https://uz.sputniknews.ru/20240105/nalogoviki-tamojenniki-uzbekistan-otchet-deputaty-41936148.html
Налоговый и Таможенный комитеты Узбекистана будут отчитываться перед депутатами
Налоговый и Таможенный комитеты Узбекистана будут отчитываться перед депутатами
В ходе ежеквартального отчета речь пойдет о выполнении прогноза доходов госбюджета
2024-01-05T16:53+0500
2024-01-05T16:53+0500
2024-01-05T16:53+0500
узбекистан
таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан
государственный налоговый комитет
законодательная палата олий мажлиса
общество
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Налоговый и Таможенный комитеты Узбекистана будут отчитываться перед депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса о выполнении прогноза доходов госбюджета, сообщает Norma.Это определено в Постановлении президента "О мерах по обеспечению исполнения Закона Республики Узбекистан "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год".В комитетах нижней палаты парламента будут заслушиваться:Также документом утвержден перечень крупных налогоплательщиков, налог на прибыль с которых в 2024 году направляется в республиканский бюджет Узбекистана в полном объеме.Кроме того, в республике внедряют порядок внесения на общее собрание акционеров вопросов по:
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налоговики таможенники узбекистан отчет выполнение прогноза доходы госбюджета
налоговики таможенники узбекистан отчет выполнение прогноза доходы госбюджета
Налоговый и Таможенный комитеты Узбекистана будут отчитываться перед депутатами
В ходе ежеквартального отчета речь пойдет о выполнении прогноза доходов госбюджета.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
Налоговый и Таможенный комитеты Узбекистана будут отчитываться перед депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса о выполнении прогноза доходов госбюджета, сообщает
Norma.
Это определено в Постановлении президента "О мерах по обеспечению исполнения Закона Республики Узбекистан "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год".
В комитетах нижней палаты парламента будут заслушиваться:
каждые шесть месяцев – руководители министерств и ведомств об исполнении целевых индикаторов, связанных с использованием бюджетных средств распорядителей бюджетных средств первого уровня;
по итогам каждого квартала – Налоговый, Таможенный комитеты и Агентство по управлению госактивами РУз (АУГА) о выполнении прогноза доходов госбюджета.
Также документом утвержден перечень
крупных налогоплательщиков, налог на прибыль с которых в 2024 году направляется в республиканский бюджет Узбекистана в полном объеме.
Кроме того, в республике внедряют порядок внесения на общее собрание акционеров вопросов по:
установлению размера выплачиваемого вознаграждения исполнительному органу и его максимального размера;
утверждению организационной структуры общества, а также внесению в нее изменений после одобрения наблюдательным советом хозобществ, находящихся в республиканской собственности, с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50% и более, в том числе коммерческих банков (кроме обществ при учредительстве местных органов власти).