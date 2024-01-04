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От Жанны д’Арк до Путина: всемирно известные личности, родившиеся в год Дракона
От Жанны д’Арк до Путина: всемирно известные личности, родившиеся в год Дракона
По китайскому календарю 2024-й — год Дракона. Он повторяется каждые 12 лет. Кто из исторических личностей и знаменитостей, оставивших свой след в самых разных областях, родился под этим знаком — в фотоподборке Sputnik Узбекистан
2024-01-04T14:36+0500
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Лучшие качества Драконов, согласно китайскому гороскопу – дальновидность, смелость, великодушие и проницательность. Считается, что люди, рожденные в год Дракона, – настоящие предводители. Их жизненное кредо "Все в моих руках".
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жанна д’арк путин известные личности рождение год дракона фотоподборка sputnik узбекистан
жанна д’арк путин известные личности рождение год дракона фотоподборка sputnik узбекистан

От Жанны д’Арк до Путина: всемирно известные личности, родившиеся в год Дракона

14:36 04.01.2024
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По китайскому календарю 2024-й — год Дракона. Он повторяется каждые 12 лет. Кто из исторических личностей и знаменитостей, оставивших свой след в самых разных областях, родился под этим знаком — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
Лучшие качества Драконов, согласно китайскому гороскопу – дальновидность, смелость, великодушие и проницательность. Считается, что люди, рожденные в год Дракона, – настоящие предводители. Их жизненное кредо "Все в моих руках".
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Перейти в фотобанк

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин - Sputnik Узбекистан
1/20
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
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Президент Российской Федерации Владимир Путин

© AP Photo / Evan Agostinii/Invision

Рианна (полное имя – Робин Рианна Фенти). Барбадосская певица, актриса, продюсер, дизайнер и филантроп. Одна из самых продаваемых исполнительниц

Рианна (полное имя – Робин Рианна Фенти). Барбадосская певица, актриса, продюсер, дизайнер и филантроп. Одна из самых продаваемых исполнительниц - Sputnik Узбекистан
2/20
© AP Photo / Evan Agostinii/Invision

Рианна (полное имя – Робин Рианна Фенти). Барбадосская певица, актриса, продюсер, дизайнер и филантроп. Одна из самых продаваемых исполнительниц

© Sputnik / Vasily Noskov / Перейти в фотобанк

Аргентинский революционер, команданте кубинской революции 1959 года Эрнесто Че Гевара. Фото сделано во время официального визита легендарного Че в СССР, на Первом государственном подшипниковом заводе в Москве

Аргентинский революционер, команданте кубинской революции 1959 года Эрнесто Че Гевара. Фото сделано во время официального визита легендарного Че в СССР, на Первом государственном подшипниковом заводе в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vasily Noskov
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Аргентинский революционер, команданте кубинской революции 1959 года Эрнесто Че Гевара. Фото сделано во время официального визита легендарного Че в СССР, на Первом государственном подшипниковом заводе в Москве

© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Кэндис Свейнпол — южноафриканская топ-модель и "ангел" знаменитого бельевого бренда Victoria's Secret. Она получила собственную звезду на "Аллее славы" в Голливуде за вклад в модную индустрию

Кэндис Свейнпол — южноафриканская топ-модель и &quot;ангел&quot; знаменитого бельевого бренда Victoria&#x27;s Secret. Она получила собственную звезду на &quot;Аллее славы&quot; в Голливуде за вклад в модную индустрию - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Кэндис Свейнпол — южноафриканская топ-модель и "ангел" знаменитого бельевого бренда Victoria's Secret. Она получила собственную звезду на "Аллее славы" в Голливуде за вклад в модную индустрию

© Foto : Public domain/National General Pictures

Гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, мастер боевых искусств Брюс Ли. Он сумел добиться необыкновенной скорости движений и развить феноменальную координацию. Кроме кун-фу Брюс Ли также изучил дзюдо, джиу-джитсу и бокс, техники владения различными видами оружия, а также разработал свой стиль кун-фу под названием "Джит Кун До" ("Путь опережающего кулака")

Гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, мастер боевых искусств Брюс Ли. Он сумел добиться необыкновенной скорости движений и развить феноменальную координацию. Кроме кун-фу Брюс Ли также изучил дзюдо, джиу-джитсу и бокс, техники владения различными видами оружия, а также разработал свой стиль кун-фу под названием &quot;Джит Кун До&quot; (&quot;Путь опережающего кулака&quot;) - Sputnik Узбекистан
5/20
© Foto : Public domain/National General Pictures

Гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, мастер боевых искусств Брюс Ли. Он сумел добиться необыкновенной скорости движений и развить феноменальную координацию. Кроме кун-фу Брюс Ли также изучил дзюдо, джиу-джитсу и бокс, техники владения различными видами оружия, а также разработал свой стиль кун-фу под названием "Джит Кун До" ("Путь опережающего кулака")

