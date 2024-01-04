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От Жанны д’Арк до Путина: всемирно известные личности, родившиеся в год Дракона

От Жанны д’Арк до Путина: всемирно известные личности, родившиеся в год Дракона

По китайскому календарю 2024-й — год Дракона. Он повторяется каждые 12 лет. Кто из исторических личностей и знаменитостей, оставивших свой след в самых разных областях, родился под этим знаком — в фотоподборке Sputnik Узбекистан

2024-01-04T14:36+0500

2024-01-04T14:36+0500

2024-01-04T14:36+0500

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Лучшие качества Драконов, согласно китайскому гороскопу – дальновидность, смелость, великодушие и проницательность. Считается, что люди, рожденные в год Дракона, – настоящие предводители. Их жизненное кредо "Все в моих руках".

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