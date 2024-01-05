https://uz.sputniknews.ru/20240105/tashkent-rynki-rekonstruktsiya-41935440.html

Ташкентские рынки реконструируют

Ташкентские рынки реконструируют

Первым станет Куйлюкский оптовый дехканский рынок. Предпринимателям на время реконструкции предложили переехать в другие торговые комплексы

2024-01-05T15:41+0500

2024-01-05T15:41+0500

2024-01-05T15:41+0500

узбекистан

ташкент

рынок

реконструкция

экономика

общество

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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. На продовольственных, фермерских и товарных рынках Ташкента стартовали работы по строительству и реконструкции, сообщает пресс-служба столичной администрации.Их организаторы планируют создать удобства для продавцов и покупателей — улучшить функционирование торговых точек, обеспечить их соответствие санитарно-гигиеническим требованиям и пожарной безопасности.Как сообщили в пресс-службе, первым реконструируют Куйлюкский оптовый дехканский рынок. являющийся основным поставщиком всех ташкентских рынков."Завозимая продукция не помещается на площади рынка, на прилегающих территориях, в том числе вдоль канала Чирчик, осуществляется нерегулярная торговля. Это является основной причиной заторов на автодорогах, куда ежедневно въезжают и выезжают более 600 грузовых автомобилей, что создает значительные неудобства для населения", — говорится в сообщении.В период реконструкции предпринимателям предложили продолжить свою деятельность в благоприятных условиях, созданных в "Food City","Tashkent Index" и других торговых комплексах.В этих торговых комплексах планируют трудоустроить 144 сотрудника Куйлюкского рынка.Все услуги, связанные с перемещением их имущества (перевозка, погрузка, разгрузка и т.д.) предоставят бесплатно. Также их освободят от арендной платы за магазины на три месяца.Кроме того, от Куйлюкского базара до новых торговых точек построят остановки общественного транспорта для 10 новых бесплатных автобусных маршрутов.

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