© Foto : Public domain/Dante Gabriel Rossetti

Жанна Д’Арк — национальная героиня Франции, командующая французской армией в годы Столетней войны. О доблестном военном пути Орлеанской девы во главе французской армии написаны книги и сняты фильмы. В 1920 году Папа Римский причислил ее к лику Святых


Жанна Д’Арк — национальная героиня Франции, командующая французской армией в годы Столетней войны. О доблестном военном пути Орлеанской девы во главе французской армии написаны книги и сняты фильмы. В 1920 году Папа Римский причислил ее к лику Святых - Sputnik Узбекистан
6/20
© Foto : Public domain/Dante Gabriel Rossetti

Жанна Д’Арк — национальная героиня Франции, командующая французской армией в годы Столетней войны. О доблестном военном пути Орлеанской девы во главе французской армии написаны книги и сняты фильмы. В 1920 году Папа Римский причислил ее к лику Святых


© AFP 2023 / Mandel Ngan

Основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос

Основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос - Sputnik Узбекистан
7/20
© AFP 2023 / Mandel Ngan

Основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк

Диана Вишнева. Народная артистка РФ. Прима-балерина Мариинского театра. Фото сделано на открытии выставки "Диана Вишнева в объективе Патрика Демаршелье" в Мультимедиа Арт Музее в Москве

Диана Вишнева. Народная артистка РФ. Прима-балерина Мариинского театра. Фото сделано на открытии выставки &quot;Диана Вишнева в объективе Патрика Демаршелье&quot; в Мультимедиа Арт Музее в Москве - Sputnik Узбекистан
8/20
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Диана Вишнева. Народная артистка РФ. Прима-балерина Мариинского театра. Фото сделано на открытии выставки "Диана Вишнева в объективе Патрика Демаршелье" в Мультимедиа Арт Музее в Москве

© AFP 2023 / Eric Estrade

Иранский кинорежиссер, сценарист и продюсер Аббас Киаростами. Обладатель множества кинематографических наград, в числе которых "Золотая пальмовая ветвь" 50-го Каннского фестиваля (за фильм "Вкус вишни", 1997). Также Киаростами известен как дизайнер, фотограф и поэт

Иранский кинорежиссер, сценарист и продюсер Аббас Киаростами. Обладатель множества кинематографических наград, в числе которых &quot;Золотая пальмовая ветвь&quot; 50-го Каннского фестиваля (за фильм &quot;Вкус вишни&quot;, 1997). Также Киаростами известен как дизайнер, фотограф и поэт - Sputnik Узбекистан
9/20
© AFP 2023 / Eric Estrade

Иранский кинорежиссер, сценарист и продюсер Аббас Киаростами. Обладатель множества кинематографических наград, в числе которых "Золотая пальмовая ветвь" 50-го Каннского фестиваля (за фильм "Вкус вишни", 1997). Также Киаростами известен как дизайнер, фотограф и поэт

© AFP 2023 / Frederic J. Brown

Британская исполнительница Адель Лори Блу Эдкинс, более известная как Адель

Британская исполнительница Адель Лори Блу Эдкинс, более известная как Адель - Sputnik Узбекистан
10/20
© AFP 2023 / Frederic J. Brown

Британская исполнительница Адель Лори Блу Эдкинс, более известная как Адель

© AFP 2023

Китайский государственный, политический и партийный деятель Дэн Сяопин. Хотя он никогда не занимал пост главы страны, фактически он руководил ей с конца 1970-х до начала 1990-х годов. Сяопин был инициатором экономических реформ в КНР, а также способствовал выходу страны на мировой рынок.

Китайский государственный, политический и партийный деятель Дэн Сяопин. Хотя он никогда не занимал пост главы страны, фактически он руководил ей с конца 1970-х до начала 1990-х годов. Сяопин был инициатором экономических реформ в КНР, а также способствовал выходу страны на мировой рынок. - Sputnik Узбекистан
11/20
© AFP 2023

Китайский государственный, политический и партийный деятель Дэн Сяопин. Хотя он никогда не занимал пост главы страны, фактически он руководил ей с конца 1970-х до начала 1990-х годов. Сяопин был инициатором экономических реформ в КНР, а также способствовал выходу страны на мировой рынок.

