических средств. Эксперты максимально учли имеющийся практический опыт их проектирования, создания и эксплуатации.

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