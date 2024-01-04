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В Узбекистане может появиться больше АЗС "Татнефть", Saneg и "Лукойл"

В Узбекистане может появиться больше АЗС "Татнефть", Saneg и "Лукойл"

По прогнозам Минэнерго, это позволит добиться высокого качества автомобильного топлива и стабильности цен на бензин на внутреннем рынке.

2024-01-04T16:27+0500

2024-01-04T16:27+0500

2024-01-04T16:31+0500

экономика

автозаправка

узбекистан

лукойл

татнефть

бензин

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане планируют увеличить сеть автозаправочных станций за счет иностранных компаний, сообщает пресс-служба Минэнерго."Иностранным инвесторам, таким как "Татнефть", Saneg и "Лукойл", будет предоставлена возможность построить больше АЗС", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что рассчитывают, что компании из РФ будут развивать сети АЗС в республике. Это позволит добиться высокого качества автомобильного топлива и стабильности цен на бензин на внутреннем рынке."Потребительский рынок будет поддерживаться в равновесии за счет расширения деятельности субъектов, импортирующих бензин из-за границы", — добавили в пресс-службе ведомства."Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. С 2019 годароссийская нефтяная компания открыла в республике три АЗС – в Ташкенте, Самарканде и в городе Нурафшане Ташкентской области. "Лукойл" в 2018 году открыл АЗС в столице Узбекистана, анонсировав ранее, что будет развивать сеть автозаправок в республике на условиях франшизы. В частности, подписаны договоры на шесть станций в Ташкенте и за его пределами.

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