© AFP 2023 / Savo Prelevic

Итальянский модельер Роберто Кавалли. Владелец собственного бренда, художник и ресторатор

Итальянский модельер Роберто Кавалли. Владелец собственного бренда, художник и ресторатор - Sputnik Узбекистан
12/20
© AFP 2023 / Savo Prelevic

Итальянский модельер Роберто Кавалли. Владелец собственного бренда, художник и ресторатор

© AFP 2023 / Sujit Jaiswal

Индийский актер и продюсер Абхишек Баччан

Индийский актер и продюсер Абхишек Баччан - Sputnik Узбекистан
13/20
© AFP 2023 / Sujit Jaiswal

Индийский актер и продюсер Абхишек Баччан

© AFP 2023 / Tiziana Fabi

Американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино

Американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино - Sputnik Узбекистан
14/20
© AFP 2023 / Tiziana Fabi

Американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино

© AP Photo / John Locher

Американский государственный и политический деятель, первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента страны в истории США Камала Харрис. 19 ноября 2021 года в течение одного часа и 25 минут она исполняла обязанности президента США, пока глава государства Джо Байден находился под наркозом в ходе плановой операции

Американский государственный и политический деятель, первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента страны в истории США Камала Харрис. 19 ноября 2021 года в течение одного часа и 25 минут она исполняла обязанности президента США, пока глава государства Джо Байден находился под наркозом в ходе плановой операции - Sputnik Узбекистан
15/20
© AP Photo / John Locher

Американский государственный и политический деятель, первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента страны в истории США Камала Харрис. 19 ноября 2021 года в течение одного часа и 25 минут она исполняла обязанности президента США, пока глава государства Джо Байден находился под наркозом в ходе плановой операции

© Sputnik / V. Karatayev / Перейти в фотобанк

Эдсон Арантис ду Насименту, вошедший в историю под именем Пеле — легендарный футболист. Он вошёл в историю как единственный игрок, трижды становившийся чемпионом мира. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом XX века.

Эдсон Арантис ду Насименту, вошедший в историю под именем Пеле — легендарный футболист. Он вошёл в историю как единственный игрок, трижды становившийся чемпионом мира. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом XX века. - Sputnik Узбекистан
16/20
© Sputnik / V. Karatayev
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Эдсон Арантис ду Насименту, вошедший в историю под именем Пеле — легендарный футболист. Он вошёл в историю как единственный игрок, трижды становившийся чемпионом мира. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом XX века.

© AFP 2023 / Tiziana Fabi

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи - Sputnik Узбекистан
17/20
© AFP 2023 / Tiziana Fabi

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи

© Foto : Public domain

Японский мангака и аниматор Осаму Тэдзука. Доктор философии по специальности "медицина" внес значительный вклад в становление манги( черно-белых комиксов) и аниме.

Японский мангака и аниматор Осаму Тэдзука. Доктор философии по специальности &quot;медицина&quot; внес значительный вклад в становление манги( черно-белых комиксов) и аниме. - Sputnik Узбекистан
18/20
© Foto : Public domain

Японский мангака и аниматор Осаму Тэдзука. Доктор философии по специальности "медицина" внес значительный вклад в становление манги( черно-белых комиксов) и аниме.

© AFP 2023 / Bertrand Langlois

Эмма Стоун. Американская актриса. Лауреат многочисленных премий, включая "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус". В 2017 году стала самой высокооплачиваемой актрисой мира, попав в список 100 наиболее влиятельных людей по версии журнала Time

Эмма Стоун. Американская актриса. Лауреат многочисленных премий, включая &quot;Оскар&quot;, BAFTA и &quot;Золотой глобус&quot;. В 2017 году стала самой высокооплачиваемой актрисой мира, попав в список 100 наиболее влиятельных людей по версии журнала Time - Sputnik Узбекистан
19/20
© AFP 2023 / Bertrand Langlois

Эмма Стоун. Американская актриса. Лауреат многочисленных премий, включая "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус". В 2017 году стала самой высокооплачиваемой актрисой мира, попав в список 100 наиболее влиятельных людей по версии журнала Time

© Foto : Public domain/Carl Van Vechten et al.

Сальвадор Дали. Великий художник, а также скульптор, режиссер и писатель. Дали в детстве нередко страдал от насмешек сверстников, вел себя вызывающе и ввязывался в драки. Талантливого юношу исключили из Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде из-за конфликтов с преподавателями. Однако он не отчаялся и принялся искать свой собственный стиль, став одним из самых известных представителей сюрреализма

Сальвадор Дали. Великий художник, а также скульптор, режиссер и писатель. Дали в детстве нередко страдал от насмешек сверстников, вел себя вызывающе и ввязывался в драки. Талантливого юношу исключили из Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде из-за конфликтов с преподавателями. Однако он не отчаялся и принялся искать свой собственный стиль, став одним из самых известных представителей сюрреализма - Sputnik Узбекистан
20/20
© Foto : Public domain/Carl Van Vechten et al.

Сальвадор Дали. Великий художник, а также скульптор, режиссер и писатель. Дали в детстве нередко страдал от насмешек сверстников, вел себя вызывающе и ввязывался в драки. Талантливого юношу исключили из Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде из-за конфликтов с преподавателями. Однако он не отчаялся и принялся искать свой собственный стиль, став одним из самых известных представителей сюрреализма

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