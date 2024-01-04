https://uz.sputniknews.ru/20240104/uzbekistan-zapravki-rossiya-uvelicheniye-41928080.html
В Узбекистане может появиться больше АЗС "Татнефть", Saneg и "Лукойл"
В Узбекистане может появиться больше АЗС "Татнефть", Saneg и "Лукойл"
По прогнозам Минэнерго, это позволит добиться высокого качества автомобильного топлива и стабильности цен на бензин на внутреннем рынке.
2024-01-04T16:27+0500
2024-01-04T16:27+0500
2024-01-04T16:31+0500
экономика
автозаправка
узбекистан
лукойл
татнефть
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/868/01/8680128_0:228:3073:1956_1920x0_80_0_0_17e6040ea2d24c3e6f302b9c8dca3a60.jpg
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане планируют увеличить сеть автозаправочных станций за счет иностранных компаний, сообщает пресс-служба Минэнерго."Иностранным инвесторам, таким как "Татнефть", Saneg и "Лукойл", будет предоставлена возможность построить больше АЗС", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что рассчитывают, что компании из РФ будут развивать сети АЗС в республике. Это позволит добиться высокого качества автомобильного топлива и стабильности цен на бензин на внутреннем рынке."Потребительский рынок будет поддерживаться в равновесии за счет расширения деятельности субъектов, импортирующих бензин из-за границы", — добавили в пресс-службе ведомства."Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. С 2019 годароссийская нефтяная компания открыла в республике три АЗС – в Ташкенте, Самарканде и в городе Нурафшане Ташкентской области. "Лукойл" в 2018 году открыл АЗС в столице Узбекистана, анонсировав ранее, что будет развивать сеть автозаправок в республике на условиях франшизы. В частности, подписаны договоры на шесть станций в Ташкенте и за его пределами.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/868/01/8680128_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_5f8b774ad12c6c5a62c60110457c31c5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия заправки узбекистан минэнерго качество автомобильное топливо бензин цены внутренний рынок
россия заправки узбекистан минэнерго качество автомобильное топливо бензин цены внутренний рынок
В Узбекистане может появиться больше АЗС "Татнефть", Saneg и "Лукойл"
16:27 04.01.2024 (обновлено: 16:31 04.01.2024)
По прогнозам Минэнерго, это позволит добиться высокого качества автомобильного топлива и стабильности цен на бензин на внутреннем рынке.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане планируют увеличить сеть автозаправочных станций за счет иностранных компаний, сообщает пресс-служба Минэнерго.
"Иностранным инвесторам, таким как "Татнефть", Saneg и "Лукойл", будет предоставлена возможность построить больше АЗС", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что рассчитывают, что компании из РФ будут развивать сети АЗС в республике. Это позволит добиться высокого качества автомобильного топлива и стабильности цен на бензин на внутреннем рынке.
"Потребительский рынок будет поддерживаться в равновесии за счет расширения деятельности субъектов, импортирующих бензин из-за границы", — добавили в пресс-службе ведомства.
"Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. С 2019 годароссийская нефтяная компания открыла в республике три АЗС – в Ташкенте, Самарканде и в городе Нурафшане Ташкентской области. "Лукойл" в 2018 году открыл АЗС в столице Узбекистана, анонсировав ранее, что будет развивать сеть автозаправок в республике на условиях франшизы. В частности, подписаны договоры на шесть станций в Ташкенте и за его пределами.