От Жанны д’Арк до Путина: всемирно известные личности, родившиеся в год Дракона
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Рианна (полное имя – Робин Рианна Фенти). Барбадосская певица, актриса, продюсер, дизайнер и филантроп. Одна из самых продаваемых исполнительниц
Рианна (полное имя – Робин Рианна Фенти). Барбадосская певица, актриса, продюсер, дизайнер и филантроп. Одна из самых продаваемых исполнительниц
Аргентинский революционер, команданте кубинской революции 1959 года Эрнесто Че Гевара. Фото сделано во время официального визита легендарного Че в СССР, на Первом государственном подшипниковом заводе в Москве
Аргентинский революционер, команданте кубинской революции 1959 года Эрнесто Че Гевара. Фото сделано во время официального визита легендарного Че в СССР, на Первом государственном подшипниковом заводе в Москве
Кэндис Свейнпол — южноафриканская топ-модель и "ангел" знаменитого бельевого бренда Victoria's Secret. Она получила собственную звезду на "Аллее славы" в Голливуде за вклад в модную индустрию
Кэндис Свейнпол — южноафриканская топ-модель и "ангел" знаменитого бельевого бренда Victoria's Secret. Она получила собственную звезду на "Аллее славы" в Голливуде за вклад в модную индустрию
Гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, мастер боевых искусств Брюс Ли. Он сумел добиться необыкновенной скорости движений и развить феноменальную координацию. Кроме кун-фу Брюс Ли также изучил дзюдо, джиу-джитсу и бокс, техники владения различными видами оружия, а также разработал свой стиль кун-фу под названием "Джит Кун До" ("Путь опережающего кулака")
Гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, мастер боевых искусств Брюс Ли. Он сумел добиться необыкновенной скорости движений и развить феноменальную координацию. Кроме кун-фу Брюс Ли также изучил дзюдо, джиу-джитсу и бокс, техники владения различными видами оружия, а также разработал свой стиль кун-фу под названием "Джит Кун До" ("Путь опережающего кулака")
Жанна Д’Арк — национальная героиня Франции, командующая французской армией в годы Столетней войны. О доблестном военном пути Орлеанской девы во главе французской армии написаны книги и сняты фильмы. В 1920 году Папа Римский причислил ее к лику Святых
Жанна Д’Арк — национальная героиня Франции, командующая французской армией в годы Столетней войны. О доблестном военном пути Орлеанской девы во главе французской армии написаны книги и сняты фильмы. В 1920 году Папа Римский причислил ее к лику Святых
Основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос
Основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос
Диана Вишнева. Народная артистка РФ. Прима-балерина Мариинского театра. Фото сделано на открытии выставки "Диана Вишнева в объективе Патрика Демаршелье" в Мультимедиа Арт Музее в Москве
Диана Вишнева. Народная артистка РФ. Прима-балерина Мариинского театра. Фото сделано на открытии выставки "Диана Вишнева в объективе Патрика Демаршелье" в Мультимедиа Арт Музее в Москве
Иранский кинорежиссер, сценарист и продюсер Аббас Киаростами. Обладатель множества кинематографических наград, в числе которых "Золотая пальмовая ветвь" 50-го Каннского фестиваля (за фильм "Вкус вишни", 1997). Также Киаростами известен как дизайнер, фотограф и поэт
Иранский кинорежиссер, сценарист и продюсер Аббас Киаростами. Обладатель множества кинематографических наград, в числе которых "Золотая пальмовая ветвь" 50-го Каннского фестиваля (за фильм "Вкус вишни", 1997). Также Киаростами известен как дизайнер, фотограф и поэт
Британская исполнительница Адель Лори Блу Эдкинс, более известная как Адель
Британская исполнительница Адель Лори Блу Эдкинс, более известная как Адель
Китайский государственный, политический и партийный деятель Дэн Сяопин. Хотя он никогда не занимал пост главы страны, фактически он руководил ей с конца 1970-х до начала 1990-х годов. Сяопин был инициатором экономических реформ в КНР, а также способствовал выходу страны на мировой рынок.
Китайский государственный, политический и партийный деятель Дэн Сяопин. Хотя он никогда не занимал пост главы страны, фактически он руководил ей с конца 1970-х до начала 1990-х годов. Сяопин был инициатором экономических реформ в КНР, а также способствовал выходу страны на мировой рынок.
Итальянский модельер Роберто Кавалли. Владелец собственного бренда, художник и ресторатор
Итальянский модельер Роберто Кавалли. Владелец собственного бренда, художник и ресторатор
Индийский актер и продюсер Абхишек Баччан
Индийский актер и продюсер Абхишек Баччан
Американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино
Американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино
Американский государственный и политический деятель, первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента страны в истории США Камала Харрис. 19 ноября 2021 года в течение одного часа и 25 минут она исполняла обязанности президента США, пока глава государства Джо Байден находился под наркозом в ходе плановой операции
Американский государственный и политический деятель, первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента страны в истории США Камала Харрис. 19 ноября 2021 года в течение одного часа и 25 минут она исполняла обязанности президента США, пока глава государства Джо Байден находился под наркозом в ходе плановой операции
Эдсон Арантис ду Насименту, вошедший в историю под именем Пеле — легендарный футболист. Он вошёл в историю как единственный игрок, трижды становившийся чемпионом мира. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом XX века.
Эдсон Арантис ду Насименту, вошедший в историю под именем Пеле — легендарный футболист. Он вошёл в историю как единственный игрок, трижды становившийся чемпионом мира. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом XX века.
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи
Японский мангака и аниматор Осаму Тэдзука. Доктор философии по специальности "медицина" внес значительный вклад в становление манги( черно-белых комиксов) и аниме.
Японский мангака и аниматор Осаму Тэдзука. Доктор философии по специальности "медицина" внес значительный вклад в становление манги( черно-белых комиксов) и аниме.
Эмма Стоун. Американская актриса. Лауреат многочисленных премий, включая "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус". В 2017 году стала самой высокооплачиваемой актрисой мира, попав в список 100 наиболее влиятельных людей по версии журнала Time
Эмма Стоун. Американская актриса. Лауреат многочисленных премий, включая "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус". В 2017 году стала самой высокооплачиваемой актрисой мира, попав в список 100 наиболее влиятельных людей по версии журнала Time
Сальвадор Дали. Великий художник, а также скульптор, режиссер и писатель. Дали в детстве нередко страдал от насмешек сверстников, вел себя вызывающе и ввязывался в драки. Талантливого юношу исключили из Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде из-за конфликтов с преподавателями. Однако он не отчаялся и принялся искать свой собственный стиль, став одним из самых известных представителей сюрреализма
Сальвадор Дали. Великий художник, а также скульптор, режиссер и писатель. Дали в детстве нередко страдал от насмешек сверстников, вел себя вызывающе и ввязывался в драки. Талантливого юношу исключили из Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде из-за конфликтов с преподавателями. Однако он не отчаялся и принялся искать свой собственный стиль, став одним из самых известных представителей сюрреализма