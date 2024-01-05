https://uz.sputniknews.ru/20240105/nalogoviki-tamojenniki-uzbekistan-otchet-deputaty-41936148.html

Налоговый и Таможенный комитеты Узбекистана будут отчитываться перед депутатами

Налоговый и Таможенный комитеты Узбекистана будут отчитываться перед депутатами

В ходе ежеквартального отчета речь пойдет о выполнении прогноза доходов госбюджета

2024-01-05T16:53+0500

2024-01-05T16:53+0500

2024-01-05T16:53+0500

узбекистан

таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан

государственный налоговый комитет

законодательная палата олий мажлиса

общество

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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Налоговый и Таможенный комитеты Узбекистана будут отчитываться перед депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса о выполнении прогноза доходов госбюджета, сообщает Norma.Это определено в Постановлении президента "О мерах по обеспечению исполнения Закона Республики Узбекистан "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год".В комитетах нижней палаты парламента будут заслушиваться:Также документом утвержден перечень крупных налогоплательщиков, налог на прибыль с которых в 2024 году направляется в республиканский бюджет Узбекистана в полном объеме.Кроме того, в республике внедряют порядок внесения на общее собрание акционеров вопросов по:

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