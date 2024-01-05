https://uz.sputniknews.ru/20240105/uzbekistan-aeroporty-tax-free-41936622.html
Еще в четырех аэропортах Узбекистана внедрили систему Tax Free
Еще в четырех аэропортах Узбекистана внедрили систему Tax Free
Эта система подразумевает возврат иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане.
2024-01-05T18:01+0500
2024-01-05T18:01+0500
2024-01-05T18:01+0500
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В четырех аэропортах Узбекистана открылись стойки Tax Free, установленные Государственным налоговым комитетом, сообщает Uzbekistan Airports.Они появились в аэропортах Навои, Карши, Нукуса и Термеза.Система Tax Free предусматривает возврат иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане.Список товаров, на которые распространяется кэшбек, указан в постановлении Кабмина от 8 ноября 2022 года. Это сувенирная продукция, орехи, фрукты и сухофрукты, изделия из кожи и меха, ковры, текстиль и многое другое.Чтобы получить возврат НДС, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нём чеки за совершённые покупки. При вылете в аэропорту пассажиру нужно пройти регистрацию на рейс, после чего обратиться на стойку Tax Free, предъявив посадочный талон и сам товар. Зарегистрированный товар можно оставить для провоза в ручной клади, либо вернуться на стойку регистрации и сдать в багаж.В пресс-службе напомнили, что общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не менее 1 млн сумов. Важная деталь: товар не должен быть открыт и использован. Сотрудники налогового комитета, проверив соответствие товара всем критериям, оформят кэшбек. На различные категории товаров пассажир может вернуть до 90% от суммы НДС. Кэшбек оформляется на карту пассажира и выплачивается после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован возврат.Теперь система Tax Free доступна в 9 международных аэропортах Узбекистана: Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Фергане, Ургенче, Навои, Карши, Нукусе и Термезе.
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узбекистан аэропорты tax free ндс возврат товары
узбекистан аэропорты tax free ндс возврат товары
Еще в четырех аэропортах Узбекистана внедрили систему Tax Free
Она подразумевает возврат иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
В четырех аэропортах Узбекистана открылись стойки Tax Free, установленные Государственным налоговым комитетом, сообщает
Uzbekistan Airports.
Они появились в аэропортах Навои, Карши, Нукуса и Термеза.
Система Tax Free предусматривает возврат иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане.
Список товаров, на которые распространяется кэшбек, указан в постановлении Кабмина от 8 ноября 2022 года. Это сувенирная продукция, орехи, фрукты и сухофрукты, изделия из кожи и меха, ковры, текстиль и многое другое.
Чтобы получить возврат НДС, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нём чеки за совершённые покупки. При вылете в аэропорту пассажиру нужно пройти регистрацию на рейс, после чего обратиться на стойку Tax Free, предъявив посадочный талон и сам товар. Зарегистрированный товар можно оставить для провоза в ручной клади, либо вернуться на стойку регистрации и сдать в багаж.
В пресс-службе напомнили, что общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не менее 1 млн сумов. Важная деталь: товар не должен быть открыт и использован. Сотрудники налогового комитета, проверив соответствие товара всем критериям, оформят кэшбек. На различные категории товаров пассажир может вернуть до 90% от суммы НДС. Кэшбек оформляется на карту пассажира и выплачивается после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован возврат.
Теперь система Tax Free доступна в 9 международных аэропортах Узбекистана: Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Фергане, Ургенче, Навои, Карши, Нукусе и Термезе.